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Путин заявил о случаях дефицита гуманизма во время пандемии
Во время пандемии коронавируса были случаи дефицита гуманизма на межгосударственном уровне, ООН должна использовать свой авторитет, считает президент РФ... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:23
2020-09-22T19:38
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
распространение нового коронавируса
владимир путин
оон
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Во время пандемии коронавируса были случаи дефицита гуманизма на межгосударственном уровне, <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> должна использовать свой авторитет, считает президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Многие страны также бескорыстно и открыто помогали и помогают друг другу. Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне. Полагаем, что авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двухсторонних отношениях. А это общественные и молодежные обмены, культурные связи, социальные и образовательные программы, кооперация в сфере спорта, науки технологий, охраны окружающей среды и здоровья людей", - заявил Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, владимир путин, оон, в мире

Путин заявил о случаях дефицита гуманизма во время пандемии

19:23 22.09.2020 (обновлено: 19:38 22.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Во время пандемии коронавируса были случаи дефицита гуманизма на межгосударственном уровне, ООН должна использовать свой авторитет, считает президент РФ Владимир Путин.
"Многие страны также бескорыстно и открыто помогали и помогают друг другу. Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне. Полагаем, что авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двухсторонних отношениях. А это общественные и молодежные обмены, культурные связи, социальные и образовательные программы, кооперация в сфере спорта, науки технологий, охраны окружающей среды и здоровья людей", - заявил Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Распространение нового коронавирусаВыступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНВладимир ПутинООНВ мире
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