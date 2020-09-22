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https://ria.ru/20200922/depp-1577544232.html
Джонни Депп восхитил поклонников внешним видом на кинофестивале в Испании
Американский актер Джонни Депп восхитил поклонников внешним видом, когда презентовал фильм Джульена Темпла "Crock of Gold: A few rounds with Shane MacGowan" на... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T00:36
2020-09-22T00:36
культура
стиль жизни
новости культуры
джонни депп
испания
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Американский актер Джонни Депп восхитил поклонников внешним видом, когда презентовал фильм Джульена Темпла "Crock of Gold: A few rounds with Shane MacGowan" на кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) в это воскресенье, <a href="http://www.justjared.com/2020/09/21/johnny-depp-looks-handsome-in-navy-for-crock-of-gold-premiere-at-san-sebastian-international-film-festival/" target="_blank">сообщает</a> JustJared. Актер, который продюсировал ленту о Шейне Макгоуэне, солисте и авторе песен панк-группы The Pogues, прошелся по красной дорожке в строгом костюме темно-синего цвета и широкополой шляпе. Образ дополнили солнцезащитные очки. Выход звезды "Пиратов Карибского моря" произвел впечатление на многих пользователей в твиттере и инстаграме: "Он такой же красивый, как и всегда", — <a href="https://twitter.com/deenalovemuse/status/1307973799082487808" target="_blank">считает</a> deenalovemuse; "Выглядит потрясающе", — <a href="https://twitter.com/AuthorSarahC/status/1307799192140644352" target="_blank">прокомментировала</a> AuthorSarahC; "Ему очень идет синий цвет", — заявила tracey.webster.1238; "Я его обожаю", — присоединилась к обсуждению annalena_1963.В Daily Mail<a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8753901/Johnny-Depp-attends-premiere-Crock-Gold-San-Sebastian-International-Film-Festival.html" target="_blank"> подчеркивают</a>, кинофестиваль, открывшийся 18 сентября, будет проходить по 26 сентября с соблюдением необходимых мер безопасности, связанных с COVID-19. Например, организаторы сократили количество кинопоказов и зрителей в кинотеатрах, ввели обязательное использование масок и соблюдение социальной дистанции.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/depp-1576869451.html
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стиль жизни, новости культуры, джонни депп, испания

Джонни Депп восхитил поклонников внешним видом на кинофестивале в Испании

00:36 22.09.2020
72
© AFP 2020 / Ander GilleneaАктер Джонни Депп на пресс-конференции фильма о музыканте Шейне Макгоуэне
Актер Джонни Депп на пресс-конференции фильма о музыканте Шейне Макгоуэне - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AFP 2020 / Ander Gillenea
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американский актер Джонни Депп восхитил поклонников внешним видом, когда презентовал фильм Джульена Темпла "Crock of Gold: A few rounds with Shane MacGowan" на кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) в это воскресенье, сообщает JustJared.
Актер, который продюсировал ленту о Шейне Макгоуэне, солисте и авторе песен панк-группы The Pogues, прошелся по красной дорожке в строгом костюме темно-синего цвета и широкополой шляпе. Образ дополнили солнцезащитные очки.
Выход звезды "Пиратов Карибского моря" произвел впечатление на многих пользователей в твиттере и инстаграме: "Он такой же красивый, как и всегда", — считает deenalovemuse; "Выглядит потрясающе", — прокомментировала AuthorSarahC; "Ему очень идет синий цвет", — заявила tracey.webster.1238; "Я его обожаю", — присоединилась к обсуждению annalena_1963.
"Он сейчас бесподобнее, чем когда-либо", — уверена chaxellbitch.
В Daily Mail подчеркивают, кинофестиваль, открывшийся 18 сентября, будет проходить по 26 сентября с соблюдением необходимых мер безопасности, связанных с COVID-19. Например, организаторы сократили количество кинопоказов и зрителей в кинотеатрах, ввели обязательное использование масок и соблюдение социальной дистанции.
Кадр из фильма Пираты карибского моря: Проклятие черной жемчужины - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 12:47
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