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Внесенный в Госдуму проект запрещает омбудсменам иметь счета за рубежом
Уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, омбудсмен не должен иметь зарубежных счетов и... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T21:35
2020-09-22T21:35
россия
госдума рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, омбудсмен не должен иметь зарубежных счетов и вкладов, следует из проекта закона, который президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> внес в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>.Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента."Уполномоченным может быть гражданин <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, имеющий познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты", - говорится в проекте закона.Кроме того, уполномоченному запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.
https://ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577624475.html
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россия, госдума рф, владимир путин, общество

Внесенный в Госдуму проект запрещает омбудсменам иметь счета за рубежом

21:35 22.09.2020
394
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, омбудсмен не должен иметь зарубежных счетов и вкладов, следует из проекта закона, который президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму.
Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Уполномоченным может быть гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, имеющий познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты", - говорится в проекте закона.
Кроме того, уполномоченному запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 20:05Голосование по поправкам в Конституцию
Путин внес в Госдуму проект о новой процедуре формирования правительства
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РоссияГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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