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"Жизнь не будет прежней": поцелуй Бузовой и Стоцкой попал на фото
В Instagram Анастасии Стоцкой появились кадры с вечеринки, посвященной премьере мюзикла "День влюбленных", на которых певица целует в губы Ольгу Бузову... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:57
2020-09-22T15:57
шоу-бизнес
анастасия стоцкая
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>В Instagram <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Stockaja/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Стоцкой</a> появились кадры с вечеринки, посвященной премьере мюзикла "День влюбленных", на которых <a href="https://www.instagram.com/p/CFXWSv6AiHv/" target="_blank">певица целует в губы Ольгу Бузову</a>. "Пикантный" снимок звезд взбудоражил поклонников. "Посмотрели невероятную премьеру мюзикла "День влюбленных". Смеялись, хохотали, плакали! Потрясающе, узнаваемо, очень здорово! Куколка <a href="https://www.instagram.com/buzova86/">@buzova86</a> была рада тебя видеть. И жду в октябре у меня на премьере мюзикла "Шахматы", — подписала Стоцкая. Поклонники исполнительниц бурно отреагировали на опубликованную фотографию и поспешили осыпать звезд комплиментами. "Жизнь теперь не будет прежней", "Красивые и успешные женщины", "Просто красотки", "Настя просто бомбическая", "Куколки", "Какие красивые", — восхитись фанаты. "Ты моя красавица! Очень рада была тебя видеть", — ответила в комментариях Ольга Бузова.<a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Филипп Киркоров</a> также не остался в стороне и написал: "Мои самые любимые девочки".
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/buzova-1577515868.html
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шоу-бизнес, анастасия стоцкая, ольга бузова

"Жизнь не будет прежней": поцелуй Бузовой и Стоцкой попал на фото

15:57 22.09.2020
5446
© Фото : @100tskaya/InstagramАнастасия Стоцкая и Ольга Бузова
Анастасия Стоцкая и Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : @100tskaya/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Instagram Анастасии Стоцкой появились кадры с вечеринки, посвященной премьере мюзикла "День влюбленных", на которых певица целует в губы Ольгу Бузову. "Пикантный" снимок звезд взбудоражил поклонников.
"Посмотрели невероятную премьеру мюзикла "День влюбленных". Смеялись, хохотали, плакали! Потрясающе, узнаваемо, очень здорово! Куколка @buzova86 была рада тебя видеть. И жду в октябре у меня на премьере мюзикла "Шахматы", — подписала Стоцкая.
Поклонники исполнительниц бурно отреагировали на опубликованную фотографию и поспешили осыпать звезд комплиментами. "Жизнь теперь не будет прежней", "Красивые и успешные женщины", "Просто красотки", "Настя просто бомбическая", "Куколки", "Какие красивые", — восхитись фанаты.
"Ты моя красавица! Очень рада была тебя видеть", — ответила в комментариях Ольга Бузова.
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 17:39
"Всюду своя". Ольга Бузова перевоплотилась в индианку
Филипп Киркоров также не остался в стороне и написал: "Мои самые любимые девочки".
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Шоу-бизнесАнастасия СтоцкаяОльга Бузова
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