https://ria.ru/20200922/politika-1577623343.html

Путин рассказал, в чем заключается миссия политики

Миссия политики сейчас - прокладывать дорогу к торговле и честной конкуренции, а не "связывать руки" бизнесу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:32

2020-09-22T19:32

2020-09-22T19:38

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

генеральная ассамблея оон

владимир путин

экономика

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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Миссия политики сейчас - прокладывать дорогу к торговле и честной конкуренции, а не "связывать руки" бизнесу, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.Так, президент отметил, что по оценкам экспертов полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест."Нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе и могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности без перспектив жизни. Это действительно острейшая глобальная и социальная проблема", - заключил Путин.

https://ria.ru/20200922/torgovlya-1577621438.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, генеральная ассамблея оон, владимир путин, экономика