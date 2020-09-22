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Театр "Ромэн" откроет новый сезон 24 сентября
Открытие нового театрального сезона в театре "Ромэн" происходит в условиях новой реальности, сложившейся под влиянием пандемии. Администрация театра сделает... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:17
2020-09-22T20:17
пресс-релизы
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<strong>МОСКВА, 22 сен — Пресс-служба театра "Ромэн".</strong> Открытие нового театрального сезона в театре "<a href="http://ria.ru/organization_Romehn_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Ромэн</a>" происходит в условиях новой реальности, сложившейся под влиянием пандемии. Администрация театра сделает все, чтобы визит в театр был максимально комфортным для зрителей, регулярно будут проводиться необходимые санитарно-гигиенические мероприятия и соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Театр спешит поделиться своими планами на новый, 89-й сезон:— "Ромэн" открывает свои двери после продолжительной паузы 24 сентября. Первым событием станет акция "Скажем героям "Спасибо!" Специально для врачей больницы НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и медработников Северного административного округа, работавших в ковидных госпиталях, сыграем легендарный спектакль "Мы –цыгане". Эта акция — благодарность врачам, которые уже несколько месяцев ведут борьбу с коронавирусной инфекцией.— В октябре преданных поклонников порадует Юбилейный вечер народного артиста РФ Б. Василевского.— Премьера спектакля "Луна — сестра печали", посвященного событиям Великой Отечественной Войны, пройдёт 22 октября. — Возобновятся репетиции премьерного спектакля "Вор в раю", над которым работает народный артист РФ Г. Жемчужный.— Надеемся, что внешние обстоятельства не помешают осуществить наши гастрольные планы. В октябре в статусе специального гостя театр приглашен на Второй Всероссийский Фестиваль национальных театров "Федерация" в город Грозный.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.
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РИА Новости
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пресс-релизы, ромэн

Театр "Ромэн" откроет новый сезон 24 сентября

20:17 22.09.2020
21
© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкЦыганский театр "Ромэн"
Цыганский театр Ромэн - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / А. Соломонов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — Пресс-служба театра "Ромэн". Открытие нового театрального сезона в театре "Ромэн" происходит в условиях новой реальности, сложившейся под влиянием пандемии. Администрация театра сделает все, чтобы визит в театр был максимально комфортным для зрителей, регулярно будут проводиться необходимые санитарно-гигиенические мероприятия и соблюдаться все требования Роспотребнадзора.
Театр спешит поделиться своими планами на новый, 89-й сезон:
— "Ромэн" открывает свои двери после продолжительной паузы 24 сентября. Первым событием станет акция "Скажем героям "Спасибо!" Специально для врачей больницы НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и медработников Северного административного округа, работавших в ковидных госпиталях, сыграем легендарный спектакль "Мы –цыгане". Эта акция — благодарность врачам, которые уже несколько месяцев ведут борьбу с коронавирусной инфекцией.
— В октябре преданных поклонников порадует Юбилейный вечер народного артиста РФ Б. Василевского.
— Премьера спектакля "Луна — сестра печали", посвященного событиям Великой Отечественной Войны, пройдёт 22 октября.
— Возобновятся репетиции премьерного спектакля "Вор в раю", над которым работает народный артист РФ Г. Жемчужный.
— Надеемся, что внешние обстоятельства не помешают осуществить наши гастрольные планы. В октябре в статусе специального гостя театр приглашен на Второй Всероссийский Фестиваль национальных театров "Федерация" в город Грозный.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
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Пресс-релизыРомэн
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