https://ria.ru/20200922/revenge-1577616131.html

Жених отомстил изменившей ему невесте и прославился в Сети

Американец узнал об измене невесты за три недели до свадьбы и решил ей отомстить. Видео с последствиями возмездия опубликовала его сестра в тиктоке. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:51

2020-09-22T17:51

2020-09-22T17:51

общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Американец узнал об измене невесты за три недели до свадьбы и решил ей отомстить. Видео с последствиями возмездия опубликовала его сестра в <a href="https://www.tiktok.com/@mashleigh2/video/6858958039458893061?lang=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">тиктоке</a>. О предательстве возлюбленной молодого человека узнала его сестра во время девичника. Невеста решила поговорить по телефону, а родственница жениха услышала, как та общалась со своим бывшим парнем, у которого уже есть девушка и ребенок. Сестра сообщила жениху об измене, и тот отомстил бывшей невесте, вывалив ее вещи на дорогу возле дома. Родственница засняла последствия "мести" и опубликовала ролик. "Мой брат должен был жениться через три недели и только что узнал, что она ему изменяет", — прокомментировала кадры девушка. После этого она устроила вечеринку в честь брата, на которую пригласила всех подружек бывшей невесты. За несколько дней видео набрало больше двух миллионов просмотров. В комментариях под постом пользователи поддержали молодого человека. Многие порадовались, что предательство раскрылось до свадьбы.

https://ria.ru/20191014/1559789472.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, в мире