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Краснодарский край
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На Кубани многодетные семьи начали получать землю по новым правилам
Первые многодетные семьи Кубани переоформили землю из аренды в собственность, а тем, кому только предстоит получить землю, она выделяется сразу по новым... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:46
2020-09-22T19:46
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости.</strong> Первые многодетные семьи Кубани переоформили землю из аренды в собственность, а тем, кому только предстоит получить землю, она выделяется сразу по новым правилам, сообщает администрация региона."В крае начата процедура переоформления земельных участков. Перевести их в собственность могут 16,5 тысячи многодетных семей, которые за 10 лет получили участки в аренду для индивидуального жилищного строительства. А тем семьям, которым только предстоит получить землю, она выделяется сразу по новым правилам", - говорится в сообщении.Уточняется, что новые правила стали возможными благодаря изменениям в краевом законе, принятым по инициативе губернатора края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамина Кондратьева</a>.Как пояснил вице-губернатор края Сергей Болдин, семьи с тремя и более детьми могут переоформить в собственность участки в любое время в течение действия договора аренды и вне зависимости от стадии освоения земли. "На днях департамент имущественных отношений края издал первые приказы", - сообщил Болдин.Отмечается, что для переоформления участка многодетным семьям нужно обратиться в департамент с соответствующим заявлением. В течение 30 дней они получат ответ. Далее заявителю необходимо обратиться в МФЦ.
https://ria.ru/20200912/kabmin-1577133215.html
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вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

На Кубани многодетные семьи начали получать землю по новым правилам

19:46 22.09.2020
203
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкчастный дом
частный дом - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Первые многодетные семьи Кубани переоформили землю из аренды в собственность, а тем, кому только предстоит получить землю, она выделяется сразу по новым правилам, сообщает администрация региона.
"В крае начата процедура переоформления земельных участков. Перевести их в собственность могут 16,5 тысячи многодетных семей, которые за 10 лет получили участки в аренду для индивидуального жилищного строительства. А тем семьям, которым только предстоит получить землю, она выделяется сразу по новым правилам", - говорится в сообщении.
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Правительство одобрило внесение изменений по выплатам многодетным семьям
Уточняется, что новые правила стали возможными благодаря изменениям в краевом законе, принятым по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева.
Как пояснил вице-губернатор края Сергей Болдин, семьи с тремя и более детьми могут переоформить в собственность участки в любое время в течение действия договора аренды и вне зависимости от стадии освоения земли. "На днях департамент имущественных отношений края издал первые приказы", - сообщил Болдин.
Отмечается, что для переоформления участка многодетным семьям нужно обратиться в департамент с соответствующим заявлением. В течение 30 дней они получат ответ. Далее заявителю необходимо обратиться в МФЦ.

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