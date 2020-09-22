https://ria.ru/20200922/potseluy-1577607678.html
"Жизнь не будет прежней": поцелуй Бузовой и Стоцкой попал на фото
В Instagram Анастасии Стоцкой появились кадры с вечеринки, посвященной премьере мюзикла "День влюбленных", на которых певица целует в губы Ольгу Бузову... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:57
2020-09-22T15:57
2020-09-22T15:57
шоу-бизнес
анастасия стоцкая
ольга бузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577607337_0:0:1080:608_1400x0_80_0_0_7b0c8763d10d3afd9d4f954284e1cedc.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>В Instagram <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Stockaja/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Стоцкой</a> появились кадры с вечеринки, посвященной премьере мюзикла "День влюбленных", на которых <a href="https://www.instagram.com/p/CFXWSv6AiHv/" target="_blank">певица целует в губы Ольгу Бузову</a>. "Пикантный" снимок звезд взбудоражил поклонников. "Посмотрели невероятную премьеру мюзикла "День влюбленных". Смеялись, хохотали, плакали! Потрясающе, узнаваемо, очень здорово! Куколка <a href="https://www.instagram.com/buzova86/">@buzova86</a> была рада тебя видеть. И жду в октябре у меня на премьере мюзикла "Шахматы", — подписала Стоцкая. Поклонники исполнительниц бурно отреагировали на опубликованную фотографию и поспешили осыпать звезд комплиментами. "Жизнь теперь не будет прежней", "Красивые и успешные женщины", "Просто красотки", "Настя просто бомбическая", "Куколки", "Какие красивые", — восхитись фанаты. "Ты моя красавица! Очень рада была тебя видеть", — ответила в комментариях Ольга Бузова.<a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Филипп Киркоров</a> также не остался в стороне и написал: "Мои самые любимые девочки".
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/buzova-1577515868.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577607337_0:23:1080:833_1400x0_80_0_0_40cdd1905a79992f425288ad2f498bfe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, анастасия стоцкая, ольга бузова