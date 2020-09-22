https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577624339.html

Эксперт оценил вероятность влияния пандемии на продолжительность жизни

Пандемия коронавируса не повлияет на достижение показателей по продолжительности жизни, считает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T20:03

2020-09-22T20:03

2020-09-22T20:03

распространение нового коронавируса

оксана драпкина (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Пандемия <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> не повлияет на достижение показателей по продолжительности жизни, считает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор "НМИЦ терапии и профилактической медицины" <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>."Я думаю, что в долгосрочной перспективе, я надеюсь, пандемия не повлияет на поставленные цели по продолжительности жизни по достижению тех годов жизни, которые были в майских указах", - сказала она во время прямого эфира.Она уточила, что в краткосрочной перспективе есть риски недостижения целевых показателей, особенно в части федерального проекта по первичной медико-санитарной помощи. Драпкина отметила, что в 2019 году все показатели проекта по первичной медико-санитарной помощи были достигнуты.Также, по словам специалиста, на сегодняшний день 79 регионов РФ могут возобновить диспансеризацию.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200826/infektsii-1576302425.html

https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577621322.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество