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Завод кровельных материалов расширит производство при поддержке МСП Банка
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку для расширения производства изготовителю кровельных и фасадных материалов из Бурятии,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:38
2020-09-22T19:38
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, оказал финансовую поддержку для расширения производства изготовителю кровельных и фасадных материалов из Бурятии, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил компании "Тимлюйский завод" (производственная площадка – моногород Каменск) кредит на 30 миллионов рублей по ставке 8,5% годовых на 3 года в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена поручительством Гарантийного фонда Бурятии. Как ожидается, использование заемных средств позволит заводу увеличить объем производства продукции, открыть новые регионы сбыта, в том числе за рубежом.ООО "Тимлюйский завод" производит кровельную продукцию из природного волокна - хризотила, цемента и воды. Хризотилцементные листы подходят для использования в жестких климатических условиях Сибири и <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>. Ежегодно компания выпускает до 30 тысяч тонн продукции. В линейке изделий – шиферная черепица, кровельный шифер, фасадные листы и другая продукция.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

Завод кровельных материалов расширит производство при поддержке МСП Банка

19:38 22.09.2020
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© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку для расширения производства изготовителю кровельных и фасадных материалов из Бурятии, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк предоставил компании "Тимлюйский завод" (производственная площадка – моногород Каменск) кредит на 30 миллионов рублей по ставке 8,5% годовых на 3 года в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена поручительством Гарантийного фонда Бурятии.
Как ожидается, использование заемных средств позволит заводу увеличить объем производства продукции, открыть новые регионы сбыта, в том числе за рубежом.
ООО "Тимлюйский завод" производит кровельную продукцию из природного волокна - хризотила, цемента и воды. Хризотилцементные листы подходят для использования в жестких климатических условиях Сибири и Дальнего Востока. Ежегодно компания выпускает до 30 тысяч тонн продукции. В линейке изделий – шиферная черепица, кровельный шифер, фасадные листы и другая продукция.
Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
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