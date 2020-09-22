https://ria.ru/20200922/romen-1577625023.html

Театр "Ромэн" откроет новый сезон 24 сентября

Открытие нового театрального сезона в театре "Ромэн" происходит в условиях новой реальности, сложившейся под влиянием пандемии. Администрация театра сделает... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T20:17

2020-09-22T20:17

2020-09-22T20:17

пресс-релизы

ромэн

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<strong>МОСКВА, 22 сен — Пресс-служба театра "Ромэн".</strong> Открытие нового театрального сезона в театре "<a href="http://ria.ru/organization_Romehn_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Ромэн</a>" происходит в условиях новой реальности, сложившейся под влиянием пандемии. Администрация театра сделает все, чтобы визит в театр был максимально комфортным для зрителей, регулярно будут проводиться необходимые санитарно-гигиенические мероприятия и соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Театр спешит поделиться своими планами на новый, 89-й сезон:— "Ромэн" открывает свои двери после продолжительной паузы 24 сентября. Первым событием станет акция "Скажем героям "Спасибо!" Специально для врачей больницы НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и медработников Северного административного округа, работавших в ковидных госпиталях, сыграем легендарный спектакль "Мы –цыгане". Эта акция — благодарность врачам, которые уже несколько месяцев ведут борьбу с коронавирусной инфекцией.— В октябре преданных поклонников порадует Юбилейный вечер народного артиста РФ Б. Василевского.— Премьера спектакля "Луна — сестра печали", посвященного событиям Великой Отечественной Войны, пройдёт 22 октября. — Возобновятся репетиции премьерного спектакля "Вор в раю", над которым работает народный артист РФ Г. Жемчужный.— Надеемся, что внешние обстоятельства не помешают осуществить наши гастрольные планы. В октябре в статусе специального гостя театр приглашен на Второй Всероссийский Фестиваль национальных театров "Федерация" в город Грозный.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы, ромэн