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https://ria.ru/20200922/guterresh-1577608630.html
Генсек ООН призвал за сто дней добиться прекращения огня по всему миру
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах за 100 дней. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:12
2020-09-22T20:30
антониу гутерреш
камерун
оон
колумбия
филиппины
в мире
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<strong>ООН, 22 сен — РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="https://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh" target="_blank">Антониу Гутерреш</a> призвал международное сообщество добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах за 100 дней.К глобальному прекращению огня для более сплоченной борьбы с пандемией коронавируса генсек <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> призывал еще в марте, однако далеко не во всех конфликтах его призыву последовали."Во время пандемии есть только один победитель в конфликте: сам вирус", — добавил он.По словам Гутерреша, его первоначальный призыв поддержали 180 государств-членов, а также религиозные лидеры, региональные партнеры, представители гражданского общества."Ряд вооруженных движений также отреагировали на этот призыв — в <a href="https://ria.ru/location_Cameroon" target="_blank">Камеруне</a>, <a href="https://ria.ru/location_Colombia" target="_blank">Колумбии</a>, на <a href="https://ria.ru/location_Philippines" target="_blank">Филиппинах</a> и в других странах — пусть даже объявленные ими соглашения о прекращении огня соблюдались не во всех случаях. На этом пути стоят огромные препятствия: глубокое недоверие, деструктивные силы и тяжелое наследие борьбы, которая длится годами", — указал Гутерреш, добавив при этом, что поводы для надежды есть."Настало время для коллективных новых усилий, направленных на достижение мира и примирения. Я призываю активизировать международные усилия — под руководством Совета Безопасности — для достижения глобального прекращения огня к концу этого года. У нас есть 100 дней. Время не ждет. Миру необходимо глобальное прекращение огня, чтобы остановить все горячие конфликты", — заявил он.
https://ria.ru/20200922/donbass-1577595032.html
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антониу гутерреш, камерун, оон, колумбия, филиппины, в мире

Генсек ООН призвал за сто дней добиться прекращения огня по всему миру

16:12 22.09.2020 (обновлено: 20:30 22.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк20 июня 2018. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
20 июня 2018. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ООН, 22 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах за 100 дней.
К глобальному прекращению огня для более сплоченной борьбы с пандемией коронавируса генсек ООН призывал еще в марте, однако далеко не во всех конфликтах его призыву последовали.

"Когда разразилась пандемия, я призвал к глобальному прекращению огня. Сегодня я призываю международное сообщество приложить новые усилия, чтобы воплотить этот призыв в жизнь к концу этого года. У нас есть ровно 100 дней", — сказал Гутерреш, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

"Во время пандемии есть только один победитель в конфликте: сам вирус", — добавил он.
По словам Гутерреша, его первоначальный призыв поддержали 180 государств-членов, а также религиозные лидеры, региональные партнеры, представители гражданского общества.
"Ряд вооруженных движений также отреагировали на этот призыв — в Камеруне, Колумбии, на Филиппинах и в других странах — пусть даже объявленные ими соглашения о прекращении огня соблюдались не во всех случаях. На этом пути стоят огромные препятствия: глубокое недоверие, деструктивные силы и тяжелое наследие борьбы, которая длится годами", — указал Гутерреш, добавив при этом, что поводы для надежды есть.
"Настало время для коллективных новых усилий, направленных на достижение мира и примирения. Я призываю активизировать международные усилия — под руководством Совета Безопасности — для достижения глобального прекращения огня к концу этого года. У нас есть 100 дней. Время не ждет. Миру необходимо глобальное прекращение огня, чтобы остановить все горячие конфликты", — заявил он.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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