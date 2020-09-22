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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/ekonomika-1577621280.html
Путин рассказал о шоке глобальной экономики из-за коронавируса
Оценить масштабы шока из-за коронавируса пока невозможно, восстанавливать глобальную экономику предстоит еще очень долго, потребуются новые нестандартные... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:07
2020-09-22T19:38
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генеральная ассамблея оон
оон
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Оценить масштабы шока из-за коронавируса пока невозможно, восстанавливать глобальную экономику предстоит еще очень долго, потребуются новые нестандартные решения, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.По его словам, для восстановления экономики после пандемии потребуются новые нестандартные решения."Причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры. Потребуются новые нестандартные решения. Выработать их мы можем только вместе. И это важнейшая задача как для ООН, так и для государств "двадцатки", и конечно для других ведущих межгосударственных организаций и интеграционных объединений, которые из-за последствий пандемии также переживают не лучшие времена и нуждаются в принципиально новых горизонтах и масштабах развития", - сказал Путин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/putin-1577622315.html
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выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, генеральная ассамблея оон, оон, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, в мире

Путин рассказал о шоке глобальной экономики из-за коронавируса

19:07 22.09.2020 (обновлено: 19:38 22.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума "Армия - 2020" и Армейских международных игр - 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Оценить масштабы шока из-за коронавируса пока невозможно, восстанавливать глобальную экономику предстоит еще очень долго, потребуются новые нестандартные решения, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках Генассамблеи ООН.
"Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго", - сказал Путин.
По его словам, для восстановления экономики после пандемии потребуются новые нестандартные решения.
"Причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры. Потребуются новые нестандартные решения. Выработать их мы можем только вместе. И это важнейшая задача как для ООН, так и для государств "двадцатки", и конечно для других ведущих межгосударственных организаций и интеграционных объединений, которые из-за последствий пандемии также переживают не лучшие времена и нуждаются в принципиально новых горизонтах и масштабах развития", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 19:19
Путин призвал все страны проявить мудрость в решении мировых проблем
1210005
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Распространение нового коронавирусаВыступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНГенеральная Ассамблея ООНООНКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинВ мире
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