https://ria.ru/20200922/belorussiya-1577607640.html

Комитет ЕП призвал приостановить переговоры с Белоруссией о партнерстве

Комитет по внешней политике Европейского парламента призвал Евросоюз приостановить переговоры по соглашению о приоритетах партнерства ЕС и Белоруссии до... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:57

2020-09-22T15:57

2020-09-22T16:18

протесты в белоруссии

европарламент

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Комитет по внешней политике Европейского парламента призвал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> приостановить переговоры по соглашению о приоритетах партнерства ЕС и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> до проведения в стране свободных и справедливых выборов, говорится в рекомендациях комитета по итогам прошедшего накануне заседания."Переговоры по соглашению о приоритетах партнерства ЕС и Белоруссии должны быть приостановлены, пока не будут организованы свободные и честные выборы", - говорится в рекомендациях.Сообщается также, что рекомендации комитета позднее будут вынесены на голосование на пленарную сессию <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a>.Белоруссия и ЕС продолжительное время работают над соглашением о приоритетах партнерства. Планировалось, что этот документ станет "дорожной картой" сотрудничества до 2020 года, однако он до сих пор не подписан, хотя подписание было намечено на 2018 год. Ранее сообщалось, что подписание приоритетов партнерства сдерживается позицией <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> из-за строительства недалеко от границы с этой страной <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a>.Европейский парламент осуществляет демократический контроль за деятельностью <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a>, которая периодически отчитывается перед депутатами. Парламент также периодически может выступать с инициативами к политике Еврокомиссии и имеет право делать письменные и устные запросы, на которые комиссия обязана отвечать. Рекомендации, принимаемые по итогам заседаний евродепутатов, не являются обязательными к исполнению, однако могут лечь в основу дальнейших решений исполнительных институтов ЕС.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200922/belorussiya-1577595525.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/polsha-1577602002.html

Eugene Citizen Давно пора! Белоруссии такое партнёрство и на не на 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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