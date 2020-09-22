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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200922/belorussiya-1577595525.html
Боррель считает, что Россия может способствовать диалогу в Белоруссии
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия может способствовать установлению внутреннего диалога в РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:14
2020-09-22T13:14
протесты в белоруссии
россия
жозеп боррель
евросовет
александр лукашенко
сергей лавров
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> считает, что Россия может способствовать установлению внутреннего диалога в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, поэтому намерен продолжать контакты с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> по этому вопросу."Мы знаем об исторических, политических и культурных связях Белоруссии с Россией… Они могут помочь убедить белорусские власти вступить в диалог с продемократическими силами. Я продолжу обсуждать эти вопросы с российскими властями в ближайшие дни и недели", - написал Боррель в своем блоге.Он добавил, что в беседах с Москвой подчеркивает позицию ЕС об уважении суверенитета Белоруссии. "В регулярных контактах с министром иностранных дел (РФ Сергеем) <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Лавровым</a> я подчеркивал принципиальную позицию ЕС в отношении уважения суверенитета и независимости Белоруссии – мы никому ничего не навязываем. Я призвал Россию последовать тому же примеру, чтобы избежать внешнего вмешательства", - пояснил Боррель.Накануне главы МИД ЕС по итогам заседания в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за ведение геолого-разведочных работ в кипрской экономической зоне <a href="http://ria.ru/location_Sredizemnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Средиземного моря</a>.Ожидается, что белорусский санкционный список, в который входят порядка сорока фигурантов, вновь будет обсуждаться на европейском саммите 24-25 сентября, однако официального решения по итогам <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> не ожидается. Санкции, при условии их единогласного согласования странами-членами, могут быть утверждены в ходе следующего Совета МИД ЕС. Дата заседания пока не называется.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577262231.html
https://ria.ru/20200814/1575810524.html
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россия, жозеп боррель, евросовет, александр лукашенко, сергей лавров, евросоюз, белоруссия, в мире

Боррель считает, что Россия может способствовать диалогу в Белоруссии

13:14 22.09.2020
599
© AP Photo / Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Pool/Olivier Hoslet
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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия может способствовать установлению внутреннего диалога в Белоруссии, поэтому намерен продолжать контакты с Москвой по этому вопросу.
"Мы знаем об исторических, политических и культурных связях Белоруссии с Россией… Они могут помочь убедить белорусские власти вступить в диалог с продемократическими силами. Я продолжу обсуждать эти вопросы с российскими властями в ближайшие дни и недели", - написал Боррель в своем блоге.
Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 13:36Протесты в Белоруссии
Латушко назвал условия диалога оппозиции и властей Белоруссии
Он добавил, что в беседах с Москвой подчеркивает позицию ЕС об уважении суверенитета Белоруссии. "В регулярных контактах с министром иностранных дел (РФ Сергеем) Лавровым я подчеркивал принципиальную позицию ЕС в отношении уважения суверенитета и независимости Белоруссии – мы никому ничего не навязываем. Я призвал Россию последовать тому же примеру, чтобы избежать внешнего вмешательства", - пояснил Боррель.
Накануне главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.
Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции за ведение геолого-разведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.
Ожидается, что белорусский санкционный список, в который входят порядка сорока фигурантов, вновь будет обсуждаться на европейском саммите 24-25 сентября, однако официального решения по итогам Евросовета не ожидается. Санкции, при условии их единогласного согласования странами-членами, могут быть утверждены в ходе следующего Совета МИД ЕС. Дата заседания пока не называется.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 22:53Протесты в Белоруссии
ЕС готов посредничать в диалоге между властями и оппозицией в Белоруссии
31000631
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Протесты в БелоруссииРоссияЖозеп БоррельЕвросоветАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровЕвросоюзБелоруссияВ мире
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