https://ria.ru/20200922/gazoprovod-1577588132.html

Эксперт рассказал, когда решится судьба "Северного потока — 2"

США пытаются воспользоваться замешательством в странах Западной Европы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального и переманить на сторону противников... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T11:26

2020-09-22T11:26

2020-09-22T11:26

allseas

майк помпео

uniper

павел каневский

северный поток — 2

прибалтика

газпром

алексей навальный

польша

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> пытаются воспользоваться замешательством в странах Западной Европы в связи с ситуацией вокруг <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> и переманить на сторону противников газопровода "Северный поток — 2" те страны, которые выступали за проект и рассматривали его чисто с экономической точки зрения, судьба "Северного потока — 2" решится в ближайший месяц, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт Российского совета по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Pavel_Kanevskijj" target="_blank">Павел Каневский</a>.Ранее госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> заявил, что Соединенные Штаты создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северного потока — 2</a>", и надеются, что газопровод не будет достроен."США сейчас пытаются воспользоваться моментом замешательства в странах Западной Европы, странах-партнерах "Северного потока", вызванного, в первую очередь, ситуацией с Навальным. Для Европы эта ситуация - некий маркер. Сейчас будет многое зависеть от того, насколько Россия готова к открытому сотрудничеству по этому делу", - сказал эксперт РИА Новости.Каневский напомнил, что долгое время позиция США сводилась к тому, что "Северный поток — 2" - это опасный проект, который несет угрозу европейской безопасности."И долгое время Германия и страны-партнеры смотрели с долей критики на эту позицию США. Сегодня американцы попытаются не только опереться на те страны, которые выступали против проекта, но и включить те, которые выступали за него",- сказал политолог.По словам эксперта, коалиция стран-противников "Северного потока — 2" уже существует, но еще не оформлена."В нее входят, помимо США, преимущественно страны Центральной и Восточной Европы, которые видят в газопроводе "Северный поток — 2" геополитическое оружие. В то время как бизнес-партнеры России на Западной Европе, рассматривают его как экономический проект", - указал Каневский,Говоря о заявлении Помпео о формальном создании такой коалиции, Каневский отметил, что в нее однозначно войдут страны Прибалтики, <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польша</a>, через которую планируются поставки сжиженного природного газа, поставляемого из США."<a href="https://ria.ru/location_Denmark" target="_blank">Дания</a> - колеблющийся игрок, сегодня там критические голоса в адрес "Северного потока — 2" в связи с событиями вокруг Навального раздаются оттуда, откуда они раньше не раздавались. Мы уже слышим нотки сомнения и от высших государственных лиц и политиков в той же Германии", - обратил внимание Каневский.На его взгляд, многое в судьбе проекта будет зависеть именно от позиции <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a>."Технически у стран Запада есть возможности приостановить это проект, но это уже будет политическое решение. Все больше "Северный поток — 2" приобретает политический окрас", - заключил аналитик."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

https://ria.ru/20200921/germaniya-1577527164.html

https://ria.ru/20200918/ssha-1577418677.html

Eugene Citizen Не пора ли нашим руководителям обратить внимание на Россию? Может хватит уже снабжать ресурсами Европу? Может пора уже развивать пр-во и потребление внутри России? 29

Людмила Емалетдинова "Северный поток — 2" - это опасный проект, который несет угрозу европейской безопасности, а разве ядерное вооружение, размещённое на территории Европы им не угрожает? Трамп недавно заявил, что он и дальше собирается его там складировать. Европе пора перестать быть американским складом и жирно намекнуть об этом США, а не безропотно соглашаться на приостановку СП-2. 24

6

прибалтика

польша

германия

дания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, майк помпео, uniper, павел каневский, северный поток — 2, прибалтика, газпром, алексей навальный, польша, германия, дания, сша, в мире