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Красноярские медики получили доплаты после вмешательства Генпрокуратуры
Более 770 медицинских работников Красноярского края после прокурорских проверок получили стимулирующие надбавки в размере 27,8 миллиона рублей за борьбу с... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:54
2020-09-22T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
красноярский край
красноярск
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Более 770 медицинских работников <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> после прокурорских проверок получили стимулирующие надбавки в размере 27,8 миллиона рублей за борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте ГП РФ."По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в городе Красноярске 774 медицинским работникам Краевой клинической больницы выплачены стимулирующие надбавки в размере 27,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Кроме того, в Омске была перечислена страховая выплата медицинскому работнику заразившемуся коронавирусом."Мерами прокурорского реагирования обеспечено перечисление более 18 миллионов рублей стимулирующих выплат, восстановлены права 726 медицинских сотрудников, защищены трудовые права более 2,9 тысячи граждан, погашена задолженность по зарплате на сумму более 110 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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красноярский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, красноярский край, красноярск, общество

Красноярские медики получили доплаты после вмешательства Генпрокуратуры

13:54 22.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале
Врачи во время обхода в госпитале - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи во время обхода в госпитале. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 770 медицинских работников Красноярского края после прокурорских проверок получили стимулирующие надбавки в размере 27,8 миллиона рублей за борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте ГП РФ.
"По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в городе Красноярске 774 медицинским работникам Краевой клинической больницы выплачены стимулирующие надбавки в размере 27,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Омске была перечислена страховая выплата медицинскому работнику заразившемуся коронавирусом.
"Мерами прокурорского реагирования обеспечено перечисление более 18 миллионов рублей стимулирующих выплат, восстановлены права 726 медицинских сотрудников, защищены трудовые права более 2,9 тысячи граждан, погашена задолженность по зарплате на сумму более 110 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Красноярский крайКрасноярскОбщество
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