https://ria.ru/20200922/oppozitsiya-1577599273.html

Латушко заявил, что оппозиция не планирует насильственный захват власти

Координационный совет оппозиции Белоруссии не планирует применять какие-либо насильственные механизмы захвата власти, заявил член президиума КС Павел Латушко. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:06

2020-09-22T14:06

2020-09-22T20:32

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции Белоруссии не планирует применять какие-либо насильственные механизмы захвата власти, заявил член президиума КС <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a>.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Они считают избранным лидером <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литву</a> в целях безопасности. Латушко выехал в <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польшу</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200922/tikhanovskaya-1577588189.html

иеромонах Макарий Разумеется, не планирует! Их хозяева за них планируют. 15

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире