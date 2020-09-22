https://ria.ru/20200922/narkotiki-1577594502.html

В Кремле не дочитали публикацию об аргентинских наркотиках

В Кремле не полностью ознакомились с публикацией по аргентинскому делу о наркотиках, поскольку не сочли это "исследование" заслуживающим внимания, сообщил... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:57

2020-09-22T12:57

2020-09-22T12:57

россия

аргентина

дмитрий песков

москва

буэнос-айрес (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле не полностью ознакомились с публикацией по аргентинскому делу о наркотиках, поскольку не сочли это "исследование" заслуживающим внимания, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он добавил, что, насколько ему известно, проверки на наркотики при поступлении на госслужбу законом не предусмотрены, никаких специальных тестов сотрудники не проходят."Здесь все регулируется в соответствии с законодательством", - подчеркнул Песков.Уголовное дело об "аргентинском кокаине" обернулось одним из самых громких за последние годы международным скандалом, связанным с наркотиками. В ходе него спецслужбы России и <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентины</a> перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в <a href="http://ria.ru/location_Buenos_Aires/" target="_blank" data-auto="true">Буэнос-Айресе</a>. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.По "кокаиновому делу" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел в их заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб.При этом в МИД России заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.

https://ria.ru/20200820/1576022971.html

https://ria.ru/20200116/1563495522.html

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россия

аргентина

москва

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аргентина, дмитрий песков, москва, буэнос-айрес (город), в мире