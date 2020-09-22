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В Москве во вторник ожидается по-летнему теплая погода
Облачная по-летнему теплая, но ветреная погода без дождей ожидается в Москве во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T08:17
2020-09-22T08:17
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Облачная по-летнему теплая, но ветреная погода без дождей ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня москвичей ожидает суперская погода, теплая, комфортная. Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в Москве повысится до плюс 19-21, в Подмосковье плюс 16-21", - сказал Тишковец.Он добавил, что при этом ожидается западный ветер, довольно плотный, 5-10 метров в секунду, в порывах может достигать 15 метров в секунду, из-за чего будет действовать "желтый" уровень погодной опасности.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/pogoda-1577486339.html
москва
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве во вторник ожидается по-летнему теплая погода

08:17 22.09.2020
1939
© РИА Новости / Максим БлиновОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Облачная по-летнему теплая, но ветреная погода без дождей ожидается в Москве во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня москвичей ожидает суперская погода, теплая, комфортная. Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в Москве повысится до плюс 19-21, в Подмосковье плюс 16-21", - сказал Тишковец.
Он добавил, что при этом ожидается западный ветер, довольно плотный, 5-10 метров в секунду, в порывах может достигать 15 метров в секунду, из-за чего будет действовать "желтый" уровень погодной опасности.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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