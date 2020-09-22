https://ria.ru/20200922/lekarstva-1577610739.html

В Минздраве оценили ситуацию с обеспечением лекарствами онкобольных

Проблем с обеспечением лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями из-за пандемии в России не отмечается, заявил главный внештатный специалист-онколог РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:49

2020-09-22T16:49

2020-09-22T16:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей каприн

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1400x0_80_0_0_0f42482228599b7505ca5ebf52884ec6.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Проблем с обеспечением лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями из-за пандемии в России не отмечается, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ<a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Kaprin" target="_blank"> Андрей Каприн</a>."Не было, пока не было. Все пока идёт нормально. Мы ведём горячую линию, ни разу не слышал о перебоях с лекарствами",- сказал Каприн, отвечая на вопрос РИА Новости, нет ли каких-то проблем с лекарствами для онкобольных из-за пандемии.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577601972.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей каприн, здоровье - общество, общество