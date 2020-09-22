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https://ria.ru/20200922/mx-anywhere-3-1577589734.html
Logitech показала мышь с необычным колесиком и кнопками для Zoom
Производитель компьютерной периферии Logitech представил третье поколение портативной мыши MX Anywhere. О выходе универсального устройства, способного работать... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:54
2020-09-22T11:54
риа наука
windows
компьютерные технологии
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Производитель компьютерной периферии Logitech представил третье поколение портативной мыши MX Anywhere. О выходе универсального устройства, способного работать как с компьютерами на Windows и Mac, так и мобильными устройствами, сообщает <u><a href="https://www.logitech.com/ru-ru/products/mice/mx-anywhere-3.910-005988.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">компания</a></u>.Главной особенностью компактной MX Anywhere 3 стало колесико MagSpeed, конструкция которого принципиально отличается от того, что используется в привычных мышах. Оно обеспечивает электромагнитную прокрутку, которая точнее и быстрее (до 1000 строк в секунду) аналогов. Мышь способна имитировать и работу привычного колесика, с помощью подключаемого храпового механизма. В этом случае можно почувствовать характерные щелчки.В Logitech говорят о "вездеходности" мыши, способной эффективно работать на любой поверхности. Технология Darkfield с разрешением 4000 dpi может обеспечить даже контакт сенсора со стеклом. Боковые клавиши способны работать и в сторонних приложениях. В Zoom кнопка "Вперед" запускает и останавливает видеосвязь, а "Назад" отключает и включает микрофон. Как признались в компании, на идею о такой функциональности их натолкнул режим самоизоляции.Есть в MX Anywhere 3 и спорные моменты. Эта мышь подойдет только правшам. Корпус, сделанный из пластика, довольно компактный и, как говорят в Logitech, такая миниатюризация пригодится женщинам и детям. Наконец, в комплекте поставки нет чехла для переноски, но создатели считают, что корпус мыши способен пережить и неаккуратное использование.Как и полагается недешевому контроллеру, MX Anywhere 3 оснащена встроенным аккумулятором, с которым мышь может проработать 70 дней на одном заряде. Для подзарядки здесь использован актуальный разъем Type-С.Мышь предлагают по цене в 6990 рублей. Причем доступны две версии — универсальная, способная работать по радиоканалу и Bluetooth, и для Mac, в которой есть только "синий зуб".
https://ria.ru/20200706/1573951789.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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windows, компьютерные технологии, гаджеты, технологии

Logitech показала мышь с необычным колесиком и кнопками для Zoom

11:54 22.09.2020
756
© РИА Новости / Кирилл КаримовМышь MX Anywhere 3 Logitech
Мышь MX Anywhere 3 Logitech - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Производитель компьютерной периферии Logitech представил третье поколение портативной мыши MX Anywhere. О выходе универсального устройства, способного работать как с компьютерами на Windows и Mac, так и мобильными устройствами, сообщает компания.
Главной особенностью компактной MX Anywhere 3 стало колесико MagSpeed, конструкция которого принципиально отличается от того, что используется в привычных мышах. Оно обеспечивает электромагнитную прокрутку, которая точнее и быстрее (до 1000 строк в секунду) аналогов. Мышь способна имитировать и работу привычного колесика, с помощью подключаемого храпового механизма. В этом случае можно почувствовать характерные щелчки.
В Logitech говорят о "вездеходности" мыши, способной эффективно работать на любой поверхности. Технология Darkfield с разрешением 4000 dpi может обеспечить даже контакт сенсора со стеклом. Боковые клавиши способны работать и в сторонних приложениях. В Zoom кнопка "Вперед" запускает и останавливает видеосвязь, а "Назад" отключает и включает микрофон. Как признались в компании, на идею о такой функциональности их натолкнул режим самоизоляции.
Есть в MX Anywhere 3 и спорные моменты. Эта мышь подойдет только правшам. Корпус, сделанный из пластика, довольно компактный и, как говорят в Logitech, такая миниатюризация пригодится женщинам и детям. Наконец, в комплекте поставки нет чехла для переноски, но создатели считают, что корпус мыши способен пережить и неаккуратное использование.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Эта мышь подойдет только правшам

Мышь MX Anywhere 3 Logitech
1 из 4

Эта мышь подойдет только правшам

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

MX Anywhere 3 чаще всего будут использовать с ноутбуком

Мышь MX Anywhere 3 Logitech
2 из 4

MX Anywhere 3 чаще всего будут использовать с ноутбуком

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Контроллер одновременно может быть подключен к трем гаджетам

Мышь MX Anywhere 3 Logitech
3 из 4

Контроллер одновременно может быть подключен к трем гаджетам

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Главные особенности MX Anywhere 3: электромагнитное колесико и Type-C

Мышь MX Anywhere 3 Logitech
4 из 4

Главные особенности MX Anywhere 3: электромагнитное колесико и Type-C

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 4

Эта мышь подойдет только правшам

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 4

MX Anywhere 3 чаще всего будут использовать с ноутбуком

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 4

Контроллер одновременно может быть подключен к трем гаджетам

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 4

Главные особенности MX Anywhere 3: электромагнитное колесико и Type-C

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Как и полагается недешевому контроллеру, MX Anywhere 3 оснащена встроенным аккумулятором, с которым мышь может проработать 70 дней на одном заряде. Для подзарядки здесь использован актуальный разъем Type-С.
Мышь предлагают по цене в 6990 рублей. Причем доступны две версии — универсальная, способная работать по радиоканалу и Bluetooth, и для Mac, в которой есть только "синий зуб".
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6 июля, 13:29
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