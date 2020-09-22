https://ria.ru/20200922/potseluy-1577607678.html

"Жизнь не будет прежней": поцелуй Бузовой и Стоцкой попал на фото

В Instagram Анастасии Стоцкой появились кадры с вечеринки, посвященной премьере мюзикла "День влюбленных", на которых певица целует в губы Ольгу Бузову... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:57

2020-09-22T15:57

2020-09-22T15:57

шоу-бизнес

анастасия стоцкая

ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>В Instagram <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Stockaja/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Стоцкой</a> появились кадры с вечеринки, посвященной премьере мюзикла "День влюбленных", на которых <a href="https://www.instagram.com/p/CFXWSv6AiHv/" target="_blank">певица целует в губы Ольгу Бузову</a>. "Пикантный" снимок звезд взбудоражил поклонников. "Посмотрели невероятную премьеру мюзикла "День влюбленных". Смеялись, хохотали, плакали! Потрясающе, узнаваемо, очень здорово! Куколка <a href="https://www.instagram.com/buzova86/">@buzova86</a> была рада тебя видеть. И жду в октябре у меня на премьере мюзикла "Шахматы", — подписала Стоцкая. Поклонники исполнительниц бурно отреагировали на опубликованную фотографию и поспешили осыпать звезд комплиментами. "Жизнь теперь не будет прежней", "Красивые и успешные женщины", "Просто красотки", "Настя просто бомбическая", "Куколки", "Какие красивые", — восхитись фанаты. "Ты моя красавица! Очень рада была тебя видеть", — ответила в комментариях Ольга Бузова.<a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Филипп Киркоров</a> также не остался в стороне и написал: "Мои самые любимые девочки".

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/buzova-1577515868.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, анастасия стоцкая, ольга бузова