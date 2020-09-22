https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577622784.html
Путин заявил о случаях дефицита гуманизма во время пандемии
Во время пандемии коронавируса были случаи дефицита гуманизма на межгосударственном уровне, ООН должна использовать свой авторитет, считает президент РФ... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:23
2020-09-22T19:23
2020-09-22T19:38
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
распространение нового коронавируса
владимир путин
оон
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Во время пандемии коронавируса были случаи дефицита гуманизма на межгосударственном уровне, <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> должна использовать свой авторитет, считает президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Многие страны также бескорыстно и открыто помогали и помогают друг другу. Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне. Полагаем, что авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двухсторонних отношениях. А это общественные и молодежные обмены, культурные связи, социальные и образовательные программы, кооперация в сфере спорта, науки технологий, охраны окружающей среды и здоровья людей", - заявил Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577609322.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, владимир путин, оон, в мире