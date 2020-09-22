https://ria.ru/20200922/kompensatsiya-1577590974.html
Сотрудник минского ОМОНа отсудил у телеграм-канала тысячу долларов
Администратор оппозиционного телеграм-канала Nexta, который работает из Польши, должен выплатить сотруднику минского ОМОНа почти тысячу долларов за моральный... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:10
2020-09-22T12:10
2020-09-22T15:53
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<strong>МИНСК, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Администратор оппозиционного телеграм-канала <a href="https://t.me/s/nexta_tv?before=3316" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nexta</a>, который работает из <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a>, должен выплатить сотруднику минского ОМОНа почти тысячу долларов за моральный вред. Такое решение принял суд в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.По данным министерства, выяснилось, что на фотоснимках, прикрепленных к компрометирующему посту, изображен не Ковалев, а "другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним".Суд Минского района 10 сентября удовлетворил иск. Администратор канала Nexta должен уплатить в пользу Ковалева компенсацию за моральный вред в размере 2,5 тысячи белорусских рублей (около тысячи долларов), а также опровергнуть недостоверную информацию.В МВД добавили, что истец планирует направить деньги на благотворительность.
https://ria.ru/20200919/deanon-1577493868.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram (приложение), белоруссия, в мире
МИНСК, 22 сен — РИА Новости.
Администратор оппозиционного телеграм-канала Nexta
, который работает из Польши
, должен выплатить сотруднику минского ОМОНа почти тысячу долларов за моральный вред. Такое решение принял суд в Белоруссии
, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
"В июле Telegram-канал Nexta сообщил, что сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Ковалев фигурирует в компрометирующем видеоролике, где якобы офицер запечатлен с проститутками. Информация оказалась недостоверной, и сотрудник, честь и достоинство которого были опорочены, обратился в суд. При этом правовую поддержку ему оказали оперативники подразделения собственной безопасности МВД", — говорится в сообщении пресс-службы МВД в телеграм-канале ведомства.
По данным министерства, выяснилось, что на фотоснимках, прикрепленных к компрометирующему посту, изображен не Ковалев, а "другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним".
Суд Минского района 10 сентября удовлетворил иск. Администратор канала Nexta должен уплатить в пользу Ковалева компенсацию за моральный вред в размере 2,5 тысячи белорусских рублей (около тысячи долларов), а также опровергнуть недостоверную информацию.
В МВД добавили, что истец планирует направить деньги на благотворительность.