https://ria.ru/20200922/germaniya-1577630446.html

Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"

Правительство ФРГ до сих пор поддерживало проект "Северный поток — 2", в России надеются, что эта поддержка продолжится, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T23:57

2020-09-22T23:57

2020-09-22T23:59

россия

северный поток — 2

сергей нечаев (дипломат)

балтийское море

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Правительство ФРГ до сих пор поддерживало проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", в России надеются, что эта поддержка продолжится, заявил посол РФ в ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a>."Что касается "Северного потока — 2", то это международный экономический проект. Он соответствует европейским стандартам и получил все необходимые разрешения. Он соответствует интересам Германии и помогает сделать ее продукцию более конкурентоспособной на международном уровне и покрывать ее (Германии – ред.) энергетические потребности на фоне отказа от ядерной энергии и угля", - сказал Нечаев в интервью газете <a href="https://www.berliner-zeitung.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Berliner Zeitung</a> (номер за среду), добавив, что "федеральное правительство пока поддерживает проект, и мы надеемся, что так оно и будет".Посол указал на то, что, "конечно, Германия и ЕС могут сами определять свою энергетическую безопасность", однако "нельзя допускать, чтобы сенаторы США отправляли письма с угрозами европейским компаниям и властям".Порт Мукран в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на 90% принадлежит городу Засниц, на 10% - федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. В августе оператору порта Sassnitz GmbH поступило письмо от трех сенаторов США, текст этого письма имеется в распоряжении РИА Новости. В письме говорилось о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток — 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".В <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> остро восприняли появление данного документа, политики в том числе правящих партий <a href="http://ria.ru/organization_KHDSKHSS/" target="_blank" data-auto="true">ХДС/ХСС</a> и Социал-демократической партии Германии заявили, что таким образом <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> грубо нарушает суверенитет страны. Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Mecklenburg_Vorpommern/" target="_blank" data-auto="true">Мекленбурга-Передней Померании</a> Мануэла Шлезвиг заявила берлинской газете Tаgesspiegel, что регион "твердо придерживается строительства трубопровода", ожидает от правительства Германии "решительного ответа в связи с попытками шантажа" со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.Проект "Северный поток — 2" реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры - <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/merts-severnyy-potok-2-1577626766.html

https://ria.ru/20200922/evrosoyuz-1577627229.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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россия

балтийское море

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), балтийское море, германия, в мире