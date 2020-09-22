https://ria.ru/20200922/lekarstva-1577610739.html
В Минздраве оценили ситуацию с обеспечением лекарствами онкобольных
Проблем с обеспечением лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями из-за пандемии в России не отмечается, заявил главный внештатный специалист-онколог РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:49
2020-09-22T16:49
2020-09-22T16:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей каприн
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Проблем с обеспечением лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями из-за пандемии в России не отмечается, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ<a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Kaprin" target="_blank"> Андрей Каприн</a>."Не было, пока не было. Все пока идёт нормально. Мы ведём горячую линию, ни разу не слышал о перебоях с лекарствами",- сказал Каприн, отвечая на вопрос РИА Новости, нет ли каких-то проблем с лекарствами для онкобольных из-за пандемии.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577601972.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей каприн, здоровье - общество, общество