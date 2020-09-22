https://ria.ru/20200922/otoplenie-1577595462.html

В Подмосковье начался отопительный сезон

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов держать на контроле готовность объектов к осенне-зимнему сезону и запуск отопления... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:13

2020-09-22T13:13

2020-09-22T13:13

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> поручил главам муниципалитетов держать на контроле готовность объектов к осенне-зимнему сезону и запуск отопления в жилых домах, сообщает пресс-служба облправительства.По распоряжению губернатора, с 18 сентября началось централизованное теплоснабжение объектов социальной сферы области, с 21 сентября — жилых домов. В настоящее время тепло подается на 489 соцобъектов. "Система ЖКХ должна быть во всеоружии для того, чтобы каждый человек почувствовал себя комфортно в своей квартире. Поликлиника, школа, дом культуры — везде должен быть порядок. Крайне важно в этот период запустить отопление раньше. Такое поручение я дал, очень надеюсь, что уважаемые главы все это четко понимают и каждая котельная готова к отопительному сезону", — сказал Воробьев на заседании правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>.Воробьев также поручил довести до людей точную информацию, когда в их домах будут "включены батареи". "На этой неделе температура воздуха в некоторые дни будет достигать 20 градусов, однако ночи холодные, и нам лучше позаботиться и включить отопление раньше. Понятно, что система запуска требует времени, но, к счастью, у нас все готово и я уверен, что включение пройдёт без сбоев", — сказал он.Как отметили в пресс-службе, информация о начале отопительного сезона будет размещена на сайтах администраций городских округов, управляющих компаний, организаций соцсферы, министерств и ведомств. Она также появится на информационных щитах и подъездах МКД. Кроме того, подписчикам <a href="http://mvitu.arki.mosreg.ru/mkd_map" target="_blank">Интерактивной карты</a> будут направлены сообщения на электронную почту, а пользователям портала <a href="http://dobrodel.mosreg.ru" target="_blank">"Добродел"</a> — push-уведомления.

https://realty.ria.ru/20200922/otoplenie-1577585577.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)