https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577592144.html
Инфекционист Минздрава предсказал рост заболеваемости COVID-19 в России
Рост заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, продолжится, заявил внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:26
2020-09-22T12:26
2020-09-22T20:39
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Рост заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, продолжится, заявил внештатный инфекционист Минздрава РФ <a href="https://ria.ru/person_vladimir-chulanov" target="_blank">Владимир Чуланов</a>.По его словам, в конце августа началось нарастание заболеваемости коронавирусом. В частности, 26 августа было зарегистрировано самое маленькое число выявленных случаев коронавируса, позже началось постепенное нарастание - за последние две недели около 18%, за месяц - около 25%. Однако эта ситуация была ожидаема, добавил Чуланов, связав это с увеличением числа социальных контактов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/immunitet-1577583235.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество