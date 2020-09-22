Инфекционист Минздрава предсказал рост заболеваемости COVID-19 в России

"Кроме того, впереди у нас новый эпидемический сезон по ОРВИ, который тоже внесет коррективы заболеваемости, скорее всего, мы с вами увидим некоторое продолжение роста заболеваемости, но еще раз скажу, это вполне ожидаемая, прогнозируемая ситуация", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".