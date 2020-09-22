https://ria.ru/20200922/depressiya-1577578995.html

"Лечение" депрессии алкоголем признали вдвойне опасным

Употребление алкоголя во время осенней депрессии вдвойне опасно. Как справиться с упадком сил без спиртного, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T04:08

2020-09-22T04:08

2020-09-22T15:14

россия

депрессия

здоровье

центр социальной и судебной психиатрии

алкоголь

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Употребление <a href="https://ria.ru/tag_alkogol/" target="_blank">алкоголя</a> во время осенней <a href="https://ria.ru/keyword_depressija/" target="_blank">депрессии</a> вдвойне опасно. Как справиться с упадком сил без спиртного, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200922/alkogol-1577562919.html">радио Sputnik</a> руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии <a href="https://ria.ru/organization_Centr_socialnojj_i_sudebnojj_psikhiatrii/" target="_blank">Центра имени В. П. Сербского</a> Борис Положий.Алкоголь может кратковременно улучшить настроение человека, но у этого эффекта есть последствия, уверяет профессор Положий. По его словам, спиртное не решает проблемы, а только создает новые. Если не получается справиться с депрессией самостоятельно, нужно обратиться к специалисту, который в случае необходимости может назначить прием антидепрессантов. Но есть и более доступный способ преодолеть легкую форму этого состояния."Очень хорошо помогают движение, физические упражнения и просто прогулки. Физические нагрузки по эффективности можно сравнить со специальными препаратами, антидепрессантами. Если такие меры не помогают, следует идти к врачу. Когда депрессия принимает серьезный характер и мешает работать, надо обратиться к психиатру или психотерапевту ", — рассказал Борис Положий в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20200914/depressiya-1577188456.html

shumov.1973 Так себе специалист. Не пейте алкоголь, пейте антидепрессанты. Алкоголиком быть плохо, наркоманом самый раз. Был очень тяжелый период в жизни. Ломало дико. Выписали антидепрессанты серьезные. Сразу понял что это. Зависимость начинается после приема. Плюс на работе молодой колледа тридцати лет после развода сидит плотно на антидепрессантах и как личность деградирует. Соскочить уже не может и есть подозрение, что перешел на серьезные вещи уже. Как я выходил. Когда накрывало депрессией пил алкоголь, чтобы не натворить дел. Ровно столько, чтобы мог начинать что-то понимать. Без фанатизма, пил как лекарство. Как отпускало бегом в спортзал. Через немогу. Любое свободное время спортзал. А так загружать себя работой и с головой уходить в неё. Мне помогло. Сейчас в спортзал уже тянет. Проблема из-за которой началась депрессия осталась, но накатывает чернуха реже и слабее, а спорт затягивает все сильнее. Всем Здоровья! Надеюсь кому-то поможет это. 30

ИВЗ ГОР Больной, вы страдаете алкоголизмом? - Что вы, доктор, я им наслаждаюсь! 25

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, депрессия, здоровье, центр социальной и судебной психиатрии, алкоголь, общество