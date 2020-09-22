Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/poligon-1577610520.html
В России заработал первый полигон для измерения поглощения СО2
Первый карбоновый полигон для мониторинга способности окружающей среды поглощать углерод создан в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:47
2020-09-22T16:47
николай дурманов
калужская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152648/75/1526487511_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_b36570fab6464405362391ce94ee1e2d.jpg
<strong>ЮХНОВ (Калужская область), 22 сен - РИА Новости.</strong> Первый карбоновый полигон для мониторинга способности окружающей среды поглощать углерод создан в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Согласно выводам Международной группы экспертов по климату (МГЭИК), увеличение количества углерода в атмосфере из-за промышленных выбросов привело к ускорению изменения климата. Чтобы уменьшить темпы изменений, страны предпринимают усилия по сокращению выбросов углерода. Кроме того, ЕС объявил о введении углеродного сбора на импортные товары, чтобы в их цене были учтены объемы выбросов СО2 при производстве. Это может увеличить цену российских товаров на рынке Европы. Однако европейцы заявляют о готовности обсуждать методику расчета сбора. Создание сети карбоновых полигонов позволит сформировать отечественную методику расчета способности поглощения окружающей средой СО2, что может быть учтено при расчете сбора на произведенную продукцию."Нам нужно измерить ровно то количество СО2, которое поглотилось. Как раз наш карбоновый проект направлен на это. Первое, что мы делаем, это снимаем всю территорию со спутника... с разными спектральными характеристиками, используем радары. Следующее, что мы делаем, - мы снимаем эту же землю с помощью беспилотных систем... И получаются гиперспектральные кубы. Смысл полигона - найти эталонные места и там на земле все посмотреть", - сказал специальный представитель Минобрнауки, научный руководитель проекта "Карбон" Николай Дурманов.Он уточнил, что полигон нужен для калибровки спутниковых данных и данных беспилотников. Выделение эталонных участков позволит экстраполировать результаты остальную территорию и получить точные данные о поглотительной способности разных типов ландшафтов.Как уточнил РИА Новости генеральный директор компании-производителя работ на полигоне Группы Ctrl2GO Алексей Белинский, стоимость первого полигона составляет около 300 миллионов рублей. При запуске остальных полигонов их стоимость может быть меньше.По словам главы главы Минобрнауки Валерия Фалькова, подобных полигонов в России должно быть не менее 80.
https://radiosputnik.ria.ru/20200723/1574764993.html
2
калужская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152648/75/1526487511_1:0:2730:2047_1400x0_80_0_0_066d72375e5438026e4549b2663bd255.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай дурманов, калужская область, общество

В России заработал первый полигон для измерения поглощения СО2

16:47 22.09.2020
300
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрубы ТЭЦ-5 в городе Омске
Трубы ТЭЦ-5 в городе Омске - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЮХНОВ (Калужская область), 22 сен - РИА Новости. Первый карбоновый полигон для мониторинга способности окружающей среды поглощать углерод создан в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Согласно выводам Международной группы экспертов по климату (МГЭИК), увеличение количества углерода в атмосфере из-за промышленных выбросов привело к ускорению изменения климата. Чтобы уменьшить темпы изменений, страны предпринимают усилия по сокращению выбросов углерода. Кроме того, ЕС объявил о введении углеродного сбора на импортные товары, чтобы в их цене были учтены объемы выбросов СО2 при производстве. Это может увеличить цену российских товаров на рынке Европы. Однако европейцы заявляют о готовности обсуждать методику расчета сбора. Создание сети карбоновых полигонов позволит сформировать отечественную методику расчета способности поглощения окружающей средой СО2, что может быть учтено при расчете сбора на произведенную продукцию.
Жители Кобе в медицинских масках во время эпидемии гриппа в Японии - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 09:49
Сотни лет на распад. Экологи предупредили об опасности защитных масок
"Нам нужно измерить ровно то количество СО2, которое поглотилось. Как раз наш карбоновый проект направлен на это. Первое, что мы делаем, это снимаем всю территорию со спутника... с разными спектральными характеристиками, используем радары. Следующее, что мы делаем, - мы снимаем эту же землю с помощью беспилотных систем... И получаются гиперспектральные кубы. Смысл полигона - найти эталонные места и там на земле все посмотреть", - сказал специальный представитель Минобрнауки, научный руководитель проекта "Карбон" Николай Дурманов.
Он уточнил, что полигон нужен для калибровки спутниковых данных и данных беспилотников. Выделение эталонных участков позволит экстраполировать результаты остальную территорию и получить точные данные о поглотительной способности разных типов ландшафтов.
Как уточнил РИА Новости генеральный директор компании-производителя работ на полигоне Группы Ctrl2GO Алексей Белинский, стоимость первого полигона составляет около 300 миллионов рублей. При запуске остальных полигонов их стоимость может быть меньше.
По словам главы главы Минобрнауки Валерия Фалькова, подобных полигонов в России должно быть не менее 80.
1103002
Обсудить2
Николай ДурмановКалужская областьОбщество
Рекомендуем
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
В Минздраве оценили ситуацию с обеспечением лекарствами онкобольных
Наблюдатели на избирательном участке
Общественные наблюдатели попросили обеспечить их оплатой проезда
Москва
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Новые автобусы
Транспортные и школьные карты предложили разрешить пополнять наличными
Фотоколл актеров фильма Обливион
Стало известно, когда Том Круз отправится в космос ради нового фильма
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти
Президент Сербии назвал причину подписания соглашения по Косово в США
Рамзан Кадыров
Кадыров сделает прививку от коронавируса
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Россияне вынуждены переносить осенние и зимние поездки на Мальдивы
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала новые проблемы Windows
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Гутерреш анонсировал встречу лидеров о финансировании в эпоху COVID-19
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы
Адвокат рассказал, как рэпер Эллей может избежать срока за ДТП в Москве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Эрдоган одобрил проведение конференции по Восточному Средиземноморью
Невеста
Названы причины популярности россиянок у иностранцев
Медаль лауреата Нобелевской премии
Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп потребовал от ООН наказать Китай за распространение коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния