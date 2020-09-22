https://ria.ru/20200922/doroga-1577771189.html

Проезжую часть начали обустраивать на Большом Каменном мосту в Москве

Проезжую часть начали обустраивать на Большом Каменном мосту в Москве, в работах задействованы 240 рабочих и свыше 30 единиц строительной техники, сообщает... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T09:38

2020-09-22T09:38

2020-09-25T14:39

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Проезжую часть начали обустраивать на Большом Каменном мосту в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, в работах задействованы 240 рабочих и свыше 30 единиц строительной техники, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы."На Большом Каменном мосту началось обустройство нового дорожного полотна проезжей части. Работы ведутся на участке правобережной эстакады плиты пролетного строения. Обустройство дорожного полотна проводится поэтапно, небольшими участками по 150 квадратных метров", — говорится в сообщении.Отмечается, что сначала рабочие заполняют бетонным составом арматурный каркас. Далее обустраивают выравнивающий слой – до конца октября работы выполнят на порядка восьми тысяч квадратных метров проезжей части и около двух тысяч квадратных метров тротуарной плиты. После укладывают асфальтобетонное покрытие, уже уложено более 250 квадратных метров из необходимых восьми тысяч квадратных метров."Ранее строители демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, разобрали железобетонные конструкции пролетного строения моста, гранитные ступени и борт между тротуаром и дорогой. Сейчас все демонтированные элементы мостового сооружения собирают заново", — сообщили в пресс-службе.Отмечается, что на объекте задействованы 240 рабочих и свыше 30 единиц строительной техники. "Стороны сооружения ремонтируют поочередно: пока ремонт идет на одной из них, вторая доступна для проезда по двум полосам в каждом направлении", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200829/most-1576472497.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт, москва