Боррель считает, что Россия может способствовать диалогу в Белоруссии
© AP Photo / Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Pool/Olivier Hoslet
БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия может способствовать установлению внутреннего диалога в Белоруссии, поэтому намерен продолжать контакты с Москвой по этому вопросу.
"Мы знаем об исторических, политических и культурных связях Белоруссии с Россией… Они могут помочь убедить белорусские власти вступить в диалог с продемократическими силами. Я продолжу обсуждать эти вопросы с российскими властями в ближайшие дни и недели", - написал Боррель в своем блоге.
Он добавил, что в беседах с Москвой подчеркивает позицию ЕС об уважении суверенитета Белоруссии. "В регулярных контактах с министром иностранных дел (РФ Сергеем) Лавровым я подчеркивал принципиальную позицию ЕС в отношении уважения суверенитета и независимости Белоруссии – мы никому ничего не навязываем. Я призвал Россию последовать тому же примеру, чтобы избежать внешнего вмешательства", - пояснил Боррель.
Накануне главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.
Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции за ведение геолого-разведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.
Ожидается, что белорусский санкционный список, в который входят порядка сорока фигурантов, вновь будет обсуждаться на европейском саммите 24-25 сентября, однако официального решения по итогам Евросовета не ожидается. Санкции, при условии их единогласного согласования странами-членами, могут быть утверждены в ходе следующего Совета МИД ЕС. Дата заседания пока не называется.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.