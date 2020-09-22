https://ria.ru/20200922/poligon-1577610520.html

В России заработал первый полигон для измерения поглощения СО2

Первый карбоновый полигон для мониторинга способности окружающей среды поглощать углерод создан в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:47

2020-09-22T16:47

2020-09-22T16:47

николай дурманов

калужская область

общество

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<strong>ЮХНОВ (Калужская область), 22 сен - РИА Новости.</strong> Первый карбоновый полигон для мониторинга способности окружающей среды поглощать углерод создан в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Согласно выводам Международной группы экспертов по климату (МГЭИК), увеличение количества углерода в атмосфере из-за промышленных выбросов привело к ускорению изменения климата. Чтобы уменьшить темпы изменений, страны предпринимают усилия по сокращению выбросов углерода. Кроме того, ЕС объявил о введении углеродного сбора на импортные товары, чтобы в их цене были учтены объемы выбросов СО2 при производстве. Это может увеличить цену российских товаров на рынке Европы. Однако европейцы заявляют о готовности обсуждать методику расчета сбора. Создание сети карбоновых полигонов позволит сформировать отечественную методику расчета способности поглощения окружающей средой СО2, что может быть учтено при расчете сбора на произведенную продукцию."Нам нужно измерить ровно то количество СО2, которое поглотилось. Как раз наш карбоновый проект направлен на это. Первое, что мы делаем, это снимаем всю территорию со спутника... с разными спектральными характеристиками, используем радары. Следующее, что мы делаем, - мы снимаем эту же землю с помощью беспилотных систем... И получаются гиперспектральные кубы. Смысл полигона - найти эталонные места и там на земле все посмотреть", - сказал специальный представитель Минобрнауки, научный руководитель проекта "Карбон" Николай Дурманов.Он уточнил, что полигон нужен для калибровки спутниковых данных и данных беспилотников. Выделение эталонных участков позволит экстраполировать результаты остальную территорию и получить точные данные о поглотительной способности разных типов ландшафтов.Как уточнил РИА Новости генеральный директор компании-производителя работ на полигоне Группы Ctrl2GO Алексей Белинский, стоимость первого полигона составляет около 300 миллионов рублей. При запуске остальных полигонов их стоимость может быть меньше.По словам главы главы Минобрнауки Валерия Фалькова, подобных полигонов в России должно быть не менее 80.

https://radiosputnik.ria.ru/20200723/1574764993.html

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калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай дурманов, калужская область, общество