Генсек ООН призвал за сто дней добиться прекращения огня по всему миру
16:12 22.09.2020 (обновлено: 20:30 22.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк20 июня 2018. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
ООН, 22 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах за 100 дней.
К глобальному прекращению огня для более сплоченной борьбы с пандемией коронавируса генсек ООН призывал еще в марте, однако далеко не во всех конфликтах его призыву последовали.
"Когда разразилась пандемия, я призвал к глобальному прекращению огня. Сегодня я призываю международное сообщество приложить новые усилия, чтобы воплотить этот призыв в жизнь к концу этого года. У нас есть ровно 100 дней", — сказал Гутерреш, выступая на сессии Генассамблеи ООН.
"Во время пандемии есть только один победитель в конфликте: сам вирус", — добавил он.
По словам Гутерреша, его первоначальный призыв поддержали 180 государств-членов, а также религиозные лидеры, региональные партнеры, представители гражданского общества.
"Ряд вооруженных движений также отреагировали на этот призыв — в Камеруне, Колумбии, на Филиппинах и в других странах — пусть даже объявленные ими соглашения о прекращении огня соблюдались не во всех случаях. На этом пути стоят огромные препятствия: глубокое недоверие, деструктивные силы и тяжелое наследие борьбы, которая длится годами", — указал Гутерреш, добавив при этом, что поводы для надежды есть.
"Настало время для коллективных новых усилий, направленных на достижение мира и примирения. Я призываю активизировать международные усилия — под руководством Совета Безопасности — для достижения глобального прекращения огня к концу этого года. У нас есть 100 дней. Время не ждет. Миру необходимо глобальное прекращение огня, чтобы остановить все горячие конфликты", — заявил он.