https://ria.ru/20200922/nablyudateli-1577610686.html

Общественные наблюдатели попросили обеспечить их оплатой проезда

Общественная палата получила предложение законодательно закрепить статус общественного наблюдателя, предусмотреть возможность наблюдения с момента начала... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:49

2020-09-22T16:49

2020-09-22T17:22

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577167096_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5af09f208745562db266bcc1e68a4811.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Общественная палата получила предложение законодательно закрепить статус общественного наблюдателя, предусмотреть возможность наблюдения с момента начала избирательной кампании, оплачивать наблюдателям питание и проезд, сообщил председатель координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Grigorev/" target="_blank" data-auto="true">Максим Григорьев</a>.Он пояснил, ОП РФ получила поручение президента РФ проанализировать практику общероссийского голосования и представить президенту соответствующий анализ. По словам Григорьева, ОП разослала письма в политические партии, общественные организации, связалась с региональными общественными палатами и получила несколько предложений по модернизации системы наблюдения за выборами."Во-первых, внести норму об общественных наблюдателях от ОП РФ и общественных палат субъектов в закон об основных гарантиях избирательных прав. На мой взгляд, это действительно логично, учитывая значимость общественного наблюдения", - сказал Григорьев на заседании совета.Второе предложение, по его словам, - предусмотреть возможность наблюдения с момента начала самой избирательной кампании.Ещё один вопрос, который беспокоит общественных наблюдателей, это найти возможность оплачивать питание, средства индивидуальной защиты, связь, проезд из бюджета общественных палат регионов или ОП РФ, отметил он."Это важное направление, потому что наши наблюдатели здесь немного проигрывают по сравнению с наблюдателями от партий. Если партии оплачивают это, у нас такой возможности нет", - пояснил Григорьев.Также, по его словам, есть предложение на базе "золотого стандарта" общественного наблюдения, "который хорошо себя зарекомендовал", создать единую информационную систему."Чтобы была единая база данных наблюдателей, актуальная база данных и возможность у наблюдателей на участках, исходя из "золотого стандарта", отмечать соответствующие пункты, чтобы в режиме онлайн мы могли мониторить ситуацию на участках", - резюмировал он.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577209955.html

https://ria.ru/20200910/vybory-1577055288.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), общество