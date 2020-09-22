https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577618994.html
Китай выделит ООН 50 миллионов долларов на борьбу с COVID-19
Китай предоставит ООН дополнительные 50 миллионов долларов на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил во вторник председатель... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:25
2020-09-22T18:25
2020-09-22T20:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
си цзиньпин
китай
оон
безопасность
в мире
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<strong>ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Китай предоставит <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> дополнительные 50 миллионов долларов на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил во вторник председатель КНР <a href="https://ria.ru/person_Si_Czinpin" target="_blank">Си Цзиньпин</a> в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН.Он добавил, что <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китай</a> выполнит обещание выделить в следующие два года 2 миллиарда долларов для международного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, борьбы с бедностью, образования, а также для поддержки стран в восстановлении социально-экономического развития.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577609322.html
2
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье, си цзиньпин, китай, оон, безопасность, в мире