https://ria.ru/20200922/naslednik-fridrikh-1577568990.html

Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина

Россия опять виновата. Нет, не в отравлении Навального (то есть в нем, конечно, тоже), а в европейском кризисе с мигрантами. Ну, в том, который случился в 2015... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T08:00

2020-09-22T08:00

2020-09-22T08:00

фридрих мерц

северный поток — 2

христианско-социальный союз

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Россия опять виновата. Нет, не в отравлении Навального (то есть в нем, конечно, тоже), а в европейском кризисе с мигрантами. Ну, в том, который случился в 2015 году. Об этом заявил не какой-нибудь записной русофоб, а человек, который имеет очень хорошие шансы через год возглавить <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. <a href="http://ria.ru/person_fridrikh-merts/" target="_blank" data-auto="true">Фридрих Мерц</a>, претендующий на пост лидера Христианско-демократического союза (а значит, и будущего канцлера), в воскресенье дал интервью <a href="http://ria.ru/organization_Bild/" target="_blank" data-auto="true">Bild</a>. Говорили, естественно, и о Навальном и "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северном потоке — 2</a>"."До сих пор я был за продолжение строительства трубопровода, несмотря на некоторые опасения. <...> Но после отравления Навального <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> должна немедленно отреагировать. Предлагаю заморозить строительство на два года, то есть ввести мораторий. К сожалению, Путин понимает только этот язык".Действительно, как же еще говорить с Кремлем, ведь эскалация напряженности в двусторонних отношениях в настоящее время исходит не от Германии или от Европы, а исключительно от России, добавил Мерц. Видимо, для подтверждения этого тезиса политик заявил, что приток беженцев в Европу во многом вызван "варварскими военными действиями со стороны российской армии, за которые несет ответственность Путин. <...> Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых".К беженцам мы еще вернемся — сначала надо напомнить, кто такой Фридрих Мерц. Он похож на Меркель только первыми тремя буквами фамилии — ну и по возрасту они практически ровесники. Если Меркель происходит из онемеченных поляков, то Мерц из германо-французской семьи — и вообще, на месте Меркель он должен был быть уже давно. Двадцать лет назад Мерц был руководителем фракции ХДС-<a href="http://ria.ru/organization_KHristiansko_socialnyjj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ХСС</a> в <a href="http://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">бундестаге</a> — на этом посту он сменил <a href="http://ria.ru/person_Volfgang_SHojjble/" target="_blank" data-auto="true">Вольфганга Шойбле</a>, который совмещал посты лидера партии и главы фракции. Партия досталась Ангеле Меркель, но так как христианские демократы были в оппозиции, кресло канцлера к должности не прилагалось. Да и вообще Ангела тогда была вовсе не хозяином партии — а <a href="http://ria.ru/organization_MEREC/" target="_blank" data-auto="true">Мерца</a> двигал "сильный человек" Шойбле. Однако уже через два года Меркель оттерла конкурента с поста лидера фракции, а еще через три года, после победы на выборах, стала канцлером. В отличие от Шойбле Мерц не только не пошел в кабинет Меркель, но и через два года объявил о прекращении политической карьеры — ушел корпоративным юристом (читай — лоббистом) в крупнейшие немецкие компании.Эпоха Меркель подзатянулась, но когда два года назад канцлер заявила об уходе с поста главы партии, Мерц объявил о своем возвращении. Его поддерживал все тот же Шойбле, после руководства министерствами внутренних дел и финансов ставший президентом бундестага. Шойбле тогда смог добиться избрания лидером фракции ХДС-ХСС противника Меркель — и следующим шагом должен был стать перехват у нее партии. Мерц был популярен в ХДС, но Ангела сумела дать последний бой и обеспечить, пусть и с очень небольшим преимуществом, победу своей протеже Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако сменщица быстро провалилась и уже в прошлом году запросилась в отставку. Выбрать ей замену должен был съезд партии, но из-за коронавируса он пока так и не состоялся. ХДС теперь соберется в декабре — и в этот раз Фридрих Мерц имеет очень хорошие шансы победить. Если, конечно, Меркель не сумеет путем аппаратных игр обеспечить победу премьер-министра земли <a href="http://ria.ru/location_North_Rhine_Westphalia/" target="_blank">Северный Рейн — Вестфалия</a> Армина Лашета — не марионетки, как нынешняя зиц-председательница, но более-менее политически близкого канцлеру человека.