В Кремле не дочитали публикацию об аргентинских наркотиках
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле не полностью ознакомились с публикацией по аргентинскому делу о наркотиках, поскольку не сочли это "исследование" заслуживающим внимания, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ознакомились даже не полностью, до конца не дочитали. Не нашли это исследование заслуживающим внимания", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ознакомились ли в Кремле с вышедшим недавно в СМИ материалом, касающемся ситуации с обнаружением наркотиков в посольстве РФ в Аргентине.
Он добавил, что, насколько ему известно, проверки на наркотики при поступлении на госслужбу законом не предусмотрены, никаких специальных тестов сотрудники не проходят.
"Здесь все регулируется в соответствии с законодательством", - подчеркнул Песков.
20 августа, 11:09Дело об аргентинском кокаине решили рассмотреть заново
Уголовное дело об "аргентинском кокаине" обернулось одним из самых громких за последние годы международным скандалом, связанным с наркотиками. В ходе него спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.
По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел в их заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб.
При этом в МИД России заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.