https://ria.ru/20200922/donbass-1577594693.html

Миссия ООН заявила о гибели 3367 жителей в Донбассе с начала конфликта

Миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3367 мирных жителей в Донбассе с начала конфликта, более 7 тысяч человек получили ранения, заявила РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:00

2020-09-22T13:00

2020-09-22T13:00

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<strong>КИЕВ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Миссия <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> зафиксировала гибель 3367 мирных жителей в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> с начала конфликта, более 7 тысяч человек получили ранения, заявила во вторник на брифинге глава миссии Матильда Богнер."С момента начала конфликта общее число погибших гражданских достигло 3367, более 7 тысяч человек получили травмы и ранения", - сказала Богнер.При этом, по ее словам, с 1 января по 31 июля мониторинговая миссия ООН зафиксировала гибель 107 гражданских, из них 18 человек были убиты. Также были зафиксированы 89 раненых. "Это на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года", - отметила Богнер.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200921/donbass-1577548102.html

https://ria.ru/20200918/donbass-1577448038.html

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луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире