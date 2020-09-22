Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/lekarstva-1577610739.html
В Минздраве оценили ситуацию с обеспечением лекарствами онкобольных
Проблем с обеспечением лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями из-за пандемии в России не отмечается, заявил главный внештатный специалист-онколог РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:49
2020-09-22T16:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей каприн
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1400x0_80_0_0_0f42482228599b7505ca5ebf52884ec6.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Проблем с обеспечением лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями из-за пандемии в России не отмечается, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ<a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Kaprin" target="_blank"> Андрей Каприн</a>."Не было, пока не было. Все пока идёт нормально. Мы ведём горячую линию, ни разу не слышал о перебоях с лекарствами",- сказал Каприн, отвечая на вопрос РИА Новости, нет ли каких-то проблем с лекарствами для онкобольных из-за пандемии.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577601972.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1400x0_80_0_0_6c7d8863c312413e22d2856095194690.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей каприн, здоровье - общество, общество

В Минздраве оценили ситуацию с обеспечением лекарствами онкобольных

16:49 22.09.2020
188
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проблем с обеспечением лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями из-за пандемии в России не отмечается, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"Не было, пока не было. Все пока идёт нормально. Мы ведём горячую линию, ни разу не слышал о перебоях с лекарствами",- сказал Каприн, отвечая на вопрос РИА Новости, нет ли каких-то проблем с лекарствами для онкобольных из-за пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 14:44Распространение нового коронавируса
Центр Гамалеи создаст протокол испытания "Спутника V" для онкобольных
100004
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей КапринЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Наблюдатели на избирательном участке
Общественные наблюдатели попросили обеспечить их оплатой проезда
Трубы ТЭЦ-5 в городе Омске
В России заработал первый полигон для измерения поглощения СО2
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы
Адвокат рассказал, как рэпер Эллей может избежать срока за ДТП в Москве
Москва
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Новые автобусы
Транспортные и школьные карты предложили разрешить пополнять наличными
Рамзан Кадыров
Кадыров сделает прививку от коронавируса
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Гутерреш анонсировал встречу лидеров о финансировании в эпоху COVID-19
Фотоколл актеров фильма Обливион
Стало известно, когда Том Круз отправится в космос ради нового фильма
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Россияне вынуждены переносить осенние и зимние поездки на Мальдивы
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти
Президент Сербии назвал причину подписания соглашения по Косово в США
Медаль лауреата Нобелевской премии
Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала новые проблемы Windows
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Эрдоган одобрил проведение конференции по Восточному Средиземноморью
Философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий
Как физик стал богословом: коллеги рассказали о жизни Сергея Хоружия
Президент США Дональд Трамп
Трамп потребовал от ООН наказать Китай за распространение коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния