https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577596525.html

Мясников назвал неизвестные науке характеристики коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале перечислил вопросы, связанные с коронавирусом, ответы на которые науке до сих пор неизвестны. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:27

2020-09-22T13:27

2020-09-22T15:50

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в своем телеграм-канале перечислил вопросы, связанные с коронавирусом, ответы на которые науке до сих пор неизвестны.По его словам, в медицинском сообществе продолжаются дискуссии о том, откуда взялся вирус и как еще он может передаваться, кроме чихания и кашля.Кроме того, точно не определено, могут ли инфекцию распространять бессимптомные носители и формируется ли у переболевших устойчивый иммунитет.Мясников также отметил, что учеными до конца не изучена модель передачи коронавируса.Тем не менее врач предположил, что повторный карантин без острой угрозы вводиться не будет, а в будущем "жизнь возьмет свое", потому что "самолетам надо летать, людям — работать, а детям — учиться".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/immunitet-1577583235.html

https://ria.ru/20200808/1575529037.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество