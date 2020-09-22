https://ria.ru/20200922/politika-1577624627.html

Савиных: отношения с Россией — приоритет внешней политики Белоруссии

Высшим приоритетом внешнеполитической доктрины Белоруссии должно оставаться укрепление отношений с Россией в рамках Союзного государства, многовекторная... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T20:08

2020-09-22T20:08

2020-09-22T20:08

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

евразийский экономический союз

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Высшим приоритетом внешнеполитической доктрины <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> должно оставаться укрепление отношений с Россией в рамках Союзного государства, многовекторная политика более не обеспечивает внешние условия для благоприятного развития страны и нуждается в корректировке, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных."Убежден, что высшим приоритетом для нас остается укрепление политических, экономических и военных отношений с <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> в рамках Союзного государства. Эта страна была, есть и останется нашим главным и самым близким стратегическим партнером.Главной задачей на этом направлении является вхождение в ядро формирующегося Евразийского макрорегиона", — сказал Савиных в комментарии агентству БелТА.Он отметил, что многовекторные подходы в развитии отношений на протяжении десятилетий использовались практически всеми странами <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, которые "пытались "вписаться" в формирующийся глобальный мир, пережив самую масштабную в новейшей истории экономическую и социальную катастрофу"."Но ... сегодня мы видим, как попытки создания глобального американо-центричного мира терпят крах. Мировой политический порядок начинает изменяться, неумолимо двигаясь в направлении регионализации, создания многополярного мира, мира объединений государств или макрорегионов. Ломаются или серьезно видоизменяются практически все старые модели и подходы взаимодействия, а также стереотипы восприятия возможного, приемлемого или желаемого", — сказал Савиных.По его словам, вопрос о том, как тенденции формирования многополярного мира могут повлиять на изменения внешнеполитической доктрины Белоруссии, является главным вопросом внешней политики страны."С моей точки зрения, сегодня уже есть достаточно оснований утверждать, что многовекторная политика в условиях столкновения геополитических проектов, на фоне процесса объединения государств в макрорегионы и разрушения глобальной торговой и финансовой систем больше не обеспечивает нужные нам внешние условия для благоприятного развития Беларуси. Полагаю, что эту политику надо корректировать. Текущие политические события только ускорят потребность в новой внешнеполитической парадигме, которая должна будет предложить новую структуру внешнеполитических приоритетов", — сказал парламентарий.Наряду с укреплением отношений с Россией, к приоритетам первого уровня белорусской внешней политики нужно отнести развитие отношений со странами <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евразийского экономического союза</a>, считает Савиных. К приоритетам второго уровня парламентарий отнес двусторонние отношения со странами Евразии — Китаем, Турцией, Вьетнамом, Ираном, Индией, когда эти связи не противоречат интересам создания Евразийского макрорегиона. К этому же уровню, полагает он, должны быть отнесены отношения с ЕС и США . "Но, как представляется, развитие отношений в этом направлении должно оцениваться с точки зрения геополитических рисков, а акцент должен быть сделан на торгово-экономическом, цифровом, научном и экологическом взаимодействии, что собственно говоря, во многом будет отражать текущий статус наших отношений. И не более!" — заключил Савиных.

https://ria.ru/20200804/1575358765.html

https://ria.ru/20200204/1564235682.html

https://ria.ru/20200920/integratsiya-1577523862.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, белоруссия