Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200922/belorussiya-1577627579.html
Макрон призвал власти Белоруссии вести диалог с народом
Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН призвал власти Белоруссии вести диалог со своим народом, при этом подчеркнул недопустимость... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T21:40
2020-09-22T22:19
обсе
ангела меркель
владимир путин
европа
протесты в белоруссии
эммануэль макрон
александр лукашенко
генеральная ассамблея оон
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564816967_0:0:2699:1519_1400x0_80_0_0_d834402390a73aef5d9a180942072292.jpg
<strong>ПАРИЖ, 22 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> на сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> призвал власти <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> вести диалог со своим народом, при этом подчеркнул недопустимость иностранного вмешательства в ситуацию."Ситуация в Белоруссии несет в себе риск нового разлома на нашем континенте. Смелость белорусского народа вызывает восхищение у всех. Его чаяния должны быть услышаны, и мы рядом с ним (белорусским народом – ред.). Политический национальный диалог должен быть организован, и надо избежать любого иностранного вмешательства", - заявил Макрон в своем выступлении на Генассамблее ООН.Французский лидер отметил, что у него с канцлером <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a> была возможность обменяться мнениями с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и предложить посредничество <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>. "Мы не видим никакого другого пути, кроме этого. Нет иностранному вмешательству ... <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> будет следовать своим обязательствам, своей истории и своей географии", - подчеркнул Макрон.Впервые неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит в полувиртуальном формате. Выступления лидеров транслируются в записи из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса. Постпреды государств в штаб-квартире имеют право вживую озвучить выступления от лица своих лидеров и предварять их речи вступительным словом.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200922/kuba-1577623537.html
Пусть покажет пример
53
у самого второй год бардак в стране-советчик
48
25
европа
франция
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564816967_50:0:2699:1987_1400x0_80_0_0_232734a3ee6027dd257939029c5c6e35.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, ангела меркель, владимир путин, европа, эммануэль макрон, александр лукашенко, генеральная ассамблея оон, франция, белоруссия, оон, в мире

Макрон призвал власти Белоруссии вести диалог с народом

21:40 22.09.2020 (обновлено: 22:19 22.09.2020)
1280
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН призвал власти Белоруссии вести диалог со своим народом, при этом подчеркнул недопустимость иностранного вмешательства в ситуацию.
"Ситуация в Белоруссии несет в себе риск нового разлома на нашем континенте. Смелость белорусского народа вызывает восхищение у всех. Его чаяния должны быть услышаны, и мы рядом с ним (белорусским народом – ред.). Политический национальный диалог должен быть организован, и надо избежать любого иностранного вмешательства", - заявил Макрон в своем выступлении на Генассамблее ООН.
Французский лидер отметил, что у него с канцлером ФРГ Ангелой Меркель была возможность обменяться мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным и предложить посредничество ОБСЕ. "Мы не видим никакого другого пути, кроме этого. Нет иностранному вмешательству ... Европа будет следовать своим обязательствам, своей истории и своей географии", - подчеркнул Макрон.
Впервые неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит в полувиртуальном формате. Выступления лидеров транслируются в записи из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса. Постпреды государств в штаб-квартире имеют право вживую озвучить выступления от лица своих лидеров и предварять их речи вступительным словом.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 19:36
Куба осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии
182520961
Обсудить25
Протесты в БелоруссииОБСЕАнгела МеркельВладимир ПутинЕвропаЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоГенеральная Ассамблея ООНФранцияБелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
Пусть покажет пример
22 сентября, 21:41
ASAlex Smolov
2930112
у самого второй год бардак в стране-советчик
22 сентября, 21:44
Sergej VoxSergej Vox
2810112
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Макрон первым на Генассамблее ООН заговорил о Навальном
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за "Северного потока — 2"
Здание Государственной думы РФ
Внесенный в Госдуму проект запрещает омбудсменам иметь счета за рубежом
Министр культуры РФ Ольга Любимова перед началом торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства
Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию
Невеста
Невеста умерла через несколько дней после свадьбы из-за ошибки врачей
Президент США Дональд Трамп
Трамп не исключил применения в США иностранной вакцины от COVID-19
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Французская журналистка указала на абсурдные странности в деле Навального
Митинг Раду на карантин у здания Верховной рады Украины в Киеве
Украине предрекли коллапс из-за коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве мужчина убил мать и покончил с собой
Репродукция картины Пьяница художника Гиллиса ван Тильборга
Ученые объяснили, почему пьющим свойственно чувство тревоги
Кибербезопасность
Российский эксперт назвал угрожающие миру киберриски
Конституционный суд РФ. Архивное фото
Внесенный в Госдуму проект предусматривает сокращение числа судей КС
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым
СМИ раскрыли содержание беседы Путина и Макрона по ситуации с Навальным
Кадр из фильма Восемь сотен
Китайский фильм "Восемь сотен" стал лидером мирового проката в 2020 году
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал в суд на бывшую сожительницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния