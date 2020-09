https://ria.ru/20200922/mx-anywhere-3-1577589734.html

Logitech показала мышь с необычным колесиком и кнопками для Zoom

Производитель компьютерной периферии Logitech представил третье поколение портативной мыши MX Anywhere. О выходе универсального устройства, способного работать... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T11:54

<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Производитель компьютерной периферии Logitech представил третье поколение портативной мыши MX Anywhere. О выходе универсального устройства, способного работать как с компьютерами на Windows и Mac, так и мобильными устройствами, сообщает <u><a href="https://www.logitech.com/ru-ru/products/mice/mx-anywhere-3.910-005988.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">компания</a></u>.Главной особенностью компактной MX Anywhere 3 стало колесико MagSpeed, конструкция которого принципиально отличается от того, что используется в привычных мышах. Оно обеспечивает электромагнитную прокрутку, которая точнее и быстрее (до 1000 строк в секунду) аналогов. Мышь способна имитировать и работу привычного колесика, с помощью подключаемого храпового механизма. В этом случае можно почувствовать характерные щелчки.В Logitech говорят о "вездеходности" мыши, способной эффективно работать на любой поверхности. Технология Darkfield с разрешением 4000 dpi может обеспечить даже контакт сенсора со стеклом. Боковые клавиши способны работать и в сторонних приложениях. В Zoom кнопка "Вперед" запускает и останавливает видеосвязь, а "Назад" отключает и включает микрофон. Как признались в компании, на идею о такой функциональности их натолкнул режим самоизоляции.Есть в MX Anywhere 3 и спорные моменты. Эта мышь подойдет только правшам. Корпус, сделанный из пластика, довольно компактный и, как говорят в Logitech, такая миниатюризация пригодится женщинам и детям. Наконец, в комплекте поставки нет чехла для переноски, но создатели считают, что корпус мыши способен пережить и неаккуратное использование.Как и полагается недешевому контроллеру, MX Anywhere 3 оснащена встроенным аккумулятором, с которым мышь может проработать 70 дней на одном заряде. Для подзарядки здесь использован актуальный разъем Type-С.Мышь предлагают по цене в 6990 рублей. Причем доступны две версии — универсальная, способная работать по радиоканалу и Bluetooth, и для Mac, в которой есть только "синий зуб".

