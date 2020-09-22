https://ria.ru/20200922/onlayn-festival-1577596240.html

В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков

Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился во вторник неделей безалкогольных напитков и пива, сообщает краевое управление РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:22

2020-09-22T13:22

2020-09-22T13:22

алтайский край

алтайский край

экономика

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<strong>БАРНАУЛ, 22 сен – РИА Новости.</strong> Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился во вторник неделей безалкогольных напитков и пива, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.Как сообщалось, в <a href="https://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj" target="_blank">Алтайском крае</a> проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" (<a href="https://www.instagram.com/altayprod22/" target="_blank" rel="nofollow noopener">altayprod22</a>) в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно.В управлении отметили, что неделя безалкогольных напитков и пива в онлайн-формате продолжит традицию проведения под Белокурихой масштабного межрегионального фестиваля напитков "Алтайфест". Это мероприятие вошло в топ-5 лучших гастрономических фестивалей и кулинарных событий России.На сегодняшний день производством напитков в крае занимаются порядка 117 предприятий. За прошедший год ими было произведено более 360 тысяч полулитров минеральных вод и вод питьевых природных, более 12 тысяч декалитров безалкогольных напитков. Ассортимент продукции включает: минеральные и питьевые воды, безалкогольные и пенные напитки, квас, энергетики, соки и многое другое.Товары пивобезалкогольной отрасли поставляются в Казахстан, Киргизию, Китай, Белоруссию, Монголию, Таджикистан. Крупнейшими производителями напитков в крае являются: ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", ООО "Бочкаревский пивоваренный завод", ЗАО "Волчихинский пивоваренный завод", ООО "Триера", ООО "Аква Мастер", ООО "Барнаульская водяная компания".

https://ria.ru/20200908/altay-1576934294.html

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, экономика