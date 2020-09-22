https://ria.ru/20200922/kavkaz-2020-na-poligone-ashuluk-proshli-puski-buk-m2-i-pantsir-1577611974.html

"Кавказ-2020": на полигоне "Ашулук" прошли пуски "Бук-М2" и "Панцирь"

С 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних российских полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей проходят стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020".

2020-09-22T17:04

2020-09-22T17:04

2020-09-22T17:04

бук-м2

министерство обороны рф (минобороны рф)

видео

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Для участия в учениях приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Всего в учениях задействованы около 80 тысяч человек.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Кавказ-2020": на полигоне "Ашулук" прошли пуски "Бук-М2" и "Панцирь" С 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних российских полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей проходят стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020". Для участия в учениях приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Всего в учениях задействованы около 80 тысяч человек. 2020-09-22T17:04 true PT0M59S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, бук-м2, министерство обороны рф (минобороны рф), видео