Новый лидер ХДС поведет партию на выборы (они состоятся уже в сентябре 2021-го) и в случае удачного результата станет новым канцлером. Вот тогда нам и придется иметь с ним дело — с таким Мерцем, каков он есть.Притом что Мерц католик и консерватор, он в первую очередь убежденный атлантист. Настолько проверенный, что был даже председателем ассоциации "Атлантический мост" — НКО, созданного американцами после Второй мировой войны для выращивания "правильной" немецкой элиты. Да, стабильно растущие антиамериканские настроения в немецком обществе кого угодно заставят быть аккуратнее в выражении симпатий к <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, но в качестве канцлера Мерц, несомненно, будет верен атлантической солидарности. Что станет особенно интересно на фоне второго срока Трампа и закукливания Штатов в своих проблемах. И если <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Обама</a> безуспешно предлагал Меркель стать формальным лидером западного мира на время президентства Трампа, то Мерц может уже самостоятельно попытаться примерить эту корону.В отношении России Мерц раньше не был особым "ястребом", однако в последние годы стал все чаще критиковать <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, признавая, впрочем, что без России или в противодействии ей достичь политической стабильности в Европе не удастся. Но в интервью Bild Мерц взял новую высоту — хотя правильнее говорить о глубине дна.С самого начала кризиса с беженцами Мерц критиковал политику Меркель — и это (наряду с его осторожной позицией по отношению к мигрантам вообще) было одной из важных причин его популярности в ХДС, когда позже он решил вернуться в политику. Но сейчас он обвиняет в кризисе с беженцами Россию и Путина — и никто в Германии не говорит ему, что это наглая ложь. Хотя так оно и есть — даже не касаясь его рассуждений о бомбежке русскими "больниц и детских садов".Кризис с беженцами начался в Европе весной 2015-го — когда в Средиземном море стали массово тонуть суда с нелегальными мигрантами (всего в том году погибло более двух с половиной тысяч). Точных цифр общего количества попавших в тот год в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> беженцев нет до сих пор, но наиболее близкой к истине представляется оценка в 1,5 миллиона человек. Большую часть из них приняла Германия — благодаря решению <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a>, проигнорировавшей настроения большой части собственных граждан.А сейчас выясняется, что во всем виноват Путин! Но наша операция в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> началась 30 сентября 2015 года, то есть тогда, когда в Европе уже несколько месяцев бушевал кризис с беженцами. Более того, около пяти миллионов сирийцев покинули свою страну в первые же годы войны, начавшейся в Сирии в 2011-м (войны, которая не была бы такой кровавой, если бы Евросоюз не поддерживал противников Асада). И в 2015-м они бежали в Европу не из Сирии, а из самых разных стран, включая <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>. А трагедии с тонущими в Средиземном море лодками с беженцами стали следствием развала <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, которую европейцы и американцы раздолбали в 2011 году.То есть что получается. Свои собственные ошибки (мигрантская политика Меркель) и преступления (интервенция в Ливии) забываются — и вместо них задним числом виноватой назначается Россия. Хитроумно? Нет, глупо — потому что непонятно, на кого это рассчитано. Обычные, рядовые немцы при всех усилиях пропаганды (в том числе и по делу Навального, как и раньше по "варварским бомбежкам русских в Сирии") очень хорошо помнят, что происходило в 2015 году в их собственной стране. Рассказывать им всего через пять лет о вине Путина в потоке беженцев в Германию бесполезно. Если только Фридрих Мерц таким образом не подыгрывает антиэлитной "Альтернативе для Германии" — партии, давно уже заявляющей о том, что манипулируемая атлантистами немецкая политическая элита сознательно и беззастенчиво демонизирует Россию. То есть врет прямо в глаза немецкому народу.

https://radiosputnik.ria.ru/20181109/1532486297.html

https://ria.ru/20200225/1565177433.html

https://ria.ru/20200227/1565282278.html

https://radiosputnik.ria.ru/20190212/1550751367.html

Николай Безрядин еще один геббельс всплыл в мутном фашистском болоте 230

Dmitry Yenkov Мда, Германии явно нужна альтернатива... 218

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

фридрих мерц, северный поток — 2, христианско-социальный союз, авторы