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Сотрудник минского ОМОНа отсудил у телеграм-канала тысячу долларов
Администратор оппозиционного телеграм-канала Nexta, который работает из Польши, должен выплатить сотруднику минского ОМОНа почти тысячу долларов за моральный... РИА Новости, 22.09.2020
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<strong>МИНСК, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Администратор оппозиционного телеграм-канала <a href="https://t.me/s/nexta_tv?before=3316" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nexta</a>, который работает из <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a>, должен выплатить сотруднику минского ОМОНа почти тысячу долларов за моральный вред. Такое решение принял суд в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.По данным министерства, выяснилось, что на фотоснимках, прикрепленных к компрометирующему посту, изображен не Ковалев, а "другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним".Суд Минского района 10 сентября удовлетворил иск. Администратор канала Nexta должен уплатить в пользу Ковалева компенсацию за моральный вред в размере 2,5 тысячи белорусских рублей (около тысячи долларов), а также опровергнуть недостоверную информацию.В МВД добавили, что истец планирует направить деньги на благотворительность.
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telegram (приложение), белоруссия, в мире

Сотрудник минского ОМОНа отсудил у телеграм-канала тысячу долларов

12:10 22.09.2020 (обновлено: 15:53 22.09.2020)
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© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники марша оппозиции в Минске
Участники марша оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Администратор оппозиционного телеграм-канала Nexta, который работает из Польши, должен выплатить сотруднику минского ОМОНа почти тысячу долларов за моральный вред. Такое решение принял суд в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.

"В июле Telegram-канал Nexta сообщил, что сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Ковалев фигурирует в компрометирующем видеоролике, где якобы офицер запечатлен с проститутками. Информация оказалась недостоверной, и сотрудник, честь и достоинство которого были опорочены, обратился в суд. При этом правовую поддержку ему оказали оперативники подразделения собственной безопасности МВД", — говорится в сообщении пресс-службы МВД в телеграм-канале ведомства.

По данным министерства, выяснилось, что на фотоснимках, прикрепленных к компрометирующему посту, изображен не Ковалев, а "другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним".
Суд Минского района 10 сентября удовлетворил иск. Администратор канала Nexta должен уплатить в пользу Ковалева компенсацию за моральный вред в размере 2,5 тысячи белорусских рублей (около тысячи долларов), а также опровергнуть недостоверную информацию.
В МВД добавили, что истец планирует направить деньги на благотворительность.
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