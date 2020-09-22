https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577622784.html

Путин заявил о случаях дефицита гуманизма во время пандемии

Во время пандемии коронавируса были случаи дефицита гуманизма на межгосударственном уровне, ООН должна использовать свой авторитет, считает президент РФ... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:23

2020-09-22T19:23

2020-09-22T19:38

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

распространение нового коронавируса

владимир путин

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577621612_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ad389d969f09d4d8ec7fcfd950cb2efc.jpg

<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Во время пандемии коронавируса были случаи дефицита гуманизма на межгосударственном уровне, <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> должна использовать свой авторитет, считает президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Многие страны также бескорыстно и открыто помогали и помогают друг другу. Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне. Полагаем, что авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двухсторонних отношениях. А это общественные и молодежные обмены, культурные связи, социальные и образовательные программы, кооперация в сфере спорта, науки технологий, охраны окружающей среды и здоровья людей", - заявил Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577609322.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, владимир путин, оон, в мире