https://ria.ru/20200922/rudkovskaya-1577615993.html

"Гламурное" видео Рудковской возмутило интернет-пользователей

Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram видео, на котором показала себя в модных нарядах с аксессуарами известных брендов. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:50

2020-09-22T17:50

2020-09-22T17:50

шоу-бизнес

яна рудковская

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Музыкальный продюсер <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яна Рудковская</a> опубликовала в Instagram видео, на котором показала себя в модных нарядах с аксессуарами известных брендов.Пользователи Сети негативно высказались о вкусе знаменитости.На одном из кадров звезда предстала сидя на чемоданах марки <a href="http://ria.ru/organization_Louis_Vuitton/" target="_blank" data-auto="true">Louis Vuitton</a>, на другом - в ванной комнате. Также ее запечатлели перед зеркалом, в гостиной и во дворе дома."Пригласила к нам любимый глянец. Сняли невероятную историю с моими архивными образами", – написала продюсер в социальной сети.Подписчики Рудковской не оценили ее любовь к роскоши и брендам и оставили кучу осуждающих комментариев под постом с роликом: "Да сколько же можно с этими чемоданами носиться?", "Как была колхозница, так и осталась", "Вы безнадежно отстали от жизни, во всех сферах. Скучно", "Все как обычно — шмоточки, чемоданчики, ноги на стол и понты".

https://ria.ru/20200909/rudkovskaya-1576972108.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, яна рудковская