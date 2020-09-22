Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/molodezhnoe-sotrudnichestvo-1577601885.html
Онлайн-конференция о международном молодежном сотрудничестве
23 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску проектных офисов международного молодежного сотрудничества.
2020-09-22T14:42
2020-09-22T14:43
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1577601885.jpg?1600774981
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200923/952911055.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- заместитель руководителя&nbsp;Федерального агентства по делам молодежи&nbsp;Григорий ГУРОВ;<br>- первый заместитель председателя Правительства Ульяновской области Екатерина УБА;<br>- губернатор Омской области Александр БУРКОВ;<br>- заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа Александр МАЖАРОВ;<br>- заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла ФАЗЛЕЕВА;<br>- председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин КОЛПАКОВ;<br>- президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр КАЛИНИН.<br><br>В число направлений проектных офисов вошли: "Россия – БРИКС" (Ульяновская область, г. Ульяновск), "Россия – Арктический совет" (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард), "Россия – Организация исламского сотрудничества" (Республика Татарстан, г. Казань), "Россия – Центрально-Азиатский регион" (Омская область, г. Омск).<br>Основной целью деятельности проектных офисов станет поддержка системного взаимодействия молодежи и молодежных организаций Российской Федерации и других стран по соответствующим направлениям.<br>В ходе мероприятия состоится презентация и запуск онлайн-платформы You World – социальной сети, которая будет работать на трех языках: русском, китайском, английском.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о международном молодежном сотрудничестве

14:42 22.09.2020 (обновлено: 14:43 22.09.2020)
19
Читать ria.ru в
23 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску проектных офисов международного молодежного сотрудничества.
Задать вопрос

Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий ГУРОВ;
- первый заместитель председателя Правительства Ульяновской области Екатерина УБА;
- губернатор Омской области Александр БУРКОВ;
- заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа Александр МАЖАРОВ;
- заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла ФАЗЛЕЕВА;
- председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин КОЛПАКОВ;
- президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр КАЛИНИН.

В число направлений проектных офисов вошли: "Россия – БРИКС" (Ульяновская область, г. Ульяновск), "Россия – Арктический совет" (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард), "Россия – Организация исламского сотрудничества" (Республика Татарстан, г. Казань), "Россия – Центрально-Азиатский регион" (Омская область, г. Омск).
Основной целью деятельности проектных офисов станет поддержка системного взаимодействия молодежи и молодежных организаций Российской Федерации и других стран по соответствующим направлениям.
В ходе мероприятия состоится презентация и запуск онлайн-платформы You World – социальной сети, которая будет работать на трех языках: русском, китайском, английском.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить0
Анонсы
Рекомендуем
Самолет Airbus A319 авиакомпании Аврора садится в аэропорту Владивостока
Авиасообщение между Читой и Улан-Удэ станет ежедневным
Скоростная автомагистраль
Ставрополье вошло в топ-3 регионов по соответствию автодорог нормативам
Вид на центральную часть города Якутска
В Сунтарском улусе Якутии построили центр народного творчества
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор будет предоставлять сведения о пиратских сайтах ВОИС
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Путин заявил о случаях дефицита гуманизма во время пандемии
Трубы ТЭЦ-5 в городе Омске
В России заработал первый полигон для измерения поглощения СО2
Виртуальная выставка лучших практик проекта Кадры для цифровой экономики.
Эксперты обсудят результаты проекта "Кадры для цифровой экономики"
Прохожие на Пушкинской площади в Москве
Ученый оценил вероятность повторного введения карантина в России
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Центр Гамалеи создаст протокол испытания "Спутника V" для онкобольных
Сотрудники Международного аэропорта Жуковский загружают чемоданы пассажиров в багажный отсек самолета белорусской авиакомпании Белавиа
"Белавиа" возобновит рейсы в Россию с 30 сентября
Цветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
Власти 22 городов ЕС требуют ужесточения правил аренды жилья для туристов
Философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий
Умер богослов и переводчик "Улисса" Сергей Хоружий
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил закрыть бары и рестораны из-за COVID-19
Айсберг в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа
Площадь морского льда в Арктике достигла годового минимума
Певица Лолита Милявская
"Тортик уйдет за два дня": похудевшая Лолита рассказала о своем питании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния