https://ria.ru/20200922/evakuatsiya-1577620316.html

На Ставрополье санитарный вертолет впервые эвакуировал ребенка

Санитарный вертолет впервые доставил в краевую детскую больницу в Ставрополе юного пациента из Петровского муниципального округа с тяжелыми травмами, которые не РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T18:47

2020-09-22T18:47

2020-09-22T18:47

нацпроекты

здоровье - общество

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155807/14/1558071456_0:16:3076:1746_1400x0_80_0_0_d8334408461de2ec543a8a7ed08c9f01.jpg

<strong>СТАВРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. </strong>Санитарный вертолет впервые доставил в краевую детскую больницу в <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополе</a> юного пациента из Петровского муниципального округа с тяжелыми травмами, которые не позволяли перевозить ребенка автомобилем скорой помощи, сообщает Минздрав <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a>.Медицинская эвакуация пациента автотранспортом заняла бы около полутора часов, санитарный авиаборт выполнил задачу менее чем за 30 минут.Как отметили в Минздраве, возрождение санитарной авиации в Ставропольском крае проходит в рамках регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение".До конца текущего года запланировано более 100 вылетов санитарного вертолета, на борту которого посменно работают четыре медбригады, сформированные на базе взрослой и детской краевых клинических больниц и городской больницы скорой медицинской помощи в Ставрополе.Вертолет оснащен оборудованием для реанимации и рассчитан на транспортировку пациентов любого возраста, включая новорожденных. Он может совершать взлеты и посадки как с подготовленных площадок, так и в полевых условиях.

https://ria.ru/20200922/avtodorogi-1577603111.html

ставропольский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нацпроекты, здоровье - общество, ставропольский край