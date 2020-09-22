Путин рассказал о шоке глобальной экономики из-за коронавируса
19:07 22.09.2020 (обновлено: 19:38 22.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума "Армия - 2020" и Армейских международных игр - 2020
ООН, 22 сен - РИА Новости. Оценить масштабы шока из-за коронавируса пока невозможно, восстанавливать глобальную экономику предстоит еще очень долго, потребуются новые нестандартные решения, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках Генассамблеи ООН.
"Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго", - сказал Путин.
По его словам, для восстановления экономики после пандемии потребуются новые нестандартные решения.
"Причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры. Потребуются новые нестандартные решения. Выработать их мы можем только вместе. И это важнейшая задача как для ООН, так и для государств "двадцатки", и конечно для других ведущих межгосударственных организаций и интеграционных объединений, которые из-за последствий пандемии также переживают не лучшие времена и нуждаются в принципиально новых горизонтах и масштабах развития", - сказал Путин.
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