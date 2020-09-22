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https://ria.ru/20200922/rudkovskaya-1577615993.html
"Гламурное" видео Рудковской возмутило интернет-пользователей
Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram видео, на котором показала себя в модных нарядах с аксессуарами известных брендов. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:50
2020-09-22T17:50
шоу-бизнес
яна рудковская
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Музыкальный продюсер <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яна Рудковская</a> опубликовала в Instagram видео, на котором показала себя в модных нарядах с аксессуарами известных брендов.Пользователи Сети негативно высказались о вкусе знаменитости.На одном из кадров звезда предстала сидя на чемоданах марки <a href="http://ria.ru/organization_Louis_Vuitton/" target="_blank" data-auto="true">Louis Vuitton</a>, на другом - в ванной комнате. Также ее запечатлели перед зеркалом, в гостиной и во дворе дома."Пригласила к нам любимый глянец. Сняли невероятную историю с моими архивными образами", – написала продюсер в социальной сети.Подписчики Рудковской не оценили ее любовь к роскоши и брендам и оставили кучу осуждающих комментариев под постом с роликом: "Да сколько же можно с этими чемоданами носиться?", "Как была колхозница, так и осталась", "Вы безнадежно отстали от жизни, во всех сферах. Скучно", "Все как обычно — шмоточки, чемоданчики, ноги на стол и понты".
https://ria.ru/20200909/rudkovskaya-1576972108.html
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шоу-бизнес, яна рудковская

"Гламурное" видео Рудковской возмутило интернет-пользователей

17:50 22.09.2020
4817
© Фото : @rudkovskayaofficialФотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской
Фотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : @rudkovskayaofficial
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram видео, на котором показала себя в модных нарядах с аксессуарами известных брендов.
Пользователи Сети негативно высказались о вкусе знаменитости.
На одном из кадров звезда предстала сидя на чемоданах марки Louis Vuitton, на другом - в ванной комнате. Также ее запечатлели перед зеркалом, в гостиной и во дворе дома.
"Пригласила к нам любимый глянец. Сняли невероятную историю с моими архивными образами", – написала продюсер в социальной сети.
Подписчики Рудковской не оценили ее любовь к роскоши и брендам и оставили кучу осуждающих комментариев под постом с роликом: "Да сколько же можно с этими чемоданами носиться?", "Как была колхозница, так и осталась", "Вы безнадежно отстали от жизни, во всех сферах. Скучно", "Все как обычно — шмоточки, чемоданчики, ноги на стол и понты".
Продюсер Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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