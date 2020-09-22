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https://ria.ru/20200922/revenge-1577616131.html
Жених отомстил изменившей ему невесте и прославился в Сети
Американец узнал об измене невесты за три недели до свадьбы и решил ей отомстить. Видео с последствиями возмездия опубликовала его сестра в тиктоке. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:51
2020-09-22T17:51
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Американец узнал об измене невесты за три недели до свадьбы и решил ей отомстить. Видео с последствиями возмездия опубликовала его сестра в <a href="https://www.tiktok.com/@mashleigh2/video/6858958039458893061?lang=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">тиктоке</a>. О предательстве возлюбленной молодого человека узнала его сестра во время девичника. Невеста решила поговорить по телефону, а родственница жениха услышала, как та общалась со своим бывшим парнем, у которого уже есть девушка и ребенок. Сестра сообщила жениху об измене, и тот отомстил бывшей невесте, вывалив ее вещи на дорогу возле дома. Родственница засняла последствия "мести" и опубликовала ролик. "Мой брат должен был жениться через три недели и только что узнал, что она ему изменяет", — прокомментировала кадры девушка. После этого она устроила вечеринку в честь брата, на которую пригласила всех подружек бывшей невесты. За несколько дней видео набрало больше двух миллионов просмотров. В комментариях под постом пользователи поддержали молодого человека. Многие порадовались, что предательство раскрылось до свадьбы.
https://ria.ru/20191014/1559789472.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, в мире

Жених отомстил изменившей ему невесте и прославился в Сети

17:51 22.09.2020
1828
© Fotolia / Marco TiberioБракосочетание
Бракосочетание - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Fotolia / Marco Tiberio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американец узнал об измене невесты за три недели до свадьбы и решил ей отомстить. Видео с последствиями возмездия опубликовала его сестра в тиктоке.
О предательстве возлюбленной молодого человека узнала его сестра во время девичника. Невеста решила поговорить по телефону, а родственница жениха услышала, как та общалась со своим бывшим парнем, у которого уже есть девушка и ребенок.
Сестра сообщила жениху об измене, и тот отомстил бывшей невесте, вывалив ее вещи на дорогу возле дома. Родственница засняла последствия "мести" и опубликовала ролик.
"Мой брат должен был жениться через три недели и только что узнал, что она ему изменяет", — прокомментировала кадры девушка.
После этого она устроила вечеринку в честь брата, на которую пригласила всех подружек бывшей невесты.
За несколько дней видео набрало больше двух миллионов просмотров. В комментариях под постом пользователи поддержали молодого человека. Многие порадовались, что предательство раскрылось до свадьбы.
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