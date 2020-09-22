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На Ставрополье санитарный вертолет впервые эвакуировал ребенка
Санитарный вертолет впервые доставил в краевую детскую больницу в Ставрополе юного пациента из Петровского муниципального округа с тяжелыми травмами, которые не РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:47
2020-09-22T18:47
нацпроекты
здоровье - общество
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. </strong>Санитарный вертолет впервые доставил в краевую детскую больницу в <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополе</a> юного пациента из Петровского муниципального округа с тяжелыми травмами, которые не позволяли перевозить ребенка автомобилем скорой помощи, сообщает Минздрав <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a>.Медицинская эвакуация пациента автотранспортом заняла бы около полутора часов, санитарный авиаборт выполнил задачу менее чем за 30 минут.Как отметили в Минздраве, возрождение санитарной авиации в Ставропольском крае проходит в рамках регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение".До конца текущего года запланировано более 100 вылетов санитарного вертолета, на борту которого посменно работают четыре медбригады, сформированные на базе взрослой и детской краевых клинических больниц и городской больницы скорой медицинской помощи в Ставрополе.Вертолет оснащен оборудованием для реанимации и рассчитан на транспортировку пациентов любого возраста, включая новорожденных. Он может совершать взлеты и посадки как с подготовленных площадок, так и в полевых условиях.
https://ria.ru/20200922/avtodorogi-1577603111.html
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Новости
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РИА Новости
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нацпроекты, здоровье - общество, ставропольский край

На Ставрополье санитарный вертолет впервые эвакуировал ребенка

18:47 22.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
Вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СТАВРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Санитарный вертолет впервые доставил в краевую детскую больницу в Ставрополе юного пациента из Петровского муниципального округа с тяжелыми травмами, которые не позволяли перевозить ребенка автомобилем скорой помощи, сообщает Минздрав Ставропольского края.
Медицинская эвакуация пациента автотранспортом заняла бы около полутора часов, санитарный авиаборт выполнил задачу менее чем за 30 минут.
Как отметили в Минздраве, возрождение санитарной авиации в Ставропольском крае проходит в рамках регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение".
До конца текущего года запланировано более 100 вылетов санитарного вертолета, на борту которого посменно работают четыре медбригады, сформированные на базе взрослой и детской краевых клинических больниц и городской больницы скорой медицинской помощи в Ставрополе.
Скоростная автомагистраль - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 14:57
Ставрополье вошло в топ-3 регионов по соответствию автодорог нормативам
Вертолет оснащен оборудованием для реанимации и рассчитан на транспортировку пациентов любого возраста, включая новорожденных. Он может совершать взлеты и посадки как с подготовленных площадок, так и в полевых условиях.
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НацпроектыЗдоровье - ОбществоСтавропольский край
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