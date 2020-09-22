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https://ria.ru/20200922/gazoprovod-1577588132.html
Эксперт рассказал, когда решится судьба "Северного потока — 2"
США пытаются воспользоваться замешательством в странах Западной Европы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального и переманить на сторону противников... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:26
2020-09-22T11:26
allseas
майк помпео
uniper
павел каневский
северный поток — 2
прибалтика
газпром
алексей навальный
польша
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> пытаются воспользоваться замешательством в странах Западной Европы в связи с ситуацией вокруг <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> и переманить на сторону противников газопровода "Северный поток — 2" те страны, которые выступали за проект и рассматривали его чисто с экономической точки зрения, судьба "Северного потока — 2" решится в ближайший месяц, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт Российского совета по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Pavel_Kanevskijj" target="_blank">Павел Каневский</a>.Ранее госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> заявил, что Соединенные Штаты создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северного потока — 2</a>", и надеются, что газопровод не будет достроен."США сейчас пытаются воспользоваться моментом замешательства в странах Западной Европы, странах-партнерах "Северного потока", вызванного, в первую очередь, ситуацией с Навальным. Для Европы эта ситуация - некий маркер. Сейчас будет многое зависеть от того, насколько Россия готова к открытому сотрудничеству по этому делу", - сказал эксперт РИА Новости.Каневский напомнил, что долгое время позиция США сводилась к тому, что "Северный поток — 2" - это опасный проект, который несет угрозу европейской безопасности."И долгое время Германия и страны-партнеры смотрели с долей критики на эту позицию США. Сегодня американцы попытаются не только опереться на те страны, которые выступали против проекта, но и включить те, которые выступали за него",- сказал политолог.По словам эксперта, коалиция стран-противников "Северного потока — 2" уже существует, но еще не оформлена."В нее входят, помимо США, преимущественно страны Центральной и Восточной Европы, которые видят в газопроводе "Северный поток — 2" геополитическое оружие. В то время как бизнес-партнеры России на Западной Европе, рассматривают его как экономический проект", - указал Каневский,Говоря о заявлении Помпео о формальном создании такой коалиции, Каневский отметил, что в нее однозначно войдут страны Прибалтики, <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польша</a>, через которую планируются поставки сжиженного природного газа, поставляемого из США."<a href="https://ria.ru/location_Denmark" target="_blank">Дания</a> - колеблющийся игрок, сегодня там критические голоса в адрес "Северного потока — 2" в связи с событиями вокруг Навального раздаются оттуда, откуда они раньше не раздавались. Мы уже слышим нотки сомнения и от высших государственных лиц и политиков в той же Германии", - обратил внимание Каневский.На его взгляд, многое в судьбе проекта будет зависеть именно от позиции <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a>."Технически у стран Запада есть возможности приостановить это проект, но это уже будет политическое решение. Все больше "Северный поток — 2" приобретает политический окрас", - заключил аналитик."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
https://ria.ru/20200921/germaniya-1577527164.html
https://ria.ru/20200918/ssha-1577418677.html
Не пора ли нашим руководителям обратить внимание на Россию? Может хватит уже снабжать ресурсами Европу? Может пора уже развивать пр-во и потребление внутри России?
29
"Северный поток — 2" - это опасный проект, который несет угрозу европейской безопасности, а разве ядерное вооружение, размещённое на территории Европы им не угрожает? Трамп недавно заявил, что он и дальше собирается его там складировать. Европе пора перестать быть американским складом и жирно намекнуть об этом США, а не безропотно соглашаться на приостановку СП-2.
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прибалтика
польша
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сша
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allseas, майк помпео, uniper, павел каневский, северный поток — 2, прибалтика, газпром, алексей навальный, польша, германия, дания, сша, в мире

Эксперт рассказал, когда решится судьба "Северного потока — 2"

11:26 22.09.2020
18001
© REUTERS / Hannibal HanschkeТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США пытаются воспользоваться замешательством в странах Западной Европы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального и переманить на сторону противников газопровода "Северный поток — 2" те страны, которые выступали за проект и рассматривали его чисто с экономической точки зрения, судьба "Северного потока — 2" решится в ближайший месяц, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт Российского совета по международным делам Павел Каневский.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока — 2", и надеются, что газопровод не будет достроен.
"США сейчас пытаются воспользоваться моментом замешательства в странах Западной Европы, странах-партнерах "Северного потока", вызванного, в первую очередь, ситуацией с Навальным. Для Европы эта ситуация - некий маркер. Сейчас будет многое зависеть от того, насколько Россия готова к открытому сотрудничеству по этому делу", - сказал эксперт РИА Новости.
Каневский напомнил, что долгое время позиция США сводилась к тому, что "Северный поток — 2" - это опасный проект, который несет угрозу европейской безопасности.
"И долгое время Германия и страны-партнеры смотрели с долей критики на эту позицию США. Сегодня американцы попытаются не только опереться на те страны, которые выступали против проекта, но и включить те, которые выступали за него",- сказал политолог.

"Сейчас наступила такая точка бифуркации: в ближайшие недели, максимум месяц, будет решаться судьба "Северного потока — 2". Коалиция, которая выступала за "Северный поток — 2" - страны Западной Европы и бизнес-сообщества, которые поддерживали его, сейчас для них будет определяющий момент. Сложно сказать, какие шансы, но "Северный поток— 2" поставлен под угрозу", - отметил аналитик.

По словам эксперта, коалиция стран-противников "Северного потока — 2" уже существует, но еще не оформлена.
"В нее входят, помимо США, преимущественно страны Центральной и Восточной Европы, которые видят в газопроводе "Северный поток — 2" геополитическое оружие. В то время как бизнес-партнеры России на Западной Европе, рассматривают его как экономический проект", - указал Каневский,
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Говоря о заявлении Помпео о формальном создании такой коалиции, Каневский отметил, что в нее однозначно войдут страны Прибалтики, Польша, через которую планируются поставки сжиженного природного газа, поставляемого из США.
"Дания - колеблющийся игрок, сегодня там критические голоса в адрес "Северного потока — 2" в связи с событиями вокруг Навального раздаются оттуда, откуда они раньше не раздавались. Мы уже слышим нотки сомнения и от высших государственных лиц и политиков в той же Германии", - обратил внимание Каневский.
На его взгляд, многое в судьбе проекта будет зависеть именно от позиции Германии.
"Технически у стран Запада есть возможности приостановить это проект, но это уже будет политическое решение. Все больше "Северный поток — 2" приобретает политический окрас", - заключил аналитик.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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AllseasМайк ПомпеоUniperПавел КаневскийСеверный поток — 2ПрибалтикаГазпромАлексей НавальныйПольшаГерманияДанияСШАВ мире
Популярные комментарии
Не пора ли нашим руководителям обратить внимание на Россию? Может хватит уже снабжать ресурсами Европу? Может пора уже развивать пр-во и потребление внутри России?
22 сентября, 11:41
Eugene CitizenEugene Citizen
1940006
"Северный поток — 2" - это опасный проект, который несет угрозу европейской безопасности, а разве ядерное вооружение, размещённое на территории Европы им не угрожает? Трамп недавно заявил, что он и дальше собирается его там складировать. Европе пора перестать быть американским складом и жирно намекнуть об этом США, а не безропотно соглашаться на приостановку СП-2.
22 сентября, 11:47
Людмила ЕмалетдиноваЛюдмила Емалетдинова
1830003
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