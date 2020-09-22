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Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против Тегерана
Соединенные Штаты восстановили в полном объеме антииранские санкции. Госдепартамент объяснил это тем, что Тегеран якобы не выполняет условия "ядерной сделки". В РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T08:00
2020-09-22T08:00
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
андрей баклицкий
антониу гутерриш
мгимо
евросоюз
джо байден
франция
ирак
тегеран (город)
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова.</strong> Соединенные Штаты восстановили в полном объеме антииранские санкции. Госдепартамент объяснил это тем, что Тегеран якобы не выполняет условия "ядерной сделки". В ООН и Евросоюзе сочли доводы американцев неубедительными и отказались присоединяться к Вашингтону. Чего добивается Белый дом и какова позиция международного сообщества — разбиралось РИА Новости.Одностороннее давление"Совет Безопасности ООН не продлил эмбарго на поставки оружия Ирану. Но США не бездействовали и вернули санкции. Теперь они против не только Тегерана, но и всех нарушителей эмбарго", — заявил Майк Помпео, призвав ЕС поддержать Вашингтон. Однако реакция оказалась противоположной. Главы внешнеполитических ведомств Германии, Великобритании и Франции ("евротройки") выпустили совместное заявление, осуждающее действия Белого дома."США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской программе 8 мая 2018 года и больше не считаются участниками "сделки". В связи с этим любые решения Вашингтона не имеют юридической силы", — отметили министры "евротройки".Париж, Берлин и Лондон, наоборот, продолжат ослаблять санкции. Министры напомнили, что снятие ограничений с Ирана предусмотрено в резолюции Совбеза ООН 2231. Этот документ официально утвердил согласованную в 2015 году "ядерную сделку"."Мы постоянно выступали за ее сохранение и продолжим это делать", — подчеркнули европейцы. Европейские обещанияДональд Трамп вышел из "сделки" два года назад, сославшись на то, что Тегеран якобы тайно развивает ядерную программу. Никаких доказательств не привел, но потребовал вернуть санкции.Россия, Китай и европейцы осудили это, подчеркнув, что документ продолжит действовать и без США. Германия, Франция, Великобритания даже приняли специальный закон, позволяющий компаниям сотрудничать с Ираном. Чтобы бизнес не опасался давления США, разработали особый финансовый механизм INSTEX.Правда, эффект оказался ограниченным. Компании все равно покидали иранский рынок, и экономика Исламской Республики резко просела. Сотрудничество с Тегераном прервали даже китайцы, хотя Пекин осудил американские санкции.Иранские власти заняли выжидательную позицию, надеясь, что европейцам удастся убедить Вашингтон не преследовать бизнес. Но по мере того, как зарубежные компании уходили из страны, а надежды на то, что Вашингтон смягчится, таяли, Тегеран снимал ограничения на ядерную программу.Формально СВПД действует, но взаимные обвинения участников "сделки" подрывают к ней доверие. Отказ Тегерана соблюдать условия документа Вашингтон использует как главный аргумент в новой атаке на "режим аятолл" — так в американских СМИ называют политическую систему ИРИ."Не допустить отмены эмбарго"Больше всего американцы опасаются, что 18 октября с Тегерана снимут оружейное эмбарго. Эти страхи подогревают соседи Ирана.Так, Израиль, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт указывают, что после отмены запретов Исламская Республика приобретет средства ПВО и современные истребители у России и Китая. Это укрепит Иран и усложнит ситуацию в регионе. Чтобы не допустить такого сценария, противники Тегерана действуют через США.В августе американцы представили в Совбезе ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго, обосновав ее тем, что Тегеран вооружает "Хезболлу" в Ливане и Сирии, а также шиитских боевиков в Ираке, не раз провоцировавших столкновения с местными военными.Франция, Германия и Великобритания обеспокоенность американцев разделяют, но их предложение не поддержали. Россия и Китай дали понять, что заблокируют все усилия США в этом направлении. В свою очередь, Иран заявил: такая резолюция окончательно поставит крест на "ядерной сделке".Совбез ООН отклонил американский проект. Но уже через неделю Госдепартамент предъявил документы, якобы подтверждающие нарушение Тегераном обязательств по СВПД. Там речь идет о том, что Иран накопил обогащенного урана сверх установленной нормы в 300 килограммов.Майк Помпео не скрывал, что Вашингтон хочет восстановить санкции в полном объеме. В Совбезе ООН напомнили: США не могут судить о соблюдении "сделки", так как вышли из нее. Американцы ответили, что по-прежнему значатся среди тех, кто утвердил резолюцию 2231. Соответственно, сохраняют право на санкции.И указали: согласно СВПД, если через 30 дней после поступления жалобы на Иран не будут предприняты меры, санкции возобновляются. Срок истек 20 сентября. Выжидательная дипломатия"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сослался на отсутствие консенсуса в Совбезе и высказался против восстановления антииранских санкций. Американское решение проигнорировали в МАГАТЭ, подвергли резкой критике в Европе. Вашингтон попал в достаточно унизительное положение", — полагает старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий.Тем не менее эксперт не исключает, что американские санкции все же напугают иностранный бизнес. Если в октябре отменят оружейное эмбарго, не все компании пожелают торговать с Ираном. Угроза попасть под давление США перевесит. Но и при таком раскладе действия Вашингтона выглядят избыточными."Европейское законодательство предусматривает оружейное эмбарго до 2023 года. Поэтому даже если международные запреты снимут, ЕС не сможет сотрудничать с Тегераном в этой сфере. С Россией и Китаем ситуация еще интереснее. Компании из этих стран, которые потенциально могли бы продать оружие Ирану, уже под санкциями. Ничто не мешает им заключить помпезную сделку с Тегераном после снятия эмбарго. Это не значит, что оружие действительно сразу поступит в Иран, но моральное поражение США очевидно", — рассуждает Баклицкий.Проживающий в США специалист по международным отношениям Рафаэль Саттаров обращает внимание на то, что Тегеран на односторонние санкции США отреагировал сдержанно. По его словам, иранские власти не хотят обострять ситуацию до президентских выборов в Америке."Исламская Республика понимает, что любое резкое высказывание в адрес США только повредит. Трамп тут же обернет очередной кризис с Ираном в свою пользу и усилит давление на режим. Кроме того, сейчас Европа, Россия, Китай, ООН — на стороне Ирана. В словесной конфронтации нет смысла. А односторонние санкции не имеют международно признанной законной силы", — считает Саттаров.Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что если следующим президентом США станет Джо Байден, то американцы могут вернуться к СВПД. Но за годы президентства Трампа ситуация вокруг Ирана изменилась. Поэтому процедура возврата к "сделке" будет непростой.
https://ria.ru/20200530/1572163094.html
https://ria.ru/20200114/1563378351.html
Ирану давно пора создать свое ядерное оружие и закрыть этот вопрос раз и навсегда!
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франция
ирак
тегеран (город)
иран
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), андрей баклицкий, антониу гутерриш, мгимо, евросоюз, джо байден, франция, ирак, тегеран (город), хезболла, иран, сша, в мире

Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против Тегерана

08:00 22.09.2020
15059
© AFP 2020 / Pool / Mike SegarГоссекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции после встречи с членами Совета Безопасности ООН. 20 августа 2020
Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции после встречи с членами Совета Безопасности ООН. 20 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AFP 2020 / Pool / Mike Segar
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Соединенные Штаты восстановили в полном объеме антииранские санкции. Госдепартамент объяснил это тем, что Тегеран якобы не выполняет условия "ядерной сделки". В ООН и Евросоюзе сочли доводы американцев неубедительными и отказались присоединяться к Вашингтону. Чего добивается Белый дом и какова позиция международного сообщества — разбиралось РИА Новости.

Одностороннее давление

"Совет Безопасности ООН не продлил эмбарго на поставки оружия Ирану. Но США не бездействовали и вернули санкции. Теперь они против не только Тегерана, но и всех нарушителей эмбарго", — заявил Майк Помпео, призвав ЕС поддержать Вашингтон.
Однако реакция оказалась противоположной. Главы внешнеполитических ведомств Германии, Великобритании и Франции ("евротройки") выпустили совместное заявление, осуждающее действия Белого дома.
"США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской программе 8 мая 2018 года и больше не считаются участниками "сделки". В связи с этим любые решения Вашингтона не имеют юридической силы", — отметили министры "евротройки".
Париж, Берлин и Лондон, наоборот, продолжат ослаблять санкции. Министры напомнили, что снятие ограничений с Ирана предусмотрено в резолюции Совбеза ООН 2231. Этот документ официально утвердил согласованную в 2015 году "ядерную сделку".
"Мы постоянно выступали за ее сохранение и продолжим это делать", — подчеркнули европейцы.
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Европейские обещания

Дональд Трамп вышел из "сделки" два года назад, сославшись на то, что Тегеран якобы тайно развивает ядерную программу. Никаких доказательств не привел, но потребовал вернуть санкции.
Россия, Китай и европейцы осудили это, подчеркнув, что документ продолжит действовать и без США. Германия, Франция, Великобритания даже приняли специальный закон, позволяющий компаниям сотрудничать с Ираном. Чтобы бизнес не опасался давления США, разработали особый финансовый механизм INSTEX.
Правда, эффект оказался ограниченным. Компании все равно покидали иранский рынок, и экономика Исламской Республики резко просела. Сотрудничество с Тегераном прервали даже китайцы, хотя Пекин осудил американские санкции.
Иранские власти заняли выжидательную позицию, надеясь, что европейцам удастся убедить Вашингтон не преследовать бизнес. Но по мере того, как зарубежные компании уходили из страны, а надежды на то, что Вашингтон смягчится, таяли, Тегеран снимал ограничения на ядерную программу.
Формально СВПД действует, но взаимные обвинения участников "сделки" подрывают к ней доверие. Отказ Тегерана соблюдать условия документа Вашингтон использует как главный аргумент в новой атаке на "режим аятолл" — так в американских СМИ называют политическую систему ИРИ.
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"Не допустить отмены эмбарго"

