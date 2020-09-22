https://ria.ru/20200922/podderzhka-1577623656.html

Завод кровельных материалов расширит производство при поддержке МСП Банка

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку для расширения производства изготовителю кровельных и фасадных материалов из Бурятии,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:38

2020-09-22T19:38

2020-09-22T19:38

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, оказал финансовую поддержку для расширения производства изготовителю кровельных и фасадных материалов из Бурятии, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил компании "Тимлюйский завод" (производственная площадка – моногород Каменск) кредит на 30 миллионов рублей по ставке 8,5% годовых на 3 года в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена поручительством Гарантийного фонда Бурятии. Как ожидается, использование заемных средств позволит заводу увеличить объем производства продукции, открыть новые регионы сбыта, в том числе за рубежом.ООО "Тимлюйский завод" производит кровельную продукцию из природного волокна - хризотила, цемента и воды. Хризотилцементные листы подходят для использования в жестких климатических условиях Сибири и <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>. Ежегодно компания выпускает до 30 тысяч тонн продукции. В линейке изделий – шиферная черепица, кровельный шифер, фасадные листы и другая продукция.

https://ria.ru/20200917/bank-1577371253.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика