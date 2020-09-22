https://ria.ru/20200922/belorussiya-1577627579.html

Макрон призвал власти Белоруссии вести диалог с народом

Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН призвал власти Белоруссии вести диалог со своим народом, при этом подчеркнул недопустимость... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T21:40

2020-09-22T21:40

2020-09-22T22:19

обсе

ангела меркель

владимир путин

европа

протесты в белоруссии

эммануэль макрон

александр лукашенко

генеральная ассамблея оон

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564816967_0:0:2699:1519_1400x0_80_0_0_d834402390a73aef5d9a180942072292.jpg

<strong>ПАРИЖ, 22 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> на сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> призвал власти <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> вести диалог со своим народом, при этом подчеркнул недопустимость иностранного вмешательства в ситуацию."Ситуация в Белоруссии несет в себе риск нового разлома на нашем континенте. Смелость белорусского народа вызывает восхищение у всех. Его чаяния должны быть услышаны, и мы рядом с ним (белорусским народом – ред.). Политический национальный диалог должен быть организован, и надо избежать любого иностранного вмешательства", - заявил Макрон в своем выступлении на Генассамблее ООН.Французский лидер отметил, что у него с канцлером <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a> была возможность обменяться мнениями с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и предложить посредничество <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>. "Мы не видим никакого другого пути, кроме этого. Нет иностранному вмешательству ... <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> будет следовать своим обязательствам, своей истории и своей географии", - подчеркнул Макрон.Впервые неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит в полувиртуальном формате. Выступления лидеров транслируются в записи из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса. Постпреды государств в штаб-квартире имеют право вживую озвучить выступления от лица своих лидеров и предварять их речи вступительным словом.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

https://ria.ru/20200922/kuba-1577623537.html

Alex Smolov Пусть покажет пример 53

Sergej Vox у самого второй год бардак в стране-советчик 48

25

европа

франция

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, ангела меркель, владимир путин, европа, эммануэль макрон, александр лукашенко, генеральная ассамблея оон, франция, белоруссия, оон, в мире