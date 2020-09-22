https://ria.ru/20200922/belorussiya-1577595525.html

Боррель считает, что Россия может способствовать диалогу в Белоруссии

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия может способствовать установлению внутреннего диалога в РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:14

2020-09-22T13:14

2020-09-22T13:14

протесты в белоруссии

россия

жозеп боррель

евросовет

александр лукашенко

сергей лавров

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> считает, что Россия может способствовать установлению внутреннего диалога в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, поэтому намерен продолжать контакты с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> по этому вопросу."Мы знаем об исторических, политических и культурных связях Белоруссии с Россией… Они могут помочь убедить белорусские власти вступить в диалог с продемократическими силами. Я продолжу обсуждать эти вопросы с российскими властями в ближайшие дни и недели", - написал Боррель в своем блоге.Он добавил, что в беседах с Москвой подчеркивает позицию ЕС об уважении суверенитета Белоруссии. "В регулярных контактах с министром иностранных дел (РФ Сергеем) <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Лавровым</a> я подчеркивал принципиальную позицию ЕС в отношении уважения суверенитета и независимости Белоруссии – мы никому ничего не навязываем. Я призвал Россию последовать тому же примеру, чтобы избежать внешнего вмешательства", - пояснил Боррель.Накануне главы МИД ЕС по итогам заседания в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за ведение геолого-разведочных работ в кипрской экономической зоне <a href="http://ria.ru/location_Sredizemnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Средиземного моря</a>.Ожидается, что белорусский санкционный список, в который входят порядка сорока фигурантов, вновь будет обсуждаться на европейском саммите 24-25 сентября, однако официального решения по итогам <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> не ожидается. Санкции, при условии их единогласного согласования странами-членами, могут быть утверждены в ходе следующего Совета МИД ЕС. Дата заседания пока не называется.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577262231.html

https://ria.ru/20200814/1575810524.html

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, евросовет, александр лукашенко, сергей лавров, евросоюз, белоруссия, в мире