Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/ekstremizm-1577620248.html
В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму
Граждане Украины и России, распространявшие призывы экстремистской направленности, задержаны и арестованы в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба управления... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:47
2020-09-22T18:47
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
симферополь
республика крым
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155147/10/1551471001_50:0:1950:1069_1400x0_80_0_0_bdfda6d30fd04d750e0cb1859cbf91cf.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Граждане <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и России, распространявшие призывы экстремистской направленности, задержаны и арестованы в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба управления <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> по <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республике Крым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a>."Задержан гражданин Украины, 1998 года рождения, прибывший на территорию республики Крым для поиска сообщников с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе. Решением Киевского районного суда города <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый был задержан 19 сентября.В ведомстве отметили, что гражданин Украины в сентябре 2020 года распространил в Крыму листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. Возбуждено уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности.ФСБ также сообщает о задержании жителя <a href="http://ria.ru/location_Eupatoria/" target="_blank" data-auto="true">Евпатории</a>, который через соцсети разместил материалы с угрозами взрыва административных зданий в Крыму, он также подозревается в распространении листовок экстремистского характера."У задержанного обнаружены и изъяты компоненты взрывных веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами, листовки экстремистского содержания, а также другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанного… В настоящее время указанный гражданин решением Киевского районного суда города Симферополя заключен под стражу", - сообщили в ведомстве.В отношении жителя Евпатории возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с экстремизмом. Идет расследование, выясняется круг сообщников.
https://ria.ru/20200521/1571765901.html
Каждому лет по двадцать и этапом на Колыму!
41
Работают, братья. Мага Нурбагандов, здесь всё спокойно.
35
4
симферополь
республика крым
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155147/10/1551471001_287:0:1712:1069_1400x0_80_0_0_21c614d39ab09e48e6b728f54364434e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, республика крым, севастополь, происшествия

В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму

18:47 22.09.2020
6612
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / ФСБ РФ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Граждане Украины и России, распространявшие призывы экстремистской направленности, задержаны и арестованы в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.
"Задержан гражданин Украины, 1998 года рождения, прибывший на территорию республики Крым для поиска сообщников с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе. Решением Киевского районного суда города Симферополя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый был задержан 19 сентября.
В ведомстве отметили, что гражданин Украины в сентябре 2020 года распространил в Крыму листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. Возбуждено уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности.
ФСБ также сообщает о задержании жителя Евпатории, который через соцсети разместил материалы с угрозами взрыва административных зданий в Крыму, он также подозревается в распространении листовок экстремистского характера.
"У задержанного обнаружены и изъяты компоненты взрывных веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами, листовки экстремистского содержания, а также другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанного… В настоящее время указанный гражданин решением Киевского районного суда города Симферополя заключен под стражу", - сообщили в ведомстве.
В отношении жителя Евпатории возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с экстремизмом. Идет расследование, выясняется круг сообщников.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
21 мая, 09:41Распространение нового коронавируса
Прокуратура выяснит, почему медиков на Кубани заподозрили в экстремизме
21142033
Обсудить4
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СимферопольРеспублика КрымСевастопольПроисшествия
Популярные комментарии
Каждому лет по двадцать и этапом на Колыму!
22 сентября, 18:53
Арсений НовиковАрсений Новиков
3910001
Работают, братья. Мага Нурбагандов, здесь всё спокойно.
22 сентября, 18:52
Чипалина ЛукинЧипалина Лукин
3302000
Рекомендуем
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал слова депутата Рады о "сдаче" Крыма из-за Обамы
Трансляция обращения президента США Дональда Трампа к Генассамблее ООН
Эксперт рассказал, кому адресовано выступление Трампа на Генассамблее ООН
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Журналистка нашла нестыковки в деле Навального
Руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский
В Совфеде согласны с ужесточением наказания для педофилов
Полиция
В Краснодарском крае предотвратили убийство лидера религиозной общины
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Французская журналистка указала на абсурдные странности в деле Навального
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
Число жертв коронавируса в США превысило двести тысяч
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ленинградской области актера заподозрили в убийстве транссексуала
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Жириновский призвал конфисковывать автомобили у виновников ДТП
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым
СМИ раскрыли содержание беседы Путина и Макрона по ситуации с Навальным
Богдана Осипова с детьми
Осужденная в США Осипова попросила освободить ее до повторного приговора
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Слуцкий указал на разницу в речах Путина и Трампа в ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Макрон первым на Генассамблее ООН заговорил о Навальном
Здание Совета Федерации РФ
Источник сообщил о перестановках в руководстве Совета Федерации
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти
Президент Сербии назвал причину подписания соглашения по Косово в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния