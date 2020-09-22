В Подмосковье начался отопительный сезон
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВ Подмосковье начался отопительный сезон
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов держать на контроле готовность объектов к осенне-зимнему сезону и запуск отопления в жилых домах, сообщает пресс-служба облправительства.
По распоряжению губернатора, с 18 сентября началось централизованное теплоснабжение объектов социальной сферы области, с 21 сентября — жилых домов. В настоящее время тепло подается на 489 соцобъектов.
"Система ЖКХ должна быть во всеоружии для того, чтобы каждый человек почувствовал себя комфортно в своей квартире. Поликлиника, школа, дом культуры — везде должен быть порядок. Крайне важно в этот период запустить отопление раньше. Такое поручение я дал, очень надеюсь, что уважаемые главы все это четко понимают и каждая котельная готова к отопительному сезону", — сказал Воробьев на заседании правительства Подмосковья.
Воробьев также поручил довести до людей точную информацию, когда в их домах будут "включены батареи". "На этой неделе температура воздуха в некоторые дни будет достигать 20 градусов, однако ночи холодные, и нам лучше позаботиться и включить отопление раньше. Понятно, что система запуска требует времени, но, к счастью, у нас все готово и я уверен, что включение пройдёт без сбоев", — сказал он.
Как отметили в пресс-службе, информация о начале отопительного сезона будет размещена на сайтах администраций городских округов, управляющих компаний, организаций соцсферы, министерств и ведомств. Она также появится на информационных щитах и подъездах МКД. Кроме того, подписчикам Интерактивной карты будут направлены сообщения на электронную почту, а пользователям портала "Добродел" — push-уведомления.