https://ria.ru/20200922/goszhilinspektsiya-1577595853.html
Свыше 90% многоквартирных домов в Подмосковье готовы к зиме
Порядка 93% многоквартирных домов Московской области сдали паспорта готовности по подготовке к отопительно-зимнему сезону 2020-2021 года, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:17
2020-09-22T13:17
2020-09-22T13:17
новости подмосковья
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>Порядка 93% многоквартирных домов <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> сдали паспорта готовности по подготовке к отопительно-зимнему сезону 2020-2021 года, сообщила журналистам глава <a href="http://ria.ru/organization_Goszhilinspekcija/" target="_blank" data-auto="true">Госжилинспекции</a> региона Ольга Федина."На сегодня у нас сдано 93% паспортов многоквартирных домов, с учетом особого режима и моратория на проведение инспекции, сроки сдачи паспортов продлены до конца сентября, которые мы проверим до начала отопительного периода или холодов", — сказала Федина.Она также добавила, что все компании пообещали выполнить свои обязательства по сдаче паспортов в срок.
https://ria.ru/20191016/1559851573.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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госжилинспекция, московская область (подмосковье)