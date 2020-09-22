https://ria.ru/20200922/ekstremizm-1577620248.html

В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму

Граждане Украины и России, распространявшие призывы экстремистской направленности, задержаны и арестованы в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба управления... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T18:47

2020-09-22T18:47

2020-09-22T18:47

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

симферополь

республика крым

севастополь

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Граждане <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и России, распространявшие призывы экстремистской направленности, задержаны и арестованы в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба управления <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> по <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республике Крым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a>."Задержан гражданин Украины, 1998 года рождения, прибывший на территорию республики Крым для поиска сообщников с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе. Решением Киевского районного суда города <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый был задержан 19 сентября.В ведомстве отметили, что гражданин Украины в сентябре 2020 года распространил в Крыму листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. Возбуждено уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности.ФСБ также сообщает о задержании жителя <a href="http://ria.ru/location_Eupatoria/" target="_blank" data-auto="true">Евпатории</a>, который через соцсети разместил материалы с угрозами взрыва административных зданий в Крыму, он также подозревается в распространении листовок экстремистского характера."У задержанного обнаружены и изъяты компоненты взрывных веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами, листовки экстремистского содержания, а также другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанного… В настоящее время указанный гражданин решением Киевского районного суда города Симферополя заключен под стражу", - сообщили в ведомстве.В отношении жителя Евпатории возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с экстремизмом. Идет расследование, выясняется круг сообщников.

https://ria.ru/20200521/1571765901.html

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симферополь

республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, республика крым, севастополь, происшествия