https://ria.ru/20200922/pogoda-1577580757.html

В Москве во вторник ожидается по-летнему теплая погода

Облачная по-летнему теплая, но ветреная погода без дождей ожидается в Москве во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T08:17

2020-09-22T08:17

2020-09-22T08:17

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Облачная по-летнему теплая, но ветреная погода без дождей ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня москвичей ожидает суперская погода, теплая, комфортная. Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в Москве повысится до плюс 19-21, в Подмосковье плюс 16-21", - сказал Тишковец.Он добавил, что при этом ожидается западный ветер, довольно плотный, 5-10 метров в секунду, в порывах может достигать 15 метров в секунду, из-за чего будет действовать "желтый" уровень погодной опасности.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/pogoda-1577486339.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество