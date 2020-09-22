https://ria.ru/20200922/guterresh-1577608630.html

Генсек ООН призвал за сто дней добиться прекращения огня по всему миру

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах за 100 дней. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:12

2020-09-22T16:12

2020-09-22T20:30

антониу гутерреш

камерун

оон

колумбия

филиппины

в мире

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<strong>ООН, 22 сен — РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="https://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh" target="_blank">Антониу Гутерреш</a> призвал международное сообщество добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах за 100 дней.К глобальному прекращению огня для более сплоченной борьбы с пандемией коронавируса генсек <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> призывал еще в марте, однако далеко не во всех конфликтах его призыву последовали."Во время пандемии есть только один победитель в конфликте: сам вирус", — добавил он.По словам Гутерреша, его первоначальный призыв поддержали 180 государств-членов, а также религиозные лидеры, региональные партнеры, представители гражданского общества."Ряд вооруженных движений также отреагировали на этот призыв — в <a href="https://ria.ru/location_Cameroon" target="_blank">Камеруне</a>, <a href="https://ria.ru/location_Colombia" target="_blank">Колумбии</a>, на <a href="https://ria.ru/location_Philippines" target="_blank">Филиппинах</a> и в других странах — пусть даже объявленные ими соглашения о прекращении огня соблюдались не во всех случаях. На этом пути стоят огромные препятствия: глубокое недоверие, деструктивные силы и тяжелое наследие борьбы, которая длится годами", — указал Гутерреш, добавив при этом, что поводы для надежды есть."Настало время для коллективных новых усилий, направленных на достижение мира и примирения. Я призываю активизировать международные усилия — под руководством Совета Безопасности — для достижения глобального прекращения огня к концу этого года. У нас есть 100 дней. Время не ждет. Миру необходимо глобальное прекращение огня, чтобы остановить все горячие конфликты", — заявил он.

https://ria.ru/20200922/donbass-1577595032.html

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колумбия

филиппины

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, камерун, оон, колумбия, филиппины, в мире