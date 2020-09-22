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https://ria.ru/20200922/kavkaz-2020-na-poligone-ashuluk-proshli-puski-buk-m2-i-pantsir-1577611974.html
"Кавказ-2020": на полигоне "Ашулук" прошли пуски "Бук-М2" и "Панцирь"
С 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних российских полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей проходят стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020".
2020-09-22T17:04
2020-09-22T17:04
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Для участия в учениях приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Всего в учениях задействованы около 80 тысяч человек.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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"Кавказ-2020": на полигоне "Ашулук" прошли пуски "Бук-М2" и "Панцирь"
С 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних российских полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей проходят стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020". Для участия в учениях приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Всего в учениях задействованы около 80 тысяч человек.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
видео, бук-м2, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
"Кавказ-2020": на полигоне "Ашулук" прошли пуски "Бук-М2" и "Панцирь"
С 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних российских полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей проходят стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020".
2020-09-22T17:04
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"Кавказ-2020": на полигоне "Ашулук" прошли пуски "Бук-М2" и "Панцирь"

17:04 22.09.2020
237
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С 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних российских полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей проходят стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020".
Для участия в учениях приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Всего в учениях задействованы около 80 тысяч человек.
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Бук-М2Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Видео
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