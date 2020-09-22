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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577596525.html
Мясников назвал неизвестные науке характеристики коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале перечислил вопросы, связанные с коронавирусом, ответы на которые науке до сих пор неизвестны. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:27
2020-09-22T15:50
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в своем телеграм-канале перечислил вопросы, связанные с коронавирусом, ответы на которые науке до сих пор неизвестны.По его словам, в медицинском сообществе продолжаются дискуссии о том, откуда взялся вирус и как еще он может передаваться, кроме чихания и кашля.Кроме того, точно не определено, могут ли инфекцию распространять бессимптомные носители и формируется ли у переболевших устойчивый иммунитет.Мясников также отметил, что учеными до конца не изучена модель передачи коронавируса.Тем не менее врач предположил, что повторный карантин без острой угрозы вводиться не будет, а в будущем "жизнь возьмет свое", потому что "самолетам надо летать, людям — работать, а детям — учиться".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/immunitet-1577583235.html
https://ria.ru/20200808/1575529037.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Мясников назвал неизвестные науке характеристики коронавируса

13:27 22.09.2020 (обновлено: 15:50 22.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале перечислил вопросы, связанные с коронавирусом, ответы на которые науке до сих пор неизвестны.
По его словам, в медицинском сообществе продолжаются дискуссии о том, откуда взялся вирус и как еще он может передаваться, кроме чихания и кашля.
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Reuters сообщил об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге
Кроме того, точно не определено, могут ли инфекцию распространять бессимптомные носители и формируется ли у переболевших устойчивый иммунитет.
Мясников также отметил, что учеными до конца не изучена модель передачи коронавируса.
Тем не менее врач предположил, что повторный карантин без острой угрозы вводиться не будет, а в будущем "жизнь возьмет свое", потому что "самолетам надо летать, людям — работать, а детям — учиться".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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