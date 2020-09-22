https://ria.ru/20200922/minsk-1577601051.html

Губернатор Приморья Кожемяко рассказал о своей прогулке по Минску

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в ходе рабочего визита в Белоруссию успел погулять по Минску, и заявил, что в столице республики царит... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:32

2020-09-22T14:32

2020-09-22T14:32

протесты в белоруссии

александр лукашенко

олег кожемяко

минск

белоруссия

приморский край

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> сообщил, что в ходе рабочего визита в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> успел погулять по <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минску</a>, и заявил, что в столице республики царит "полное спокойствие".Кожемяко находится с рабочим визитом в Белоруссии, во вторник у него состоялась встреча с президентом республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>."Вы знаете, полное спокойствие (в Минске - ред.). С утра я пробежался, вечером прошелся. Все хорошо, все убрано, все тихо, на канале народ рыбачит. Никаких ни митингов, ни выступлений нет. Они собираются, я так понимаю, в субботу, в воскресенье, может быть, чуть побольше. Но сейчас хорошая погода, поэтому, наверное, молодежи хочется пообщаться", - рассказал Кожемяко в эфире телеканала "Россия 1"."Но мне кажется, что это (последние события в Белоруссии – ред.) никак не влияет на наши отношения, и мы со своей стороны видим в Республике Беларусь надежного партнера", - добавил глава Приморья.

https://realty.ria.ru/20200922/lukashenko-1577587766.html

https://ria.ru/20200918/protesty-1577463354.html

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минск

белоруссия

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, олег кожемяко, минск, белоруссия, приморский край, в мире