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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200922/minsk-1577601051.html
Губернатор Приморья Кожемяко рассказал о своей прогулке по Минску
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в ходе рабочего визита в Белоруссию успел погулять по Минску, и заявил, что в столице республики царит... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:32
2020-09-22T14:32
протесты в белоруссии
александр лукашенко
олег кожемяко
минск
белоруссия
приморский край
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> сообщил, что в ходе рабочего визита в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> успел погулять по <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минску</a>, и заявил, что в столице республики царит "полное спокойствие".Кожемяко находится с рабочим визитом в Белоруссии, во вторник у него состоялась встреча с президентом республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>."Вы знаете, полное спокойствие (в Минске - ред.). С утра я пробежался, вечером прошелся. Все хорошо, все убрано, все тихо, на канале народ рыбачит. Никаких ни митингов, ни выступлений нет. Они собираются, я так понимаю, в субботу, в воскресенье, может быть, чуть побольше. Но сейчас хорошая погода, поэтому, наверное, молодежи хочется пообщаться", - рассказал Кожемяко в эфире телеканала "Россия 1"."Но мне кажется, что это (последние события в Белоруссии – ред.) никак не влияет на наши отношения, и мы со своей стороны видим в Республике Беларусь надежного партнера", - добавил глава Приморья.
https://realty.ria.ru/20200922/lukashenko-1577587766.html
https://ria.ru/20200918/protesty-1577463354.html
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, олег кожемяко, минск, белоруссия, приморский край, в мире

Губернатор Приморья Кожемяко рассказал о своей прогулке по Минску

14:32 22.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОлег Кожемяко
Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Олег Кожемяко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в ходе рабочего визита в Белоруссию успел погулять по Минску, и заявил, что в столице республики царит "полное спокойствие".
Кожемяко находится с рабочим визитом в Белоруссии, во вторник у него состоялась встреча с президентом республики Александром Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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"Вы знаете, полное спокойствие (в Минске - ред.). С утра я пробежался, вечером прошелся. Все хорошо, все убрано, все тихо, на канале народ рыбачит. Никаких ни митингов, ни выступлений нет. Они собираются, я так понимаю, в субботу, в воскресенье, может быть, чуть побольше. Но сейчас хорошая погода, поэтому, наверное, молодежи хочется пообщаться", - рассказал Кожемяко в эфире телеканала "Россия 1".
"Но мне кажется, что это (последние события в Белоруссии – ред.) никак не влияет на наши отношения, и мы со своей стороны видим в Республике Беларусь надежного партнера", - добавил глава Приморья.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 19:08Протесты в Белоруссии
Посол России прокомментировал протесты в Белоруссии
78411211
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоОлег КожемякоМинскБелоруссияПриморский крайВ мире
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