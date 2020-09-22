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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200922/pitanie-1577624738.html
Глава Липецкой области проверил организацию питания в трех школах
Глава Липецкой области Игорь Артамонов без предупреждения посетил две школы и гимназию в Липецке для проверки жалоб родителей на организацию питания детей,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:11
2020-09-22T20:11
липецкая область
игорь артамонов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
липецкая область
липецк
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<strong>ЛИПЕЦК, 22 сен — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a> без предупреждения посетил две школы и гимназию в <a href="http://ria.ru/location_Lipeck/" target="_blank" data-auto="true">Липецке</a> для проверки жалоб родителей на организацию питания детей, сообщили в пресс-службе администрации региона."Неделю назад я опубликовал пост в инстаграме, где попросил рассказать, как в школах организовано питание. Поступило очень много жалоб. Выбрал три школы – лидеры антирейтинга, по которым было больше всего обращений, и решил проверить их", — сказал Артамонов.Глава региона пообщался с директорами и поварами в каждой школе, поинтересовался, как организовано питание и какие производители предоставляют продукты питания. В одних школах готовят самостоятельно, в других организацией горячих обедов занимается оператор питания. Но жалобы везде похожи. Родители просят проверить температурный режим блюд, убрать из меню колбасные изделия, рыбу, которые дети не едят. Многие плохо проинформированы о льготах и кому положено бесплатное питание, пояснили в пресс-службе.Глава региона уверен, что нужно спрашивать учеников, что им нравится. Например, выяснилось, что многие не едят рыбу, но она представлена в меню по предписанию <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.В регионе работает специальная телефонная линия по вопросам качества горячего питания. Проверки качества горячего питания в школах региона будут продолжаться, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200917/pitanie-1577374492.html
липецкая область
липецк
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игорь артамонов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), липецкая область, липецк

Глава Липецкой области проверил организацию питания в трех школах

20:11 22.09.2020
47
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов без предупреждения посетил две школы и гимназию в Липецке для проверки жалоб родителей на организацию питания детей, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Неделю назад я опубликовал пост в инстаграме, где попросил рассказать, как в школах организовано питание. Поступило очень много жалоб. Выбрал три школы – лидеры антирейтинга, по которым было больше всего обращений, и решил проверить их", — сказал Артамонов.
Глава региона пообщался с директорами и поварами в каждой школе, поинтересовался, как организовано питание и какие производители предоставляют продукты питания. В одних школах готовят самостоятельно, в других организацией горячих обедов занимается оператор питания. Но жалобы везде похожи. Родители просят проверить температурный режим блюд, убрать из меню колбасные изделия, рыбу, которые дети не едят. Многие плохо проинформированы о льготах и кому положено бесплатное питание, пояснили в пресс-службе.
Глава региона уверен, что нужно спрашивать учеников, что им нравится. Например, выяснилось, что многие не едят рыбу, но она представлена в меню по предписанию Роспотребнадзора.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 11:40
В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с организацией питания в школах
"Возможно, стоит подумать, как ее готовить иначе или обсудить варианты замены рыбы на другие блюда, чтобы мы не тратили зря деньги. Договорились провести опрос детей и спросить их, что их не устраивает в питании. Нужно обеспечить прямую связь директора с родителями и учениками через мессенджеры. Очень важна коммуникация и обратная связь", — сказал Артамонов.
В регионе работает специальная телефонная линия по вопросам качества горячего питания. Проверки качества горячего питания в школах региона будут продолжаться, отметили в пресс-службе.
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Липецкая областьИгорь АртамоновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Липецкая областьЛипецк
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