https://ria.ru/20200922/kavkaz-2020-na-poligone-ashuluk-proshli-puski-buk-m2-i-pantsir-1577611974.html
"Кавказ-2020": на полигоне "Ашулук" прошли пуски "Бук-М2" и "Панцирь"
С 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних российских полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей проходят стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020".
2020-09-22T17:04
2020-09-22T17:04
2020-09-22T17:04
бук-м2
министерство обороны рф (минобороны рф)
видео
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577611341_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_8ee78827e98143a494a55bc5ec4a3f71.jpg
Для участия в учениях приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Всего в учениях задействованы около 80 тысяч человек.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577611341_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_01b11ef589bc173a3941bf37ab6cd7e5.jpg
"Кавказ-2020": на полигоне "Ашулук" прошли пуски "Бук-М2" и "Панцирь"
С 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних российских полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей проходят стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020". Для участия в учениях приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Всего в учениях задействованы около 80 тысяч человек.
2020-09-22T17:04
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PT0M59S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, бук-м2, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
"Кавказ-2020": на полигоне "Ашулук" прошли пуски "Бук-М2" и "Панцирь"
С 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних российских полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей проходят стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020".
2020-09-22T17:04
true
PT0M59S
"Кавказ-2020": на полигоне "Ашулук" прошли пуски "Бук-М2" и "Панцирь"
С 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних российских полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей проходят стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020".