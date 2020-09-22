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https://ria.ru/20200922/donbass-1577594693.html
Миссия ООН заявила о гибели 3367 жителей в Донбассе с начала конфликта
Миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3367 мирных жителей в Донбассе с начала конфликта, более 7 тысяч человек получили ранения, заявила РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:00
2020-09-22T13:00
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
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<strong>КИЕВ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Миссия <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> зафиксировала гибель 3367 мирных жителей в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> с начала конфликта, более 7 тысяч человек получили ранения, заявила во вторник на брифинге глава миссии Матильда Богнер."С момента начала конфликта общее число погибших гражданских достигло 3367, более 7 тысяч человек получили травмы и ранения", - сказала Богнер.При этом, по ее словам, с 1 января по 31 июля мониторинговая миссия ООН зафиксировала гибель 107 гражданских, из них 18 человек были убиты. Также были зафиксированы 89 раненых. "Это на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года", - отметила Богнер.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200921/donbass-1577548102.html
https://ria.ru/20200918/donbass-1577448038.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

Миссия ООН заявила о гибели 3367 жителей в Донбассе с начала конфликта

13:00 22.09.2020
1046
© РИА НовостиАкция памяти о погибших детях Донбасса в Луганске
Акция памяти о погибших детях Донбасса в Луганске - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3367 мирных жителей в Донбассе с начала конфликта, более 7 тысяч человек получили ранения, заявила во вторник на брифинге глава миссии Матильда Богнер.
"С момента начала конфликта общее число погибших гражданских достигло 3367, более 7 тысяч человек получили травмы и ранения", - сказала Богнер.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 13:59
В Киеве заявили о возможности достижения мира в Донбассе до конца года
При этом, по ее словам, с 1 января по 31 июля мониторинговая миссия ООН зафиксировала гибель 107 гражданских, из них 18 человек были убиты. Также были зафиксированы 89 раненых. "Это на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года", - отметила Богнер.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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