Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200922/noutbuk-iz-okeanskogo-musora-1577608468.html
HP начинает продажу ноутбуков с деталями из переработанного мусора
Компания HP анонсировала на сайте старт продаж новых ноутбуков серии Pavilion с процессорами Intel 11-го поколения. В устройствах использовали полимер,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:07
2020-09-22T16:07
риа наука
компьютерные технологии
hewlett-packard (hp)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574661325_0:139:3148:1910_1400x0_80_0_0_1ad28992d4bb9a1b17b28636667ab273.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Компания HP <u><a href="https://store.hp.com/us/en" target="_blank" rel="nofollow noopener">анонсировала</a></u> на сайте старт продаж новых ноутбуков серии Pavilion с процессорами Intel 11-го поколения. В устройствах использовали полимер, произведенный из переработанного океанского мусора. Пластиковый мусор в океане стал проблемой мирового масштаба, к ней привлечено внимание политиков и общественности. Решить ее может, по всеобщему признанию, переработка и превращение во вторичное сырье. HP показал пример такого подхода — корпус аудиосистемы нового ноутбука сделан из переработанного мусора. Корпус же самого Pavilion металлический.Ноутбук выпускают с диагоналями 13, 14,15 или 17 дюймам. Выбрать можно процессор — Intel 11-го поколения либо AMD Ryzen 4000-й серии. Если встроенной графики мало, то можно заказать версию с видеокартой NVIDIA GeForce MX450. Заявлены версии с различным объемом накопителя и оперативной памяти.Самый доступный по цене — Pavilion 14 с HD-экраном, стоимостью 580 долларов (29400 рублей). Топовые же версии будут дороже 1000 долларов. Старт продаж новых ноутбуков HP Pavilion — в октябре.
https://ria.ru/20191205/1561970409.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574661325_209:0:2940:2048_1400x0_80_0_0_e41664b0240e208d4f75759622d772e2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
компьютерные технологии, hewlett-packard (hp), технологии

HP начинает продажу ноутбуков с деталями из переработанного мусора

16:07 22.09.2020
341
© РИА Новости / Кирилл БрагаГотовый продукт переработки отходов полимеров и пластика
Готовый продукт переработки отходов полимеров и пластика - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Компания HP анонсировала на сайте старт продаж новых ноутбуков серии Pavilion с процессорами Intel 11-го поколения. В устройствах использовали полимер, произведенный из переработанного океанского мусора.
Пластиковый мусор в океане стал проблемой мирового масштаба, к ней привлечено внимание политиков и общественности. Решить ее может, по всеобщему признанию, переработка и превращение во вторичное сырье. HP показал пример такого подхода — корпус аудиосистемы нового ноутбука сделан из переработанного мусора. Корпус же самого Pavilion металлический.
Ноутбук выпускают с диагоналями 13, 14,15 или 17 дюймам. Выбрать можно процессор — Intel 11-го поколения либо AMD Ryzen 4000-й серии. Если встроенной графики мало, то можно заказать версию с видеокартой NVIDIA GeForce MX450. Заявлены версии с различным объемом накопителя и оперативной памяти.
Самый доступный по цене — Pavilion 14 с HD-экраном, стоимостью 580 долларов (29400 рублей). Топовые же версии будут дороже 1000 долларов. Старт продаж новых ноутбуков HP Pavilion — в октябре.
Завод по переработке вторичных полимеров в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.12.2019
5 декабря 2019, 08:00Хорошие новости
Нижегородская область избавит себя от пластикового мусора
822025
Обсудить1
РИА Наукакомпьютерные технологииHewlett-Packard (HP)Технологии
Рекомендуем
Раковая клетка 3D
В Минздраве заявили о снижении смертности от рака в России
Ноутбук
Эксперты рассказали о рисках ослабления шифрования сайтов
Анатолий Бокун
Стачком "Беларуськалия" заявил об аресте своего лидера Бокуна на 25 суток
Куперовские пары обеспечивают сверхпроводимость в металлах
Ученые открыли новый тип сверхпроводника
20 июня 2018. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал за сто дней добиться прекращения огня по всему миру
Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен
Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. 13 ноября 2018
Генсек ООН призвал лидеров Израиля и Палестины возобновить переговоры
Крымский мост
На Украине обвинили Обаму в "сдаче" Крыма
Александр Карелин на пленарном заседании Госдумы РФ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Центр телемедицины
В ВОЗ высоко оценили работу московского центра телемедицины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал не допустить раскола мира из-за противоречий Китая и США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН предостерег мир от появления "вакцинного национализма"
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Сирии
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Летевший в Москву пассажирский самолет столкнулся с птицами
Здание Центрального банка РФ
Эксперт рассказал о рисках возможного роста ключевой ставки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния