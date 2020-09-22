https://ria.ru/20200922/molodezhnoe-sotrudnichestvo-1577601885.html

Онлайн-конференция о международном молодежном сотрудничестве

23 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску проектных офисов международного молодежного сотрудничества.

2020-09-22T14:42

2020-09-22T14:42

2020-09-22T14:43

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200923/952911055.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий ГУРОВ;<br>- первый заместитель председателя Правительства Ульяновской области Екатерина УБА;<br>- губернатор Омской области Александр БУРКОВ;<br>- заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа Александр МАЖАРОВ;<br>- заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла ФАЗЛЕЕВА;<br>- председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин КОЛПАКОВ;<br>- президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр КАЛИНИН.<br><br>В число направлений проектных офисов вошли: "Россия – БРИКС" (Ульяновская область, г. Ульяновск), "Россия – Арктический совет" (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард), "Россия – Организация исламского сотрудничества" (Республика Татарстан, г. Казань), "Россия – Центрально-Азиатский регион" (Омская область, г. Омск).<br>Основной целью деятельности проектных офисов станет поддержка системного взаимодействия молодежи и молодежных организаций Российской Федерации и других стран по соответствующим направлениям.<br>В ходе мероприятия состоится презентация и запуск онлайн-платформы You World – социальной сети, которая будет работать на трех языках: русском, китайском, английском.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы