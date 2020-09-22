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https://ria.ru/20200922/depressiya-1577578995.html
"Лечение" депрессии алкоголем признали вдвойне опасным
Употребление алкоголя во время осенней депрессии вдвойне опасно. Как справиться с упадком сил без спиртного, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T04:08
2020-09-22T15:14
россия
депрессия
здоровье
центр социальной и судебной психиатрии
алкоголь
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Употребление <a href="https://ria.ru/tag_alkogol/" target="_blank">алкоголя</a> во время осенней <a href="https://ria.ru/keyword_depressija/" target="_blank">депрессии</a> вдвойне опасно. Как справиться с упадком сил без спиртного, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200922/alkogol-1577562919.html">радио Sputnik</a> руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии <a href="https://ria.ru/organization_Centr_socialnojj_i_sudebnojj_psikhiatrii/" target="_blank">Центра имени В. П. Сербского</a> Борис Положий.Алкоголь может кратковременно улучшить настроение человека, но у этого эффекта есть последствия, уверяет профессор Положий. По его словам, спиртное не решает проблемы, а только создает новые. Если не получается справиться с депрессией самостоятельно, нужно обратиться к специалисту, который в случае необходимости может назначить прием антидепрессантов. Но есть и более доступный способ преодолеть легкую форму этого состояния."Очень хорошо помогают движение, физические упражнения и просто прогулки. Физические нагрузки по эффективности можно сравнить со специальными препаратами, антидепрессантами. Если такие меры не помогают, следует идти к врачу. Когда депрессия принимает серьезный характер и мешает работать, надо обратиться к психиатру или психотерапевту ", — рассказал Борис Положий в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20200914/depressiya-1577188456.html
Так себе специалист. Не пейте алкоголь, пейте антидепрессанты. Алкоголиком быть плохо, наркоманом самый раз. Был очень тяжелый период в жизни. Ломало дико. Выписали антидепрессанты серьезные. Сразу понял что это. Зависимость начинается после приема. Плюс на работе молодой колледа тридцати лет после развода сидит плотно на антидепрессантах и как личность деградирует. Соскочить уже не может и есть подозрение, что перешел на серьезные вещи уже. Как я выходил. Когда накрывало депрессией пил алкоголь, чтобы не натворить дел. Ровно столько, чтобы мог начинать что-то понимать. Без фанатизма, пил как лекарство. Как отпускало бегом в спортзал. Через немогу. Любое свободное время спортзал. А так загружать себя работой и с головой уходить в неё. Мне помогло. Сейчас в спортзал уже тянет. Проблема из-за которой началась депрессия осталась, но накатывает чернуха реже и слабее, а спорт затягивает все сильнее. Всем Здоровья! Надеюсь кому-то поможет это.
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Больной, вы страдаете алкоголизмом? - Что вы, доктор, я им наслаждаюсь!
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россия
РИА Новости
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россия, депрессия, здоровье, центр социальной и судебной психиатрии, алкоголь, общество

"Лечение" депрессии алкоголем признали вдвойне опасным

04:08 22.09.2020 (обновлено: 15:14 22.09.2020)
13568
© Depositphotos / AndrewLozovyiРасстроенная девушка
Расстроенная девушка - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Depositphotos / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Употребление алкоголя во время осенней депрессии вдвойне опасно. Как справиться с упадком сил без спиртного, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии Центра имени В. П. Сербского Борис Положий.
Алкоголь может кратковременно улучшить настроение человека, но у этого эффекта есть последствия, уверяет профессор Положий. По его словам, спиртное не решает проблемы, а только создает новые.

"В таких случаях очень быстро формируется привычка к алкоголю. Депрессии могут принять более частый характер. Они могут происходить не только осенью, но и весной, а иногда и летом, и зимой. Если человек будет постоянно их снимать алкоголем, то может сформироваться зависимость. Не избавившись от одной беды, человек попадает в другую. Алкоголь на какое-то время улучшает состояние, но это не повод, чтобы его использовать в качестве лекарства", — объяснил радио Sputnik Борис Положий.

Если не получается справиться с депрессией самостоятельно, нужно обратиться к специалисту, который в случае необходимости может назначить прием антидепрессантов. Но есть и более доступный способ преодолеть легкую форму этого состояния.
"Очень хорошо помогают движение, физические упражнения и просто прогулки. Физические нагрузки по эффективности можно сравнить со специальными препаратами, антидепрессантами. Если такие меры не помогают, следует идти к врачу. Когда депрессия принимает серьезный характер и мешает работать, надо обратиться к психиатру или психотерапевту ", — рассказал Борис Положий в интервью радио Sputnik.
Печальная девушка - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 02:04
Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
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Обсудить14
РоссиядепрессияЗдоровьеЦентр социальной и судебной психиатрииАлкогольОбщество
Популярные комментарии
Так себе специалист. Не пейте алкоголь, пейте антидепрессанты. Алкоголиком быть плохо, наркоманом самый раз. Был очень тяжелый период в жизни. Ломало дико. Выписали антидепрессанты серьезные. Сразу понял что это. Зависимость начинается после приема. Плюс на работе молодой колледа тридцати лет после развода сидит плотно на антидепрессантах и как личность деградирует. Соскочить уже не может и есть подозрение, что перешел на серьезные вещи уже. Как я выходил. Когда накрывало депрессией пил алкоголь, чтобы не натворить дел. Ровно столько, чтобы мог начинать что-то понимать. Без фанатизма, пил как лекарство. Как отпускало бегом в спортзал. Через немогу. Любое свободное время спортзал. А так загружать себя работой и с головой уходить в неё. Мне помогло. Сейчас в спортзал уже тянет. Проблема из-за которой началась депрессия осталась, но накатывает чернуха реже и слабее, а спорт затягивает все сильнее. Всем Здоровья! Надеюсь кому-то поможет это.
22 сентября, 07:54
sshumov.1973
2510103
Больной, вы страдаете алкоголизмом? - Что вы, доктор, я им наслаждаюсь!
22 сентября, 05:25
ИВЗ ГОРИВЗ ГОР
6180100
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