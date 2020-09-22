https://ria.ru/20200922/gazoprovod-1577588132.html
Эксперт рассказал, когда решится судьба "Северного потока — 2"
США пытаются воспользоваться замешательством в странах Западной Европы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального и переманить на сторону противников... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:26
2020-09-22T11:26
2020-09-22T11:26
allseas
майк помпео
uniper
павел каневский
северный поток — 2
прибалтика
газпром
алексей навальный
польша
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> пытаются воспользоваться замешательством в странах Западной Европы в связи с ситуацией вокруг <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> и переманить на сторону противников газопровода "Северный поток — 2" те страны, которые выступали за проект и рассматривали его чисто с экономической точки зрения, судьба "Северного потока — 2" решится в ближайший месяц, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт Российского совета по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Pavel_Kanevskijj" target="_blank">Павел Каневский</a>.Ранее госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> заявил, что Соединенные Штаты создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северного потока — 2</a>", и надеются, что газопровод не будет достроен."США сейчас пытаются воспользоваться моментом замешательства в странах Западной Европы, странах-партнерах "Северного потока", вызванного, в первую очередь, ситуацией с Навальным. Для Европы эта ситуация - некий маркер. Сейчас будет многое зависеть от того, насколько Россия готова к открытому сотрудничеству по этому делу", - сказал эксперт РИА Новости.Каневский напомнил, что долгое время позиция США сводилась к тому, что "Северный поток — 2" - это опасный проект, который несет угрозу европейской безопасности."И долгое время Германия и страны-партнеры смотрели с долей критики на эту позицию США. Сегодня американцы попытаются не только опереться на те страны, которые выступали против проекта, но и включить те, которые выступали за него",- сказал политолог.По словам эксперта, коалиция стран-противников "Северного потока — 2" уже существует, но еще не оформлена."В нее входят, помимо США, преимущественно страны Центральной и Восточной Европы, которые видят в газопроводе "Северный поток — 2" геополитическое оружие. В то время как бизнес-партнеры России на Западной Европе, рассматривают его как экономический проект", - указал Каневский,Говоря о заявлении Помпео о формальном создании такой коалиции, Каневский отметил, что в нее однозначно войдут страны Прибалтики, <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польша</a>, через которую планируются поставки сжиженного природного газа, поставляемого из США."<a href="https://ria.ru/location_Denmark" target="_blank">Дания</a> - колеблющийся игрок, сегодня там критические голоса в адрес "Северного потока — 2" в связи с событиями вокруг Навального раздаются оттуда, откуда они раньше не раздавались. Мы уже слышим нотки сомнения и от высших государственных лиц и политиков в той же Германии", - обратил внимание Каневский.На его взгляд, многое в судьбе проекта будет зависеть именно от позиции <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a>."Технически у стран Запада есть возможности приостановить это проект, но это уже будет политическое решение. Все больше "Северный поток — 2" приобретает политический окрас", - заключил аналитик."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
https://ria.ru/20200921/germaniya-1577527164.html
https://ria.ru/20200918/ssha-1577418677.html
Eugene Citizen
Не пора ли нашим руководителям обратить внимание на Россию? Может хватит уже снабжать ресурсами Европу? Может пора уже развивать пр-во и потребление внутри России?
29
Людмила Емалетдинова
"Северный поток — 2" - это опасный проект, который несет угрозу европейской безопасности, а разве ядерное вооружение, размещённое на территории Европы им не угрожает? Трамп недавно заявил, что он и дальше собирается его там складировать. Европе пора перестать быть американским складом и жирно намекнуть об этом США, а не безропотно соглашаться на приостановку СП-2.
24
6
прибалтика
польша
германия
дания
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
allseas, майк помпео, uniper, павел каневский, северный поток — 2, прибалтика, газпром, алексей навальный, польша, германия, дания, сша, в мире
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США
пытаются воспользоваться замешательством в странах Западной Европы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального
и переманить на сторону противников газопровода "Северный поток — 2" те страны, которые выступали за проект и рассматривали его чисто с экономической точки зрения, судьба "Северного потока — 2" решится в ближайший месяц, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт Российского совета по международным делам Павел Каневский
.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео
заявил, что Соединенные Штаты создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока — 2
", и надеются, что газопровод не будет достроен.
"США сейчас пытаются воспользоваться моментом замешательства в странах Западной Европы, странах-партнерах "Северного потока", вызванного, в первую очередь, ситуацией с Навальным. Для Европы эта ситуация - некий маркер. Сейчас будет многое зависеть от того, насколько Россия готова к открытому сотрудничеству по этому делу", - сказал эксперт РИА Новости.
Каневский напомнил, что долгое время позиция США сводилась к тому, что "Северный поток — 2" - это опасный проект, который несет угрозу европейской безопасности.
"И долгое время Германия и страны-партнеры смотрели с долей критики на эту позицию США. Сегодня американцы попытаются не только опереться на те страны, которые выступали против проекта, но и включить те, которые выступали за него",- сказал политолог.
"Сейчас наступила такая точка бифуркации: в ближайшие недели, максимум месяц, будет решаться судьба "Северного потока — 2". Коалиция, которая выступала за "Северный поток — 2" - страны Западной Европы и бизнес-сообщества, которые поддерживали его, сейчас для них будет определяющий момент. Сложно сказать, какие шансы, но "Северный поток— 2" поставлен под угрозу", - отметил аналитик.
По словам эксперта, коалиция стран-противников "Северного потока — 2" уже существует, но еще не оформлена.
"В нее входят, помимо США, преимущественно страны Центральной и Восточной Европы, которые видят в газопроводе "Северный поток — 2" геополитическое оружие. В то время как бизнес-партнеры России на Западной Европе, рассматривают его как экономический проект", - указал Каневский,
Говоря о заявлении Помпео о формальном создании такой коалиции, Каневский отметил, что в нее однозначно войдут страны Прибалтики, Польша
, через которую планируются поставки сжиженного природного газа, поставляемого из США.
"Дания
- колеблющийся игрок, сегодня там критические голоса в адрес "Северного потока — 2" в связи с событиями вокруг Навального раздаются оттуда, откуда они раньше не раздавались. Мы уже слышим нотки сомнения и от высших государственных лиц и политиков в той же Германии", - обратил внимание Каневский.
На его взгляд, многое в судьбе проекта будет зависеть именно от позиции Германии
.
"Технически у стран Запада есть возможности приостановить это проект, но это уже будет политическое решение. Все больше "Северный поток — 2" приобретает политический окрас", - заключил аналитик.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.