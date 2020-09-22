Онлайн-конференция о международном молодежном сотрудничестве
14:42 22.09.2020 (обновлено: 14:43 22.09.2020)
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23 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску проектных офисов международного молодежного сотрудничества.
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Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий ГУРОВ;
- первый заместитель председателя Правительства Ульяновской области Екатерина УБА;
- губернатор Омской области Александр БУРКОВ;
- заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа Александр МАЖАРОВ;
- заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла ФАЗЛЕЕВА;
- председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин КОЛПАКОВ;
- президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр КАЛИНИН.
В число направлений проектных офисов вошли: "Россия – БРИКС" (Ульяновская область, г. Ульяновск), "Россия – Арктический совет" (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард), "Россия – Организация исламского сотрудничества" (Республика Татарстан, г. Казань), "Россия – Центрально-Азиатский регион" (Омская область, г. Омск).
Основной целью деятельности проектных офисов станет поддержка системного взаимодействия молодежи и молодежных организаций Российской Федерации и других стран по соответствующим направлениям.
В ходе мероприятия состоится презентация и запуск онлайн-платформы You World – социальной сети, которая будет работать на трех языках: русском, китайском, английском.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий ГУРОВ;
- первый заместитель председателя Правительства Ульяновской области Екатерина УБА;
- губернатор Омской области Александр БУРКОВ;
- заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа Александр МАЖАРОВ;
- заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла ФАЗЛЕЕВА;
- председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин КОЛПАКОВ;
- президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр КАЛИНИН.
В число направлений проектных офисов вошли: "Россия – БРИКС" (Ульяновская область, г. Ульяновск), "Россия – Арктический совет" (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард), "Россия – Организация исламского сотрудничества" (Республика Татарстан, г. Казань), "Россия – Центрально-Азиатский регион" (Омская область, г. Омск).
Основной целью деятельности проектных офисов станет поддержка системного взаимодействия молодежи и молодежных организаций Российской Федерации и других стран по соответствующим направлениям.
В ходе мероприятия состоится презентация и запуск онлайн-платформы You World – социальной сети, которая будет работать на трех языках: русском, китайском, английском.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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