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https://ria.ru/20200922/narkotiki-1577594502.html
В Кремле не дочитали публикацию об аргентинских наркотиках
В Кремле не полностью ознакомились с публикацией по аргентинскому делу о наркотиках, поскольку не сочли это "исследование" заслуживающим внимания, сообщил... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:57
2020-09-22T12:57
россия
аргентина
дмитрий песков
москва
буэнос-айрес (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле не полностью ознакомились с публикацией по аргентинскому делу о наркотиках, поскольку не сочли это "исследование" заслуживающим внимания, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он добавил, что, насколько ему известно, проверки на наркотики при поступлении на госслужбу законом не предусмотрены, никаких специальных тестов сотрудники не проходят."Здесь все регулируется в соответствии с законодательством", - подчеркнул Песков.Уголовное дело об "аргентинском кокаине" обернулось одним из самых громких за последние годы международным скандалом, связанным с наркотиками. В ходе него спецслужбы России и <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентины</a> перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в <a href="http://ria.ru/location_Buenos_Aires/" target="_blank" data-auto="true">Буэнос-Айресе</a>. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.По "кокаиновому делу" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел в их заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб.При этом в МИД России заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
https://ria.ru/20200820/1576022971.html
https://ria.ru/20200116/1563495522.html
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россия
аргентина
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россия, аргентина, дмитрий песков, москва, буэнос-айрес (город), в мире

В Кремле не дочитали публикацию об аргентинских наркотиках

12:57 22.09.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле не полностью ознакомились с публикацией по аргентинскому делу о наркотиках, поскольку не сочли это "исследование" заслуживающим внимания, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ознакомились даже не полностью, до конца не дочитали. Не нашли это исследование заслуживающим внимания", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ознакомились ли в Кремле с вышедшим недавно в СМИ материалом, касающемся ситуации с обнаружением наркотиков в посольстве РФ в Аргентине.
Он добавил, что, насколько ему известно, проверки на наркотики при поступлении на госслужбу законом не предусмотрены, никаких специальных тестов сотрудники не проходят.
"Здесь все регулируется в соответствии с законодательством", - подчеркнул Песков.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 11:09
Дело об аргентинском кокаине решили рассмотреть заново
Уголовное дело об "аргентинском кокаине" обернулось одним из самых громких за последние годы международным скандалом, связанным с наркотиками. В ходе него спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.
По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел в их заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб.
При этом в МИД России заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
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РоссияАргентинаДмитрий ПесковМоскваБуэнос-Айрес (город)В мире
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