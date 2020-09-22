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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200922/oppozitsiya-1577599273.html
Латушко заявил, что оппозиция не планирует насильственный захват власти
Координационный совет оппозиции Белоруссии не планирует применять какие-либо насильственные механизмы захвата власти, заявил член президиума КС Павел Латушко. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:06
2020-09-22T20:32
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции Белоруссии не планирует применять какие-либо насильственные механизмы захвата власти, заявил член президиума КС <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a>.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Они считают избранным лидером <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литву</a> в целях безопасности. Латушко выехал в <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польшу</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200922/tikhanovskaya-1577588189.html
Разумеется, не планирует! Их хозяева за них планируют.
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белоруссия
РИА Новости
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павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Латушко заявил, что оппозиция не планирует насильственный захват власти

14:06 22.09.2020 (обновлено: 20:32 22.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастник и сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста "Марш справедливости" в Минске
Участник и сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста Марш справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Координационный совет оппозиции Белоруссии не планирует применять какие-либо насильственные механизмы захвата власти, заявил член президиума КС Павел Латушко.

"Мы не планируем применять никаких насильственных механизмов захвата власти. Лукашенко (президент Александр Лукашенко - ред.) не уходит со своей должности, мы попадаем в состояние глубокого политического и, главное сегодня, экономического кризиса", - сказал Латушко в эфире "Первого канала".

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в Литву в целях безопасности. Латушко выехал в Польшу.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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103000131
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Разумеется, не планирует! Их хозяева за них планируют.
22 сентября, 14:19
иеромонах Макарийиеромонах Макарий
1030002
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