Больше всего американцы опасаются, что 18 октября с Тегерана снимут оружейное эмбарго. Эти страхи подогревают соседи Ирана.
Так, Израиль, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт указывают, что после отмены запретов Исламская Республика приобретет средства ПВО и современные истребители у России и Китая. Это укрепит Иран и усложнит ситуацию в регионе. Чтобы не допустить такого сценария, противники Тегерана действуют через США.
В августе американцы представили в Совбезе ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго, обосновав ее тем, что Тегеран вооружает "Хезболлу" в Ливане и Сирии, а также шиитских боевиков в Ираке, не раз провоцировавших столкновения с местными военными.
Франция, Германия и Великобритания обеспокоенность американцев разделяют, но их предложение не поддержали. Россия и Китай дали понять, что заблокируют все усилия США в этом направлении. В свою очередь, Иран заявил: такая резолюция окончательно поставит крест на "ядерной сделке".
Совбез ООН отклонил американский проект. Но уже через неделю Госдепартамент предъявил документы, якобы подтверждающие нарушение Тегераном обязательств по СВПД. Там речь идет о том, что Иран накопил обогащенного урана сверх установленной нормы в 300 килограммов.
Майк Помпео не скрывал, что Вашингтон хочет восстановить санкции в полном объеме. В Совбезе ООН напомнили: США не могут судить о соблюдении "сделки", так как вышли из нее. Американцы ответили, что по-прежнему значатся среди тех, кто утвердил резолюцию 2231. Соответственно, сохраняют право на санкции.
И указали: согласно СВПД, если через 30 дней после поступления жалобы на Иран не будут предприняты меры, санкции возобновляются. Срок истек 20 сентября.
© AP Photo / Pool / Virginia MayoУчастники видеоконференции между министрами иностранных дел ЕС и госсекретарем США Майком Помпео в здании Европейского совета
Участники видеоконференции между министрами иностранных дел ЕС и госсекретарем США Майком Помпео в здании Европейского совета - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Pool / Virginia Mayo
Участники видеоконференции между министрами иностранных дел ЕС и госсекретарем США Майком Помпео в здании Европейского совета

Выжидательная дипломатия

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сослался на отсутствие консенсуса в Совбезе и высказался против восстановления антииранских санкций. Американское решение проигнорировали в МАГАТЭ, подвергли резкой критике в Европе. Вашингтон попал в достаточно унизительное положение", — полагает старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий.
Тем не менее эксперт не исключает, что американские санкции все же напугают иностранный бизнес. Если в октябре отменят оружейное эмбарго, не все компании пожелают торговать с Ираном. Угроза попасть под давление США перевесит. Но и при таком раскладе действия Вашингтона выглядят избыточными.
"Европейское законодательство предусматривает оружейное эмбарго до 2023 года. Поэтому даже если международные запреты снимут, ЕС не сможет сотрудничать с Тегераном в этой сфере. С Россией и Китаем ситуация еще интереснее. Компании из этих стран, которые потенциально могли бы продать оружие Ирану, уже под санкциями. Ничто не мешает им заключить помпезную сделку с Тегераном после снятия эмбарго. Это не значит, что оружие действительно сразу поступит в Иран, но моральное поражение США очевидно", — рассуждает Баклицкий.
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити перед бывшим посольством США в Тегеране
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Антон Быстров
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Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране
Проживающий в США специалист по международным отношениям Рафаэль Саттаров обращает внимание на то, что Тегеран на односторонние санкции США отреагировал сдержанно. По его словам, иранские власти не хотят обострять ситуацию до президентских выборов в Америке.
"Исламская Республика понимает, что любое резкое высказывание в адрес США только повредит. Трамп тут же обернет очередной кризис с Ираном в свою пользу и усилит давление на режим. Кроме того, сейчас Европа, Россия, Китай, ООН — на стороне Ирана. В словесной конфронтации нет смысла. А односторонние санкции не имеют международно признанной законной силы", — считает Саттаров.
Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что если следующим президентом США станет Джо Байден, то американцы могут вернуться к СВПД. Но за годы президентства Трампа ситуация вокруг Ирана изменилась. Поэтому процедура возврата к "сделке" будет непростой.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Андрей БаклицкийАнтониу ГутерришМГИМОЕвросоюзДжо БайденФранцияИракТегеран (город)ХезболлаИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Ирану давно пора создать свое ядерное оружие и закрыть этот вопрос раз и навсегда!
22 сентября, 10:35
Ярослав ВинокуровЯрослав Винокуров
1201025
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