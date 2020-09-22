https://ria.ru/20200922/istrebitel-1577611018.html

Многоцелевой истребитель Су-30

Су-30 (Классификация НАТО: Flanker-C) – советский/российский многоцелевой истребитель, разработанный в ОКБ Сухого (ныне входит в состав ПАО "Компания "Сухой")... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:55

2020-09-22T16:55

2020-09-22T16:55

су-30

справки

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<a href="http://ria.ru/product_Su_30/" target="_blank" data-auto="true">Су-30</a> (Классификация НАТО: Flanker-C) – советский/российский <a href="http://www.airwar.ru/enc/fighter/su30.html" target="_blank">многоцелевой истребитель</a>, разработанный в <a href="http://ria.ru/organization_OKB_Sukhogo/" target="_blank" data-auto="true">ОКБ Сухого</a> (ныне входит в состав ПАО "Компания "Сухой") на базе учебно-боевого самолета <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27УБ</a> в конце 1980-х годов. Предназначен <a href="https://structure.mil.ru/structure/forces/air/weapons/aviation/more.htm?id=10364996@morfMilitaryModel" target="_blank">для уничтожения воздушных целей</a> днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.Опыт эксплуатации одноместных машин Су-27, накопленный в ОКБ Сухого к 1985 году, показал, что в современном воздушном бою нагрузки на летчика, вызванные необходимостью маневрирования и одновременного управления комплексом вооружения, слишком высоки. Кроме того, современные возможности бортовых электронных комплексов столь обширны, что одному летчику в маневренном бою физически трудно реализовать их в полной мере. Присутствие второго пилота давало бы экипажу возможность действовать более рационально и эффективно, распределяя нагрузку между собой. Весьма насущной становилась необходимость создания специализированной двухместной модернизации истребителя, оснащенной системой дозаправки топливом в воздухе, что позволило бы увеличить продолжительность полета до 10 часов.Для отработки новой концепции истребителя в 1988 году на Иркутском авиационном производственном объединении (ИАПО, ныне – корпорация "<a href="http://ria.ru/organization_NPK_Irkut/" target="_blank" data-auto="true">Иркут</a>"), с 1986 года выпускавшем двухместные учебно-боевые Су-27УБ (модификация базовой модели Су-27), были доработаны два серийных учебно-боевых самолета. Машины оснастили системой дозаправки в воздухе, новой системой навигации, модернизированными системами дистанционного управления (СДУ) и управления вооружением (СУВ). В конце 1988 года начались летные испытания, по результатам которых было принято правительственное решение о развертывании на ИАПО серийного производства истребителя, получившего наименование Су-30.Су-30 в полной мере сохранил пилотажные качества своих предшественников, а за счет модернизации значительно увеличил боевую эффективность. При этом, новый самолет был наделен дополнительными возможностями по выполнению боевых действий, связанных с большими дальностью и продолжительностью полета, а также по эффективному управлению группой истребителей. Внутренний запас топлива обеспечивал дальность полета в 3000 километров, а при дозаправке топливом в воздухе продолжительность полета на Су-30 зависела только от физиологических возможностей экипажа. После консультаций с учеными-медиками время пребывания самолета в воздухе ограничили 10 часами. Для обеспечения комфортных условий для экипажа на перехватчике установили дополнительные устройства сервиса.<a href="https://www.uacrussia.ru/ru/aircraft/lineup/lineup/su-30mk/" target="_blank">Первый</a> серийный Су-30 поднялся в воздух 14 апреля 1992 года. Самолет построен по нормальной аэродинамической схеме и имеет так называемую интегральную компоновку. Среднерасположенное трапециевидное крыло небольшого удлинения, оснащенное развитыми наплывами, плавно сопрягается с фюзеляжем, образуя единый несущий корпус. Два двухконтурных турбореактивных двигателя с форсажными камерами типа АЛ-31Ф размещены в отдельных мотогондолах, установленных под несущим корпусом самолета на расстоянии друг от друга, позволяющем избежать их аэродинамического взаимовлияния и подвешивать между ними по схеме "тандем" две управляемые ракеты. Сверхзвуковые регулируемые воздухозаборники расположены под центропланом.Обтекатели шасси плавно переходят в хвостовые балки, служащие платформами для установки цельноповоротных консолей горизонтального оперения с прямой осью вращения, двухкилевого разнесенного по внешним бортам хвостовых балок вертикального оперения и подбалочных гребней.Самолет спроектирован по концепции "электронной устойчивости" и не имеет традиционной механической проводки управления в продольном канале – вместо нее используется электродистанционная система управления (СДУ). Шасси самолета трехопорное, убирающееся, с одним колесом на каждой опоре.Фюзеляж самолета интегрально сопрягается с крыльями. Кабина экипажа, выполненная по схеме "тандем", герметизирована и имеет двухсекционный фонарь, состоящий из неподвижного козырька и общей для обоих летчиков открывающейся вверх-назад сбрасываемой части (створки).Место заднего летчика приподнято относительно переднего, что в сочетании с большой площадью остекления фонаря обеспечивает хороший обзор обоим членам экипажа во все стороны. Рабочие места летчиков оборудованы катапультируемыми креслами. Позже появились разные <a href="https://www.sukhoi.org/press/smi-o-nas/romantik-s-originalnymi-ideyami-soratniki-vspominayut-sozdatelya-su-27-v-den-ego-yubileya.html?sphrase_id=44196" target="_blank">модификации</a> истребителя Су-30.Технические характеристики Су-30Экипаж – 2 человекаДвигатели ТРДД АЛ-31Ф – 2Тяга двигателей – 2* 12 500 кгсСкорость максимальная, на высоте/у земли - 2 450/1 300 км/чПотолок практический – 17 500 мПерегрузка эксплуатационная – 9 единицДальность полета практическая, на высоте/ у земли – 3 200/ 1 250 кмМакксимальная масса боевой нагрузки – 6 000 кгДлина разбега – 750 мДлина пробега – 650 мПосадочная скорость – 240 км/чДлина самолета – 21,9 мВысота самолета – 6,4 мРазмах крыла – 14,7 м.Вооружение самолета подразделяется на стрелково-пушечное и ракетное. Стрелково-пушечное вооружение представлено встроенной автоматической скорострельной одноствольной пушкой калибра 30 миллиметров типа ГШ-30, установленной в наплыве правой половины крыла, с боекомплектом 150 патронов. Ракетное вооружение размещается на авиационных пусковых устройствах (АПУ) и авиационных катапультных устройствах (АКУ), подвешиваемых на 12 точках. На самолете может быть подвешено от шести до 10 управляемые ракеты "воздух-воздух" средней дальности типа Р-27 с полуактивными радиолокационными (Р-27Р) или тепловыми (Р-27Т) головками самонаведения, управляемые ракеты ближнего маневренного боя с тепловыми головками самонаведения типа Р-73, а также – управляемые ракеты "воздух-поверхность" Х-29Т, Ч-29Л, С-25ЛД, корректируемые авиабомбы КАБ-500КР, ракеты средней дальности Х-59М, противокорабельные ракеты Х-31А, противорадиолокационные ракеты Х-31П, бомбы свободного падения, баки с зажигательной смесью, блоки с неуправляемыми ракетами, бомбы объемного взрыва. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-30, справки