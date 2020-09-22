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Финал Всероссийского молодежного конкурса "Первый шаг" пройдет в Самаре
Финал II Всероссийского молодежного научно-технического конкурса в области телерадиовещания и телекоммуникаций "Первый шаг" пройдет в начале октября в Самаре,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:39
2020-09-22T16:39
самара
самарская область
общество
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<strong>САМАРА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Финал II Всероссийского молодежного научно-технического конкурса в области телерадиовещания и телекоммуникаций "Первый шаг" пройдет в начале октября в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a>, сообщила пресс-служба правительства региона."В столице губернии в начале октября пройдет финал Всероссийского молодежного конкурса в области телерадиовещания и телекоммуникаций "Первый шаг", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, конкурс направлен на выявление и поощрение творческих коллективов и их отдельных представителей, являющихся авторами и разработчиками законченных научных, технических и технологических решений, имеющих новизну, значимость и практическую реализуемость. Его организаторами выступают Национальная ассоциация телерадиооборудования и программного обеспечения, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, Национальная ассоциация "Системный дом "Деловые партнеры" и компания "ТРАКТ". Финальные мероприятия в Самаре пройдут при поддержке правительства <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>."Проведение конкурса на территории Самарской области позволит позиционировать наш регион, нашу ведущую телерадиокомпанию ГТРК "Самара" как информационного и технологического лидера. Уверен, что участие в конкурсе для студентов и аспирантов, избравших своей специальностью телекоммуникационные технологии, станет мощным стимулом для создания новых научных и технических разработок, а его проведение на базе ГТРК "Самара" поможет им сориентироваться на решение наиболее актуальных задач, оценить реальные запросы отрасли", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.Отмечается, что формат мероприятия в Самаре из-за пандемии коронавируса меняется с академического на медийный, с очного - на гибридный. Медийный формат предполагает максимальное освещение мероприятий конкурса в СМИ и на интернет-платформах. Гибридный формат предполагает очный режим работы для участников, жюри и экспертов конкурса. Основной площадкой проведения финала станет ГТРК "Самара".
https://ria.ru/20200922/forum-1577591613.html
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самара, самарская область, общество

Финал Всероссийского молодежного конкурса "Первый шаг" пройдет в Самаре

16:39 22.09.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповОНФ добивается расширения "зеленого щита" Самары
ОНФ добивается расширения зеленого щита Самары - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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САМАРА, 22 сен - РИА Новости. Финал II Всероссийского молодежного научно-технического конкурса в области телерадиовещания и телекоммуникаций "Первый шаг" пройдет в начале октября в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В столице губернии в начале октября пройдет финал Всероссийского молодежного конкурса в области телерадиовещания и телекоммуникаций "Первый шаг", - говорится в сообщении.
Самара - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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По данным пресс-службы, конкурс направлен на выявление и поощрение творческих коллективов и их отдельных представителей, являющихся авторами и разработчиками законченных научных, технических и технологических решений, имеющих новизну, значимость и практическую реализуемость. Его организаторами выступают Национальная ассоциация телерадиооборудования и программного обеспечения, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, Национальная ассоциация "Системный дом "Деловые партнеры" и компания "ТРАКТ". Финальные мероприятия в Самаре пройдут при поддержке правительства Самарской области.
"Проведение конкурса на территории Самарской области позволит позиционировать наш регион, нашу ведущую телерадиокомпанию ГТРК "Самара" как информационного и технологического лидера. Уверен, что участие в конкурсе для студентов и аспирантов, избравших своей специальностью телекоммуникационные технологии, станет мощным стимулом для создания новых научных и технических разработок, а его проведение на базе ГТРК "Самара" поможет им сориентироваться на решение наиболее актуальных задач, оценить реальные запросы отрасли", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.
Отмечается, что формат мероприятия в Самаре из-за пандемии коронавируса меняется с академического на медийный, с очного - на гибридный. Медийный формат предполагает максимальное освещение мероприятий конкурса в СМИ и на интернет-платформах. Гибридный формат предполагает очный режим работы для участников, жюри и экспертов конкурса. Основной площадкой проведения финала станет ГТРК "Самара".
Открытие Поволжской агропромышленной выставки в Самарской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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