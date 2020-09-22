https://ria.ru/20200922/ekonomika-1577621280.html

Путин рассказал о шоке глобальной экономики из-за коронавируса

Оценить масштабы шока из-за коронавируса пока невозможно, восстанавливать глобальную экономику предстоит еще очень долго, потребуются новые нестандартные... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:07

2020-09-22T19:07

2020-09-22T19:38

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

генеральная ассамблея оон

оон

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир путин

в мире

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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Оценить масштабы шока из-за коронавируса пока невозможно, восстанавливать глобальную экономику предстоит еще очень долго, потребуются новые нестандартные решения, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.По его словам, для восстановления экономики после пандемии потребуются новые нестандартные решения."Причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры. Потребуются новые нестандартные решения. Выработать их мы можем только вместе. И это важнейшая задача как для ООН, так и для государств "двадцатки", и конечно для других ведущих межгосударственных организаций и интеграционных объединений, которые из-за последствий пандемии также переживают не лучшие времена и нуждаются в принципиально новых горизонтах и масштабах развития", - сказал Путин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/putin-1577622315.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, генеральная ассамблея оон, оон, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, в мире