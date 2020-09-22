https://ria.ru/20200922/mediki-1577598378.html

Красноярские медики получили доплаты после вмешательства Генпрокуратуры

Более 770 медицинских работников Красноярского края после прокурорских проверок получили стимулирующие надбавки в размере 27,8 миллиона рублей за борьбу с... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:54

2020-09-22T13:54

2020-09-22T13:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

красноярский край

красноярск

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Более 770 медицинских работников <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> после прокурорских проверок получили стимулирующие надбавки в размере 27,8 миллиона рублей за борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте ГП РФ."По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в городе Красноярске 774 медицинским работникам Краевой клинической больницы выплачены стимулирующие надбавки в размере 27,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Кроме того, в Омске была перечислена страховая выплата медицинскому работнику заразившемуся коронавирусом."Мерами прокурорского реагирования обеспечено перечисление более 18 миллионов рублей стимулирующих выплат, восстановлены права 726 медицинских сотрудников, защищены трудовые права более 2,9 тысячи граждан, погашена задолженность по зарплате на сумму более 110 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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красноярский край

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, красноярский край, красноярск, общество