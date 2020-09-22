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Власти Аргентины планируют возвращать туристам половину стоимости путевки
Власти Аргентины издали постановление для поддержки внутреннего туризма, в котором говорится, что гражданам страны государство будет возвращать 50 процентов... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:37
2020-09-22T10:37
2020-09-22T10:37
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
аргентина
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен — РИА Новости.</strong> Власти Аргентины издали постановление для поддержки внутреннего туризма, в котором говорится, что гражданам страны государство будет возвращать 50 процентов стоимости путевок, приобретенных до конца года.Сфера путешествий является одной из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Туристические компании закрылись в середине марта, и их деятельность не разрешена до сих пор. В понедельник во многих регионах страны прошли акции протеста и манифестации представителей отрасли, которые требуют от правительства разрешить им работать."Целью этого закона является смягчение экономического и социального воздействия COVID-19 на туризм и предоставление инструментов для эффективного восстановления работы отрасли", — говорится в документе.Согласно ему, будут продлены до конца года меры по поддержке государства в части выплат зарплат, послабления по взносам, налоговая отсрочка. Кроме того, у компаний будет возможность взять кредит на льготных условиях. Новацией закона является возврат гражданам 50 процентов стоимости турпакета, который будет приобретен до конца года.Потратить деньги, которые вернет государство, можно будет только на цели туризма в течение 2021 года. При этом речь идет только о поездках внутри страны.
https://ria.ru/20200201/1563455252.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, аргентина
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен — РИА Новости. Власти Аргентины издали постановление для поддержки внутреннего туризма, в котором говорится, что гражданам страны государство будет возвращать 50 процентов стоимости путевок, приобретенных до конца года.
Сфера путешествий является одной из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Туристические компании закрылись в середине марта, и их деятельность не разрешена до сих пор. В понедельник во многих регионах страны прошли акции протеста и манифестации представителей отрасли, которые требуют от правительства разрешить им работать.
"Целью этого закона является смягчение экономического и социального воздействия COVID-19 на туризм и предоставление инструментов для эффективного восстановления работы отрасли", — говорится в документе.
Согласно ему, будут продлены до конца года меры по поддержке государства в части выплат зарплат, послабления по взносам, налоговая отсрочка. Кроме того, у компаний будет возможность взять кредит на льготных условиях. Новацией закона является возврат гражданам 50 процентов стоимости турпакета, который будет приобретен до конца года.
Потратить деньги, которые вернет государство, можно будет только на цели туризма в течение 2021 года. При этом речь идет только о поездках внутри страны.