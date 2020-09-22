Путин рассказал, в чем заключается миссия политики
19:32 22.09.2020 (обновлено: 19:38 22.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
ООН, 22 сен - РИА Новости. Миссия политики сейчас - прокладывать дорогу к торговле и честной конкуренции, а не "связывать руки" бизнесу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Миссия политики сейчас - прокладывать дорогу к торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе ", - сказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Так, президент отметил, что по оценкам экспертов полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест.
"Нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе и могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности без перспектив жизни. Это действительно острейшая глобальная и социальная проблема", - заключил Путин.