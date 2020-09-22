https://ria.ru/20200922/noutbuk-iz-okeanskogo-musora-1577608468.html

HP начинает продажу ноутбуков с деталями из переработанного мусора

Компания HP анонсировала на сайте старт продаж новых ноутбуков серии Pavilion с процессорами Intel 11-го поколения. В устройствах использовали полимер,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:07

2020-09-22T16:07

2020-09-22T16:07

риа наука

компьютерные технологии

hewlett-packard (hp)

технологии

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Компания HP <u><a href="https://store.hp.com/us/en" target="_blank" rel="nofollow noopener">анонсировала</a></u> на сайте старт продаж новых ноутбуков серии Pavilion с процессорами Intel 11-го поколения. В устройствах использовали полимер, произведенный из переработанного океанского мусора. Пластиковый мусор в океане стал проблемой мирового масштаба, к ней привлечено внимание политиков и общественности. Решить ее может, по всеобщему признанию, переработка и превращение во вторичное сырье. HP показал пример такого подхода — корпус аудиосистемы нового ноутбука сделан из переработанного мусора. Корпус же самого Pavilion металлический.Ноутбук выпускают с диагоналями 13, 14,15 или 17 дюймам. Выбрать можно процессор — Intel 11-го поколения либо AMD Ryzen 4000-й серии. Если встроенной графики мало, то можно заказать версию с видеокартой NVIDIA GeForce MX450. Заявлены версии с различным объемом накопителя и оперативной памяти.Самый доступный по цене — Pavilion 14 с HD-экраном, стоимостью 580 долларов (29400 рублей). Топовые же версии будут дороже 1000 долларов. Старт продаж новых ноутбуков HP Pavilion — в октябре.

https://ria.ru/20191205/1561970409.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, hewlett-packard (hp), технологии