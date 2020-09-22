https://ria.ru/20200922/politika-1577624627.html
Савиных: отношения с Россией — приоритет внешней политики Белоруссии
Высшим приоритетом внешнеполитической доктрины Белоруссии должно оставаться укрепление отношений с Россией в рамках Союзного государства, многовекторная... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:08
2020-09-22T20:08
2020-09-22T20:08
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
евразийский экономический союз
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572773712_0:7:2074:1173_1400x0_80_0_0_d56aad176277787fe3cafc5781d5adbd.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Высшим приоритетом внешнеполитической доктрины <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> должно оставаться укрепление отношений с Россией в рамках Союзного государства, многовекторная политика более не обеспечивает внешние условия для благоприятного развития страны и нуждается в корректировке, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных."Убежден, что высшим приоритетом для нас остается укрепление политических, экономических и военных отношений с <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> в рамках Союзного государства. Эта страна была, есть и останется нашим главным и самым близким стратегическим партнером.Главной задачей на этом направлении является вхождение в ядро формирующегося Евразийского макрорегиона", — сказал Савиных в комментарии агентству БелТА.Он отметил, что многовекторные подходы в развитии отношений на протяжении десятилетий использовались практически всеми странами <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, которые "пытались "вписаться" в формирующийся глобальный мир, пережив самую масштабную в новейшей истории экономическую и социальную катастрофу"."Но ... сегодня мы видим, как попытки создания глобального американо-центричного мира терпят крах. Мировой политический порядок начинает изменяться, неумолимо двигаясь в направлении регионализации, создания многополярного мира, мира объединений государств или макрорегионов. Ломаются или серьезно видоизменяются практически все старые модели и подходы взаимодействия, а также стереотипы восприятия возможного, приемлемого или желаемого", — сказал Савиных.По его словам, вопрос о том, как тенденции формирования многополярного мира могут повлиять на изменения внешнеполитической доктрины Белоруссии, является главным вопросом внешней политики страны."С моей точки зрения, сегодня уже есть достаточно оснований утверждать, что многовекторная политика в условиях столкновения геополитических проектов, на фоне процесса объединения государств в макрорегионы и разрушения глобальной торговой и финансовой систем больше не обеспечивает нужные нам внешние условия для благоприятного развития Беларуси. Полагаю, что эту политику надо корректировать. Текущие политические события только ускорят потребность в новой внешнеполитической парадигме, которая должна будет предложить новую структуру внешнеполитических приоритетов", — сказал парламентарий.Наряду с укреплением отношений с Россией, к приоритетам первого уровня белорусской внешней политики нужно отнести развитие отношений со странами <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евразийского экономического союза</a>, считает Савиных. К приоритетам второго уровня парламентарий отнес двусторонние отношения со странами Евразии — Китаем, Турцией, Вьетнамом, Ираном, Индией, когда эти связи не противоречат интересам создания Евразийского макрорегиона. К этому же уровню, полагает он, должны быть отнесены отношения с ЕС и США . "Но, как представляется, развитие отношений в этом направлении должно оцениваться с точки зрения геополитических рисков, а акцент должен быть сделан на торгово-экономическом, цифровом, научном и экологическом взаимодействии, что собственно говоря, во многом будет отражать текущий статус наших отношений. И не более!" — заключил Савиных.
https://ria.ru/20200804/1575358765.html
https://ria.ru/20200204/1564235682.html
https://ria.ru/20200920/integratsiya-1577523862.html
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572773712_50:0:1777:1295_1400x0_80_0_0_7286e471aba6191463e961ebe9ebdcd8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразийский экономический союз, белоруссия
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Высшим приоритетом внешнеполитической доктрины Белоруссии
должно оставаться укрепление отношений с Россией в рамках Союзного государства, многовекторная политика более не обеспечивает внешние условия для благоприятного развития страны и нуждается в корректировке, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.
"Убежден, что высшим приоритетом для нас остается укрепление политических, экономических и военных отношений с Российской Федерацией
в рамках Союзного государства. Эта страна была, есть и останется нашим главным и самым близким стратегическим партнером.
Главной задачей на этом направлении является вхождение в ядро формирующегося Евразийского макрорегиона", — сказал Савиных в комментарии агентству БелТА.
Он отметил, что многовекторные подходы в развитии отношений на протяжении десятилетий использовались практически всеми странами СНГ
, которые "пытались "вписаться" в формирующийся глобальный мир, пережив самую масштабную в новейшей истории экономическую и социальную катастрофу".
"Но ... сегодня мы видим, как попытки создания глобального американо-центричного мира терпят крах. Мировой политический порядок начинает изменяться, неумолимо двигаясь в направлении регионализации, создания многополярного мира, мира объединений государств или макрорегионов. Ломаются или серьезно видоизменяются практически все старые модели и подходы взаимодействия, а также стереотипы восприятия возможного, приемлемого или желаемого", — сказал Савиных.
По его словам, вопрос о том, как тенденции формирования многополярного мира могут повлиять на изменения внешнеполитической доктрины Белоруссии, является главным вопросом внешней политики страны.
"С моей точки зрения, сегодня уже есть достаточно оснований утверждать, что многовекторная политика в условиях столкновения геополитических проектов, на фоне процесса объединения государств в макрорегионы и разрушения глобальной торговой и финансовой систем больше не обеспечивает нужные нам внешние условия для благоприятного развития Беларуси.
Полагаю, что эту политику надо корректировать. Текущие политические события только ускорят потребность в новой внешнеполитической парадигме, которая должна будет предложить новую структуру внешнеполитических приоритетов", — сказал парламентарий.
Наряду с укреплением отношений с Россией, к приоритетам первого уровня белорусской внешней политики нужно отнести развитие отношений со странами Евразийского экономического союза
, считает Савиных.
"А на перспективу считаю уместным ставить общую задачу постепенного расширения этого объединения, как за счет стран СНГ, так и других стран, расположенных в Евразии. Цель расширения — создание полноценного и самостоятельного макрорегиона, с его независимой финансовой системой, самостоятельным рынком и продуманной системой разделения труда", — сказал он.
К приоритетам второго уровня парламентарий отнес двусторонние отношения со странами Евразии — Китаем, Турцией, Вьетнамом, Ираном, Индией, когда эти связи не противоречат интересам создания Евразийского макрорегиона. К этому же уровню, полагает он, должны быть отнесены отношения с ЕС и США . "Но, как представляется, развитие отношений в этом направлении должно оцениваться с точки зрения геополитических рисков, а акцент должен быть сделан на торгово-экономическом, цифровом, научном и экологическом взаимодействии, что собственно говоря, во многом будет отражать текущий статус наших отношений. И не более!" — заключил Савиных.