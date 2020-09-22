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Общественные наблюдатели попросили обеспечить их оплатой проезда
Общественная палата получила предложение законодательно закрепить статус общественного наблюдателя, предусмотреть возможность наблюдения с момента начала... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:49
2020-09-22T17:22
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Общественная палата получила предложение законодательно закрепить статус общественного наблюдателя, предусмотреть возможность наблюдения с момента начала избирательной кампании, оплачивать наблюдателям питание и проезд, сообщил председатель координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Grigorev/" target="_blank" data-auto="true">Максим Григорьев</a>.Он пояснил, ОП РФ получила поручение президента РФ проанализировать практику общероссийского голосования и представить президенту соответствующий анализ. По словам Григорьева, ОП разослала письма в политические партии, общественные организации, связалась с региональными общественными палатами и получила несколько предложений по модернизации системы наблюдения за выборами."Во-первых, внести норму об общественных наблюдателях от ОП РФ и общественных палат субъектов в закон об основных гарантиях избирательных прав. На мой взгляд, это действительно логично, учитывая значимость общественного наблюдения", - сказал Григорьев на заседании совета.Второе предложение, по его словам, - предусмотреть возможность наблюдения с момента начала самой избирательной кампании.Ещё один вопрос, который беспокоит общественных наблюдателей, это найти возможность оплачивать питание, средства индивидуальной защиты, связь, проезд из бюджета общественных палат регионов или ОП РФ, отметил он."Это важное направление, потому что наши наблюдатели здесь немного проигрывают по сравнению с наблюдателями от партий. Если партии оплачивают это, у нас такой возможности нет", - пояснил Григорьев.Также, по его словам, есть предложение на базе "золотого стандарта" общественного наблюдения, "который хорошо себя зарекомендовал", создать единую информационную систему."Чтобы была единая база данных наблюдателей, актуальная база данных и возможность у наблюдателей на участках, исходя из "золотого стандарта", отмечать соответствующие пункты, чтобы в режиме онлайн мы могли мониторить ситуацию на участках", - резюмировал он.
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максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), общество

Общественные наблюдатели попросили обеспечить их оплатой проезда

16:49 22.09.2020 (обновлено: 17:22 22.09.2020)
529
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНаблюдатели на избирательном участке
Наблюдатели на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Общественная палата получила предложение законодательно закрепить статус общественного наблюдателя, предусмотреть возможность наблюдения с момента начала избирательной кампании, оплачивать наблюдателям питание и проезд, сообщил председатель координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
Он пояснил, ОП РФ получила поручение президента РФ проанализировать практику общероссийского голосования и представить президенту соответствующий анализ. По словам Григорьева, ОП разослала письма в политические партии, общественные организации, связалась с региональными общественными палатами и получила несколько предложений по модернизации системы наблюдения за выборами.
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"Во-первых, внести норму об общественных наблюдателях от ОП РФ и общественных палат субъектов в закон об основных гарантиях избирательных прав. На мой взгляд, это действительно логично, учитывая значимость общественного наблюдения", - сказал Григорьев на заседании совета.
Второе предложение, по его словам, - предусмотреть возможность наблюдения с момента начала самой избирательной кампании.
"По факту, и так наши наблюдатели осуществляют наблюдение во время регистрации, во время выдвижения кандидатов. Конечно, хорошо было бы закрепить это в законодательстве, чтобы общественных наблюдателей можно было направлять в избирательные комиссии с момента начала избирательных кампаний", - подчеркнул Григорьев.
Ещё один вопрос, который беспокоит общественных наблюдателей, это найти возможность оплачивать питание, средства индивидуальной защиты, связь, проезд из бюджета общественных палат регионов или ОП РФ, отметил он.
"Это важное направление, потому что наши наблюдатели здесь немного проигрывают по сравнению с наблюдателями от партий. Если партии оплачивают это, у нас такой возможности нет", - пояснил Григорьев.
Также, по его словам, есть предложение на базе "золотого стандарта" общественного наблюдения, "который хорошо себя зарекомендовал", создать единую информационную систему.
"Чтобы была единая база данных наблюдателей, актуальная база данных и возможность у наблюдателей на участках, исходя из "золотого стандарта", отмечать соответствующие пункты, чтобы в режиме онлайн мы могли мониторить ситуацию на участках", - резюмировал он.
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