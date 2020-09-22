Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577624339.html
Эксперт оценил вероятность влияния пандемии на продолжительность жизни
Пандемия коронавируса не повлияет на достижение показателей по продолжительности жизни, считает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:03
2020-09-22T20:03
распространение нового коронавируса
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:32:3139:1797_1400x0_80_0_0_f18dca35a32eddfd86c225a5171ef397.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Пандемия <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> не повлияет на достижение показателей по продолжительности жизни, считает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор "НМИЦ терапии и профилактической медицины" <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>."Я думаю, что в долгосрочной перспективе, я надеюсь, пандемия не повлияет на поставленные цели по продолжительности жизни по достижению тех годов жизни, которые были в майских указах", - сказала она во время прямого эфира.Она уточила, что в краткосрочной перспективе есть риски недостижения целевых показателей, особенно в части федерального проекта по первичной медико-санитарной помощи. Драпкина отметила, что в 2019 году все показатели проекта по первичной медико-санитарной помощи были достигнуты.Также, по словам специалиста, на сегодняшний день 79 регионов РФ могут возобновить диспансеризацию.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200826/infektsii-1576302425.html
https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577621322.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_d67c5f5dd7fbdb0ad14f80b6fc4d53a9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Эксперт оценил вероятность влияния пандемии на продолжительность жизни

20:03 22.09.2020
504
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Пандемия коронавируса не повлияет на достижение показателей по продолжительности жизни, считает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Оксана Драпкина.
"Я думаю, что в долгосрочной перспективе, я надеюсь, пандемия не повлияет на поставленные цели по продолжительности жизни по достижению тех годов жизни, которые были в майских указах", - сказала она во время прямого эфира.
Вирус в крови - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00РИА Наука
Цена иммунитета. Названы болезни, которыми страдают выжившие в эпидемию
Она уточила, что в краткосрочной перспективе есть риски недостижения целевых показателей, особенно в части федерального проекта по первичной медико-санитарной помощи. Драпкина отметила, что в 2019 году все показатели проекта по первичной медико-санитарной помощи были достигнуты.
Также, по словам специалиста, на сегодняшний день 79 регионов РФ могут возобновить диспансеризацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 19:08Распространение нового коронавируса
Путин назвал пандемию коронавируса принципиально новым вызовом
211021
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаОксана Драпкина (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Рекомендуем
Дамаск, Сирия
Сирийские дети получили подарки с космическим питанием из России
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина
Эксперт Минздрава рассказала о факторах риска, связанных со смертностью
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
В Минздрав назвали болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19
Пожилая пара
Эксперт Минздрава объяснила, почему мужчины живут меньше женщин
Фонендоскоп на шее врача станции скорой медицинской помощи
Эксперт Минздрава назвала симптомы, которые нельзя игнорировать
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Слуцкий указал на разницу в речах Путина и Трампа в ООН
Девушка ест борщ
Специалист Минздрава рассказала, как надо правильно питаться
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Депутат Госдумы прокомментировал речь Путина в ООН
Президент России Владимир Путин
Путин внес в Госдуму проект о новой процедуре формирования правительства
Логотип Tinkoff Bank на Петербургском международном экономическом форуме 2018
"Яндекс" планирует купить "Тинькофф"
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Французская журналистка указала на абсурдные странности в деле Навального
Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко
Эксперт: США не прислушаются к призывам о контроле над вооружениями
Президент РФ В. Путин провел встречу с победителями конкурса Лидеры России
Путин призвал мировое сообщество действовать сообща
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Куба осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии
Министр культуры РФ Ольга Любимова перед началом торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства
Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния