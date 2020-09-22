Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20200922/onlayn-festival-1577596240.html
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков
Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился во вторник неделей безалкогольных напитков и пива, сообщает краевое управление РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:22
2020-09-22T13:22
алтайский край
алтайский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155711/36/1557113624_0:101:1920:1181_1400x0_80_0_0_cc80fb41f3cb65fdecab0cad86316c2e.jpg
<strong>БАРНАУЛ, 22 сен – РИА Новости.</strong> Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился во вторник неделей безалкогольных напитков и пива, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.Как сообщалось, в <a href="https://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj" target="_blank">Алтайском крае</a> проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" (<a href="https://www.instagram.com/altayprod22/" target="_blank" rel="nofollow noopener">altayprod22</a>) в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно.В управлении отметили, что неделя безалкогольных напитков и пива в онлайн-формате продолжит традицию проведения под Белокурихой масштабного межрегионального фестиваля напитков "Алтайфест". Это мероприятие вошло в топ-5 лучших гастрономических фестивалей и кулинарных событий России.На сегодняшний день производством напитков в крае занимаются порядка 117 предприятий. За прошедший год ими было произведено более 360 тысяч полулитров минеральных вод и вод питьевых природных, более 12 тысяч декалитров безалкогольных напитков. Ассортимент продукции включает: минеральные и питьевые воды, безалкогольные и пенные напитки, квас, энергетики, соки и многое другое.Товары пивобезалкогольной отрасли поставляются в Казахстан, Киргизию, Китай, Белоруссию, Монголию, Таджикистан. Крупнейшими производителями напитков в крае являются: ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", ООО "Бочкаревский пивоваренный завод", ЗАО "Волчихинский пивоваренный завод", ООО "Триера", ООО "Аква Мастер", ООО "Барнаульская водяная компания".
https://ria.ru/20200908/altay-1576934294.html
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155711/36/1557113624_107:0:1815:1281_1400x0_80_0_0_308c3a2f6cbe21f91d74c32f2166ef66.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алтайский край, экономика

В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков

13:22 22.09.2020
88
© Фото : Pixabay / rawpixelЯблочный сок
Яблочный сок - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : Pixabay / rawpixel
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 22 сен – РИА Новости. Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился во вторник неделей безалкогольных напитков и пива, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Как сообщалось, в Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" (altayprod22) в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно.

"В рамках тематической недели подписчики сообществ "Алтайские продукты" познакомятся с ассортиментом пивобезалкогольной отрасли края, тонкостями производства напитков, смогут изучить карту местонахождения скважин добычи воды. Кроме того, мы расскажем, как зародилось производство напитков на Алтае и какие виды питьевых вод существуют… Вся информация будет размещена с хэштэгом #вкуснопитьполезныенапитки", говорится в сообщении.

В управлении отметили, что неделя безалкогольных напитков и пива в онлайн-формате продолжит традицию проведения под Белокурихой масштабного межрегионального фестиваля напитков "Алтайфест". Это мероприятие вошло в топ-5 лучших гастрономических фестивалей и кулинарных событий России.
На сегодняшний день производством напитков в крае занимаются порядка 117 предприятий. За прошедший год ими было произведено более 360 тысяч полулитров минеральных вод и вод питьевых природных, более 12 тысяч декалитров безалкогольных напитков. Ассортимент продукции включает: минеральные и питьевые воды, безалкогольные и пенные напитки, квас, энергетики, соки и многое другое.
Товары пивобезалкогольной отрасли поставляются в Казахстан, Киргизию, Китай, Белоруссию, Монголию, Таджикистан. Крупнейшими производителями напитков в крае являются: ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", ООО "Бочкаревский пивоваренный завод", ЗАО "Волчихинский пивоваренный завод", ООО "Триера", ООО "Аква Мастер", ООО "Барнаульская водяная компания".
Продовольственный магазин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 13:58Алтайский край
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя колбас и мясопродуктов
000000
Обсудить0
Алтайский крайАлтайский крайЭкономика
Рекомендуем
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Официальный курс евро на среду снизился на 52,5 копейки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия обеспечат себя продуктами
Вид на город Мурманск
В Мурманской области резиденты АЗРФ могут получить налоговые преференции
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на презентации конвейерной линейки снегохода Frontier 1000
Самые мощные в России снегоходы начали выпускать под Ярославлем
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Госдуме оценили идею США создать коалицию против "Северного потока — 2"
Краснодар во время самоизоляции жителей
Кубань освоила более половины средств нацпроекта по благоустройству
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых
ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф
Якутск
Якутия и Тюменский филиал ВНИРО заключили соглашение по рыбной отрасли
Производство растительного масла
Растительное масло из Пензы впервые доставили в Харбин по железной дороге
Нефтяная качалка в Республике Татарстан
Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки коренным народам
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Вопрос поставки вакцины в Киргизию рассмотрят в приоритетном порядке
Губернатор Брянской области Александр Богомаз
Богомаз вступил в должность губернатора Брянской области
Здание Государственной думы РФ
Госдума поддержала проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий
Кадр из фильма Довод
"Довод" собрал в российском прокате почти 600 миллионов рублей
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Путин призвал Совбез ООН учитывать интересы всех стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния