https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577618994.html

Китай выделит ООН 50 миллионов долларов на борьбу с COVID-19

Китай предоставит ООН дополнительные 50 миллионов долларов на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил во вторник председатель... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T18:25

2020-09-22T18:25

2020-09-22T20:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье

си цзиньпин

китай

оон

безопасность

в мире

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<strong>ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Китай предоставит <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> дополнительные 50 миллионов долларов на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил во вторник председатель КНР <a href="https://ria.ru/person_Si_Czinpin" target="_blank">Си Цзиньпин</a> в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН.Он добавил, что <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китай</a> выполнит обещание выделить в следующие два года 2 миллиарда долларов для международного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, борьбы с бедностью, образования, а также для поддержки стран в восстановлении социально-экономического развития.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577609322.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье, си цзиньпин, китай, оон, безопасность, в мире