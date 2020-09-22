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Инфекционист Минздрава предсказал рост заболеваемости COVID-19 в России
Рост заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, продолжится, заявил внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:26
2020-09-22T20:39
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Рост заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, продолжится, заявил внештатный инфекционист Минздрава РФ <a href="https://ria.ru/person_vladimir-chulanov" target="_blank">Владимир Чуланов</a>.По его словам, в конце августа началось нарастание заболеваемости коронавирусом. В частности, 26 августа было зарегистрировано самое маленькое число выявленных случаев коронавируса, позже началось постепенное нарастание - за последние две недели около 18%, за месяц - около 25%. Однако эта ситуация была ожидаема, добавил Чуланов, связав это с увеличением числа социальных контактов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/immunitet-1577583235.html
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Инфекционист Минздрава предсказал рост заболеваемости COVID-19 в России

12:26 22.09.2020 (обновлено: 20:39 22.09.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка проходит мимо ГУМа в Москве
Девушка проходит мимо ГУМа в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, продолжится, заявил внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
По его словам, в конце августа началось нарастание заболеваемости коронавирусом. В частности, 26 августа было зарегистрировано самое маленькое число выявленных случаев коронавируса, позже началось постепенное нарастание - за последние две недели около 18%, за месяц - около 25%. Однако эта ситуация была ожидаема, добавил Чуланов, связав это с увеличением числа социальных контактов.

"Кроме того, впереди у нас новый эпидемический сезон по ОРВИ, который тоже внесет коррективы заболеваемости, скорее всего, мы с вами увидим некоторое продолжение роста заболеваемости, но еще раз скажу, это вполне ожидаемая, прогнозируемая ситуация", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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