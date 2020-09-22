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https://ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577626177.html
Крашенинников рассказал о новом проекте законе "О правительстве"
Президент РФ, согласно новому проекту закона "О правительстве", сможет освободить от должности любого из членов кабмина, в том числе премьер-министра, без... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:48
2020-09-22T20:52
павел крашенинников
госдума рф
правительство рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ, согласно новому проекту закона "О правительстве", сможет освободить от должности любого из членов кабмина, в том числе премьер-министра, без роспуска правительства, сообщил глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Ранее сообщалось, что президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> внес в Госдуму законопроект "О Правительстве Российской Федерации"."Глава государства может освободить от должности любого из членов правительства, в том числе председателя правительства, без роспуска правительства", - говорится в сообщении комитета Госдумы.Вместе с тем председатель правительства будет вправе представлять президенту предложения об освобождении от должности членов кабинета министров, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении, сообщается в релизе. Члены правительства также будут вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом."В случае освобождения от должности президентом или отставки члена правительства глава государства может поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего на значения", - говорится в сообщении.Крашенинников отметил, что "новая процедура формирования правительства более прозрачная, поскольку утверждение всех членов правительства будет происходить публично. Будущие министры, к примеру, должны сначала подтвердить в Государственной Думе свою компетентность, ответить на вопросы депутатов, прежде чем будут утверждены на должность".По его словам, в новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная Дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров.
https://ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577624475.html
https://ria.ru/20200922/gosduma-1577591673.html
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павел крашенинников, госдума рф, правительство рф, владимир путин, политика

Крашенинников рассказал о новом проекте законе "О правительстве"

20:48 22.09.2020 (обновлено: 20:52 22.09.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 5 марта 2020
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 5 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ, согласно новому проекту закона "О правительстве", сможет освободить от должности любого из членов кабмина, в том числе премьер-министра, без роспуска правительства, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О Правительстве Российской Федерации".
"Глава государства может освободить от должности любого из членов правительства, в том числе председателя правительства, без роспуска правительства", - говорится в сообщении комитета Госдумы.
Вместе с тем председатель правительства будет вправе представлять президенту предложения об освобождении от должности членов кабинета министров, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении, сообщается в релизе. Члены правительства также будут вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 20:05Голосование по поправкам в Конституцию
Путин внес в Госдуму проект о новой процедуре формирования правительства
"В случае освобождения от должности президентом или отставки члена правительства глава государства может поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего на значения", - говорится в сообщении.
Крашенинников отметил, что "новая процедура формирования правительства более прозрачная, поскольку утверждение всех членов правительства будет происходить публично. Будущие министры, к примеру, должны сначала подтвердить в Государственной Думе свою компетентность, ответить на вопросы депутатов, прежде чем будут утверждены на должность".
По его словам, в новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная Дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Павел КрашенинниковГосдума РФПравительство РФВладимир ПутинПолитика
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